Toma lá da cá: eliminatória entre Fluminense e Grêmio na Copa do Brasil é marcada pelo equilíbrio

Duelo de tricolores na Copa do Brasil. Fluminense e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 21h45, em Porto Alegre, pela partida de ida das oitavas de final. Esta será a sexta vez onde as equipes se enfrentam no torneio, em eliminatória marcada pelo equilíbrio. Os gaúchos levam uma mínima vantagem: são três classificações contra duas dos cariocas - estes avançaram no último encontro.

Das cinco eliminatórias, o Grêmio só não decidiu em casa em uma: em 2001, onde avançou dentro do Maracanã. Todas as outras foram decididas no Rio Grande do Sul, onde os gaúchos também saíram classificados em 2004 e 2010. O Fluminense passou nos anos de 2005 e, mais recentemente, em 2015.

# CLASSIFICADO IDA VOLTA 2001 Grêmio GRE 1 X 0 FLU FLU 0 X 0 GRE 2004 Grêmio FLU 2 X 2 GRE GRE 4 X 1 FLU 2005 Fluminense FLU 3 X 0 GRE GRE 0 X 1 FLU 2010 Grêmio FLU 2 X 3 GRE GRE 2 X 0 FLU 2015 Fluminense FLU 0 X 0 GRE GRE 1 X 1 FLU

Sem Ronaldinho, Fred decide para o Flu

Após um empate sem gols, no Maracanã, o Fluminense foi para o Rio Grande do Sul sob desconfiança e com um novo treinador: Eduardo Baptista. Favorito, o Grêmio caiu na armadilha do Tricolor carioca e cedeu os contra-ataque. Após cruzamento de Gerson, Fred marcou de cabeça. O Grêmio empatou com Riveros, mas não foi suficiente para se classificar em 2015.

Grêmio elimina o Flu de Muricy Ramalho

Em 2010, Muricy Ramalho já era o técnico do Fluminense quando viu o Grêmio vencer por 3 a 2 no Maracanã. Na volta, o Tricolor gaúcho novamente bateu o Fluminense por 2 a 0, no Olímpico. No fim daquele ano, os cariocas viriam a ser campeões brasileiros.

Sob comando de Abel, Tuta brilha para o Flu

Em 2005, o Fluminense goleou o Grêmio com placar de 3 a 0, no Maracanã. Os gols foram feitos por Tuta (2) e Juninho. O Tricolor carioca quebrou um tabu de quatro partidas sem vencer o confronto na Copa do Brasil. Na volta, vitória por 1 a 0 dentro do Olímpico, gol de Tuta.

Goleada gaúcha no Olímpico

Fluminense e Grêmio empataram pelo placar de 2 a 2, no Maracanã. Romário (2), pelo Fluminense, e Claudiomiro e Christian, pelo Grêmio, marcaram os gols. Na volta, o Tricolor gaúcho atropelou o Tricolor carioca pelo placar de 4 a 1, no Olímpico. Gols de Christian, Tiago Prado, Marcelinho e Cláudio Pitbull, para o Grêmio, e por Rodolfo, para o Fluminense.

Marcelinho Paraíba decide para o Grêmio

Em 2001, o Grêmio derrotou o Fluminense por 1 a 0, no Olímpico, gol marcado por Marcelinho Paraíba. O Fluminense teve Régis expulso de campo. Na volta, não saíram do zero, no Maracanã. Atualmente na Seleção Brasileira, Tite era o técnico da equipe gaúcha.