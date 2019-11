Resultado Paysandu x Luverdense na final da Copa Verde 2017 (1-1)

Obrigado aos torcedores que acompanham essa transmissão!! Parabéns aos torcedores do Luverdense!! Até mais

TEM QUE COMEMORAR!! Jogadores do Luverdense comemoram no centro do gramado do Mangueirão!

Luverdense conquista o título mais importante de sua história! Em 13 anos de vida, equipe havia vencido apenas o torneio estadual

PARABÉNS AO LUVERDENSE!!

48' ACABOU!!! LUVERDENSE É CAMPEÃO DA COPA VERDE 2017!!

46' QUASE PAYSANDU! Bola é lançada na área, Diogo Silva não consegue a defesa e Gilvan desvia para fora!

45' + 3 de acréscimo

42' Paysandu tenta de todas as formas entrar na área do Verdão

41' SUBSTITUIÇÃO LUVERDENSE! Sai Marcos Aurélio e entra Alaor Júnior

40' POR POUCO! Luverdense quase marca o segundo, mas Rafael Silva recebe em posição irregular na área

38' A equipe do Paysandu vai no abafa. Leandro Carvalho entra e cruza para Sobralense, que não consegue o domínio. LEC se segura no Mangueirão

36' Paysandu vai todo para o ataque

34' FECHOU O TEMPO!! Jogadores do Paysandu vão para cima de Rodrigo Fumaça na comemoração do gol

33' Rafael Silva converte o pênalti e deixa tudo igual no Mangueirão.

33' GOOOOOOOOOL DO VERDÃO!!!

32' Rafael Silva preparado para cobrança

31' O goleiro Marcão do Paysandu derrubou Rodrigo Fumaça na área!

31' ÉÉ PENALTI PARA LUVERDENSE!!

28' SUBSTITUIÇÃO PAYSANDU! Sai Willian Simões e entra Daniel Sobralense

27' QUASE LUVERDENSE!! Marcos Aurélio pega sobra da entrada da área, e a bola passa pertinho da trave

26' O jogo é bem diferente do primeiro tempo. As duas equipes nervosas e erram bastante.

25' Aderlan cruza na área do Paysandu pela direita, mas manda nas mãos de Marcão

23' SUBSTITUIÇÃO LUVERDENSE!! Sai Raphael Macena e entra Rodrigo Fumaça

22' Rafael Silva joga na área do Paysandu, mas manda direto nas mãos do goleiro Marcão

19' UUUHHH!!! Ayrton cobra falta, Wesley desvia no primeiro pau, mas nenhum jogador alcança no segundo pau, e a bola sai pela linha de fundo

18' SUBSTITUIÇÃO PAYSANDU!! Sai Bergson e entra Will

16' Jogo reiniciado

15' Jogo para o atendiment do atacante Raphael Macena

12' Ayrton é lançado dentro da área, sem ângulo, tentou bater no canto, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo

11' Aderlan toca para Douglas Baggio , mas Perema chega na marcação e chuta para a lateral

10' AMARELOU LUVERDENSE!! Cartão amarelo para Erik

09' NA TRAAAAAVE!! Marcos Aurélio bate com muita força, no canto, e a bola explode na trave direita.

08' AMARELOU PAYSANDU! Cartão amarelo para Wesley

07' Marcos Aurélio puxa contra-ataque, até ser derrubado na entrada da área do Paysandu, na meia lua

06' Leandro Carvalho sai em velocidade pela direita e sofre falta

05' AMARELOU LUVERDENSE! Cartão amarelo para Ricardo

04' Falta para o LEC. Marcos Aurélio joga na área, mas Perema tira de cabeça

02' Erik arrisca chute de muito longe, mas Marcão faz a defesa.

01' Alfredo entrou na área e chutou cruzado, mas Diogo Silva segurou a bola

00' SUBSTITUIÇÃO PAYSANDU: Sai Emerson (Goleiro) machucado, para entrada de Marcão.

00' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

Sobre o primeiro tempo: Paysandu começou alucinante e conseguiu o primeiro gol aos 3 minutos do primeiro tempo, pressionou até a marca dos 20 minutos, a partir dai o Luverdense controlou a pressão do Papão na partida.

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!! Paysandu 1 x 0 Luverdense.

47' Diogo Olvieira cobra mal, em cima da barreira

46' Cobrança é frontal à meta de Diogo Silva.

45' + 3 minutos de acréscimo

43' AMARELOU PAYSANDU! Cartão amarelo para Leandro Carvalho, por reclamação

42' Willian Simões deslocou uma bola pela esquerda. Diogo Silva sai do gol e chuta para longe do campo de ataque

39' Leandro Carvalho tenta puxar contra-ataque para o Paysandu, mas sofre falta

38' Paulinho antercipa na marcação e desvia para a lateral

36' Marcos Aurélio chuta da entrada da área, mas a bola vai no meio do gol e Emerson segura

34' GRANDE DEFESA DO GOLEIRO EMERSON!! Rafael Silva recebe pela esquerda e chuta forte para o gol, mas goleiro do Paysandu consegue fazer uma boa defesa

33' LONGE! Douglas Baggio pegou de primeira, na meia lua, mas mandou para fora!

32' Rodrigo Andre volta a campo.

30' PREOCUPANTE! Rodrigo Andrade machuca o joelho direito em lance sozinho. É retirado de campo na maca.

29' Ayrton dispara em velocidade pela direita. Cruza na área, mas a bola passa por Bergson e sai pela linha de fundo

28' Marcos Aurélio lança Macena na área, mas Gilvan consegue fazer o corte

27' Paysandu pressiona a saída de bola do LEC

25' O goleiro do LEC Douglas Silva sai do gol e tira de soco

24' Bergson tenta passar por três marcadores do Luverdense, mas é parado com falta.

