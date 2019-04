Abel abre possibilidade de mudança no time contra Grêmio: "Pode ser que tenha que mexer"

O calendário é um grande adversário para os clubes brasileiros. Após a vitória contra o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vira a chave para outro torneio - a Copa do Brasil. Contra o Grêmio, adversário desta quarta-feira (17), pelas oitavas de final do torneio, o técnico Abel Braga pode optar por fazer mudanças na equipe devido a sequência de partidas.

"Eles jogaram bem, mas não são super-homens. Pra quarta, contra o Grêmio, pode ser que eu tenha de mexer em alguém. No fim de semana tem o Atlético-MG fora, depois Vasco. Começa bom esse brasileiro (risos)", comentou.

O calendário do Fluminense está recheado de partidas duras e importantes. Após estrear com vitória no Brasileirão, tem pela frente o Grêmio na Copa do Brasil. Depois, viaja à Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, no Independência. Quando retorna ao Rio de Janeiro, terá o clássico contra o Vasco, ainda sem local definido.