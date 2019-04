Remo vence Fortaleza em jogo pouco movimentado e conquista primeira vitória na Série C

Partida válida pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2017, realizada no Mangueirão

Em jogo válido pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Remo e Fortaleza se enfrentaram na noite desse domingo (14), no Mangueirão, casa do time paraense. Em jogo fraco tecnicamente e com poucas chances de gol, o importante para a torcida do time anfitrião era a vitória na estreia em casa. E ela veio com gol solitário de Nino Guerreiro de pênalti.

Após a estreia das duas equipes, elas terão uma semana para trabalhar e corrigir os erros até chegarem a segunda rodada. Enquanto o Remo viaja até Arapiraca para pegar o ASA, no próximo sábado (20), o Fortaleza faz seu primeiro jogo em casa, contra o Botafogo-PB na sexta (19).

Primeiro tempo fraco e sem gols

O jogo, como esperado para duas equipes que pretendem conseguir as vagas para a segunda divisão, começou muito estudado, com as duas equipes se estudando muito e com muita marcação no meio, o que resultou em poucas oportunidades de gol. Muita correria e pouca criatividade eram a tônica da partida no início.

Muito da falta de criatividade das duas equipes vinha do fato que muitas peças foram mudadas das equipes que começaram os respectivos estaduais. Enquanto o Fortaleza mudou seu técnico e dispensou alguns jogadores por conta de eliminações na Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste, o Remo mudou oito jogadores do seu time titular para a estreia.

A primeira oportunidade, inclusive, só veio aos 18 minutos com um ataque do time da casa. Edgar recebeu boa bola de Danilinho e mesmo desequilibrado, bateu para o gol. O chute passou perto do gol, assustando o goleiro Marcelo Boeck, mas o placar continuou fechado no Mangueirão, para tristeza da torcida do Leão Azul.

Para responder, o Fortaleza procurava recorrer ás bolas paradas e em chutes de fora da área. E foi assim, que Bruno Melo avançou pela esquerda e chutou forte e cruzado de fora da área. A bola saiu com perigo, na primeira e única chance do time cearense na primeira etapa. E foi só. Em um primeiro tempo de pouquissímas chances, o placar ficou zerado com justiça.

Pênalti decide partida

Para o segundo tempo, Paulo Bonamigo procurou mudar sua equipe para tentar chegar com mais perigo ao gol adversário. Para isso, tirou Leandro Lima e colocou Hiago. E o atacante não demorou para mostrar que o Fortaleza realmente precisava de folego novo. Após bom cruzamento, Hiago cabeceou bem, mas a bola saiu.



Apesar do desempenho ruim do time anfitrião, a torcida não parava de apoiar. Tanto apoio deu resultado aos 27 minutos, quando Edgar entrou na área e foi derrubado, em pênalti claro que o juiz não teve dúvidas em marcar. Na cobrança, Nino Guerreiro bateu forte e não deu chances para o goleiro do Fortaleza, abrindo o placar.



Depois do gol, o Fortaleza tentou fazer uma blitz, mas esbarrava no desentrosamento causado pelas muitas mudanças feitas no time. Em bola cruzada por Wesley, Ligger recebeu sozinho e estava preparado para empatar o jogo, mas o bandeira imediatamente assinalou impedimento.

No minuto final, a última chance para o tricolor empatar. Bruno Melo teve a oportunidade de cobrar uma falta frontal. O meia cobrou e a bola passou por cima do gol, frustrando a torcida do Leão do Pici. E terminou assim: 1x0 para o Remo, que agora ganha tranquilidade para o resto da competição.