23' Escanteio para o LEC, mas Emerson tira de soco e árbitro marca falta no goleiro bicolor

22' Ayrton tentou lançar para o ataque, mas mandou direto para o goleiro Diogo Silva

21' A zaga do LEC afasta o escanteio

20' Willian Simões, tenta alçar na área e ganha escanteio

18' Marcos Aurélio deixou Raphael Macena em ótima posição para finalização, mas em posição irregular

16' SUBSTITUIÇÃO LUVERDENSE - Sai Dalton (zagueiro) e entra Neguete (zagueiro)

15' Maico Gaúcho, que começou a confusão, é expulso pelo árbitro do banco de reservas.

14' AMARELOU PAYSANDU! Cartão amarelo para Daniel Sobralense.

14' CONFUSÃO EM CAMPO!! Bola saiu pela lateral e membro da comissão técnica da Luverdense ameaçou chutar bola em jogador do Paysandu que estava no lance.

13' Alfredo tentou cruzamento, mas foi travado no momento certo. Paysandu continua no ataque

11' QUASSSSSSSSSEE!! Leandro Carvalho apareceu bem pelo meio e chutou da entrada da área. A bola passou perto demais! Quase, Papão

09' Bola em jogo novamente

08' PAROU! Goleiro da Luverdense em atendimento

07' Lateral-esquerdo do Verdão, Paulinho, avançou pela esquerda e chutou de fora da área, mas mandou longe do gol do Papão

05' AMARELOU LUVERDENSE! Cartão amarelo para Diogo Silva

05' PAYSANDU ENLOUQUECIDO! Equipe paraense vai ao ataque novamente pela direita, mas Leandro Carvalho cruza mal, direto para a linha de fundo

Paysandu alucinante na partida! Aos 3 minutos do primeiro tempo, Diogo Oliveira chuta cruzado na área, a defesa do LEC corta mal e Leandro Carvalho pega de primeira e explode dentro da rede.

03' ÉÉÉÉ GOOOOOOOOOOOL DO PAPÃOOOOOOOOOO!! É DE LEANDRO CARVALHO

03' TÁ QUENTE O JOGO!! Perema toca a bola para Diogo Oliveira pela direita, que avança e é derrubado na linha da área! Falta perigosa para o Paysandu

01' UUUHHH!! Diogo Oliveira manda na área, mas a zaga do Luverdense afasta

00' PAYSANDU EM CIMA! Paysandu avança pela esquerda com Bergson, que é derrubado próximo da área. Bola será jogada na área

COMEÇOU A DECISÃO DA COPA VERDE 2017! Saída de bola do Papão.

Agora é executado o Hino do Pará.

EQUIPES EM CAMPO!! Perfilados em campo, enquanto é executado o Hino Nacional Brasileiro

Paysandu entra em campo em busca do bicampeonato, já o Luverdense quer alcançar o feito inédito. A equipe do Mato Grosso saiu na frente. No jogo de ida, no último dia 4, venceu os bicolores por 3 a 1 na Arena Pantanal.

Paysandu: Emerson; Ayrton, Perena, Gilvan e William Simões; Rodrigo Andrade, Wesley, Bergson, Diogo Oliveira e Leandro Carvalho; Alfredo.

Luverdense: Diogo Silva; Aderlan, Pierre, Dalton e Paulinho; Ricardo, Erick, Rafael, Marcos Aurelio e Douglas Baggio; Macena

EQUIPES ESCALADAS PARA DECISÃO!!

Boa noite, torcedores! Acompanhe agora o tempo real de Paysandu x Luverdense pelo segundo jogo da final da Copa Verde 2017. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio do Mangueirão. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Primeiro jogo da final da Copa Verde 2017. Luverdense 3 x 1 Paysandu

Provável escalação do Papão: Emerson; Ayrton, Fernando Lombardi, Pablo e Peri; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Bergson e Diogo Oliveira; Rodrigo Andrade e Marcão.

Provável escalação do Verdão é a seguinte: Diogo Silva; Aderlan, Pierre, Dalton e Paulinho; Ricardo, Marcos Aurélio e Douglas Baggio; Rafael Silva, Raphael Macena e Erik

O técnico da Luverdense, Júnior Rocha poupou para estréia da série B, o camisa 10 Marcos Aurélio, um dos principais jogadores do LEC nesta temporada. E o lateral-direito Aderlan. (Marcos Aurélio cobra falta do gol do Luverdense contra o Paysandu Foto: Olimpio Vasconcelos)

Sobre a Luverdense, com a vitória, o Verdão do Norte pode até perder por um gol de diferença para conquistar o inédito título.

O Paysandu deve contar com a volta do meio campo Diogo Oliveira e do atacante Bergson, que foram poupados na partida de ida. O atacante Bergson é um dos destaques do Paysandu na temporada marcando 13 gols em 12 jogos. (Foto: Divulgação/Paysandu)

Para jogo de amanhã, única ausência do Papão é o lateral Hayner que foi expulso na partida de ida. O atacante Leandro Carvalho se machucou no RexPa da final do paraense, domingo passado, e é dúvida para a partida da final.

Para conquistar o bicampeonato o Paysandu precisa reverter a derrota no primeiro encontro, por 3 a 1. Por conta do gol marcado fora de casa, uma vitória por 2 a 0 na terça-feira dará o título ao Papão.

Os ingressos para a segunda partida da final da Copa Verde, entre Paysandu e Luverdense-MT, já estão à venda em quatro postos espalhados por Belém. O jogo será disputado nesta terça-feira (16), às 20 horas, no Estádio Mangueirão.