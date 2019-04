Resultado Universidad Católica 2x3 Atlético-PR na Copa Libertadores 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma ótima noite e até a próxima!

O sorteio das oitavas de final acontecerá no dia 7 de junho, na sede da CONMEBOL.

Em uma partida maluca, o Furacão precisou de duas viradas para se classificar. Vitória na conta de Paulo Autuori. Os três gols foram marcados por jogadores que vieram do banco de reservas.

FINAL DE PARTIDA! O ATLÉTICO-PR CONSEGUE UMA CLASSIFICAÇÃO HISTÓRICA!

49' TRAVOU CARLOS ALBERTO! Após jogada ensaiada, o meia impediu a finalização.

48' Tem gol no Grupo 4: San Lorenzo 2 x 1 Flamengo

45' Quatro minutos de acréscimos.

43' Cartão amarelo para Buonanotte, da Universidad Católica.

42' Com a defesa enfraquecida, a Católica não foi capaz de segurar o Furacão. Em jogada trabalhada, Carlos Alberto tocou para Jonathan que devolveu e o meia chutou colocado, marcando mais um belo gol. Atlético-PR 3 a 2.

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE CARLOS ALBERTO!

41' Com o empate, novamente o San Lorenzo volta a estar classificado.

40' Noir recebeu na entrada da área, levou para o meio e encheu o pé, no ângulo de Weverton. 2 a 2.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO CATÓLICA!!! É DE NOIR!!!

38' No momento, o Atlético-PR está classificado.

37' Após ataque da Católica, o Atlético ligou o contra-ataque com Douglas Coutinho e o jovem jogador levou até a área e tocou por baixo das pernas de Toselli. Furacão 2 a 1.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE DOUGLAS COUTINHO!

34' Segunda mudança na Católica: Sai: Manzano / Entra: Gutiérrez

33' Minutos finais serão de enorme tensão no grupo.

31' Tem gol no Grupo 4: San Lorenzo 1 x 1 Flamengo. San Lorenzo volta a estar se classificando.

30' Jogada individual de Carlos Alberto e cruzamento na cabeça de Eduardo da Silva, que tocou no canto de Toselli. 1 a 1.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! É DE EDUARDO DA SILVA!

30' Primeira mudança da Católica: Sai: Fuenzalida / Entra: Cordeiro

29' Última mudança no Atlético-PR: Sai: Pablo / Entra: Douglas Coutinho

24' WEVERTON! Buonanotte lança Fuenzalida, que furou, mas a bola se ofereceu para Noir que chutou e o goleiro atleticano fez grande defesa.

20' Segunda alteração no Atlético-PR: Sai: Grafite / Entra: Eduardo da Silva

17' Mudança no Atlético-PR: Sai: Lucho González / Entra: Carlos Alberto

17' Cartão amarelo para Nikão, do Atlético-PR.

16' Atlético arranjando boas faltas, mas não está aproveitando. Carlos Alberto vem aí.

15' Cartão amarelo para Carlos Espinosa, da Universidad Católica.

13' Autuori pediu para os jogadores chutarem, e seus comandados bem que tentam, mas a marcação da Católica é bem forte e armada.

10' NÃO CHUTOU! A Católica saiu jogando errado, Lucho antecipou e tocou para Nikão, mas o jogador preferiu o drible e foi desarmado.

8' NO TRAVESSÃO! Após boa jogada, Noir tabelou e dentro da área finalizou no travessão, após desvio de Wanderson.

3' Cartão amarelo para Santiago Silva, da Universidad Católica. O primeiro do jogo.

2' Precisando, pelo menos, de um gol no momento, o Atlético-PR começa com a bola e busca emplacar uma pressão.

BOLA ROLANDO! COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornaram ao gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO EM SANTIAGO! UNIVERSIDAD CATÓLICA 1 x 0 ATLÉTICO-PR!

45' Um minuto de acréscimo.

43' UHHHHHHH! Após quase dois minutos para a cobrança, Nikão bateu e a bola passou com muito perigo, por cima do gol.

41' O Furacão tenta responder, mas Grafite é bem marcado. Ligado, Sidcley é derrubado na entrada da área e a falta é muito perigosa.

39' O Furacão aparenta ter sentido o gol que, nesse momento, o elimina até da Sul-Americana.

37' Com o resultado, a Universidad Católica está se classificando.

