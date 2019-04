Flu chega em Porto Alegre e lista de relacionados é divulgada com novidades

O Fluminense já está em Porto Alegre para a partida contra o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor desembarcou por volta de 19h30 em solo gaúcho. Os jogadores foram recepcionados por torcedores que aguardavam no saguão do aeroporto. Gustavo Scarpa foi o jogador mais assediado para fotos e autógrafos.

Com a chegada do elenco, pode-se conferir quais jogadores haviam sido relacionados para a partida. Além das ausências de Orejuela e Wellington Silva, que estão se recuperando de incômodos nas coxas, Marquinho também não viajou com o grupo; é o segundo jogo que o jogador fica fora até dos reservas. As novidades na relação são Marcos Calazans e Lucas Fernandes que voltam a ser lembrados por Abel Braga após algumas partidas fora até do banco. Fica agora a expectativa para saber quem o treinador irá colocar nas duas vagas na equipe.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Diego Cavalieri e Julio César

Laterais: Renato, Léo e Lucas

Zagueiros: Renato Chaves, Nogueira e Henrique

Meio-campistas: Wendel, Gustavo Scarpa, Pierre, Marquinhos Calazans, Douglas, Sornoza

Atacantes: Henrique Dourado, Richarlison, Pedro, Maranhão, Lucas Fernandes e Marcos Junior