35' Católica trocou passes, até a bola chegar no camisa 9 que, da entrada da área, bateu de bico no canto de Weverton. Universidad 1 a 0.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA UNIVERSIDAD CATÓLICA! É DE SANTIAGO ''TANQUE'' SILVA!!

32' TOSELLI ESPETACULAR!!! Boa jogada individual de Pablo, e no cruzamento, Nikão finalizou forte para ótima defesa de Toselli. No rebote, Lucho furou.

28' UHH! Após escanteio, Otávio não alcançou mas Espinosa tocou fraco e Weverton defendeu.

23' Atlético-PR é melhor no jogo, mas enfrenta dificuldade para parar as subidas pelas laterais do campo.

20' UHHHH! Santiago Silva recebeu dentro da área, mas estava bem marcado e não conseguiu finalizar direito.

15' O gol pressiona a Católica que, no momento, precisa da vitória para se classificar.

13' Tem gol no Grupo 4! San Lorenzo 0 x 1 Flamengo. O Atlético-PR no momento está avançando para as oitavas de final.

12' INCRÍVEL!!! Pablo tocou para Sidcley que chutou e Maripán salvou na hora certa, impedindo o gol do Furacão.

9' UHHHHH! Após a cobrança de escanteio, Paulo André arrematou de longe, e a bola passou perto.

9' TRAVADO! Sidcley fez grande jogada individual e Grafite foi novamente travado, arrumando outro escanteio.

6' WANDERSON! Após boa jogada pela lateral-direita, Wanderson impediu que a bola chegasse na cabeça de Santiago Silva.

5' Católica tenta responder, mas esbarra na boa marcação do Atlético.

2' UHHHHHH! Grafite recebeu de Rossetto e chutou travado, levando muito perigo.

BOLA ROLANDO! COMEÇA UNIVERSIDAD CATÓLICA x ATLÉTICO-PR

Equipes em campo! Falta pouco para a bola rolar no San Carlos de Apoquindo.

ATLÉTICO-PR ESCALADO! Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio, Rossetto, Lucho, Pablo e Nikão; Grafite.

UNIVERSIDAD CATÓLICA ESCALADA!

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Universidad Católica-CHI x Alético-PR pela Libertadores!

Retornos importantes! Paulo Autuori, treinador do Atlético-PR, provavelmente terá Pablo e Carlos Alberto na equipe titular, após jogos afastados por lesões: "Meu objetivo é utilizá-los desde o início, mas vamos aguardar. Depende da estratégia. O Carlos Alberto está um tempo parado e para suportar o jogo todo é difícil. O Pablo já havia regressado e está em um estágio físico acima do Carlos. Pode ser que ele (Pablo) comece o jogo sim."

Darão o máximo para ganhar! Segundo Mario Salas, treinador da Universidad Católica, a equipe chilena vai dar o seu máximo para ganhar do Furacão e se classificar: "Sabemos de tudo sobre o Atlético/PR. Estamos cientes de tudo. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, que eles tem jogadores que são tremendamente importantes, de renome mundial, temos de estar preparados, atentos e muito focados para neutralizá-los. Estamos com o objetivo de sair vencedor desse jogo e faremos tudo o que for possível para ganhar."

Já o Atlético-PR vem de uma sequência de goleadas sofridas. Depois de levar 3 a 0 do San Lorenzo, perdeu a final do Paranaense no placar agregado também por 3 a 0 (placar do primeiro jogo, já que o segundo foi 0 a 0), e levou 6 a 2 do Bahia na estreia do Campeonato Brasileiro (com equipe mista).

Sem chances de conquistar o Clausura Chileno, a Católica deposita todas as fichas na partida dessa noite. Mesmo se não conseguir a classificação para as oitavas, a equipe chilena deseja conquistar a vaga para a Sul-Americana, e para isso terá que vencer.

Universidad Católica e Atlético-PR se enfrentam no Chile por classificação às oitavas

Até o empate pode servir! O Atlético-PR também joga pelos três pontos para conseguir a classificação, porém para isso precisará de uma entre duas combinações: tropeço do San Lorenzo, ou marcar um gol a mais que a equipe argentina, caso os Cuervos derrotem o Flamengo. Além disso, em caso de triunfo do Rubro-Negro carioca na Argentina, um empate classificará o Furacão no Chile.

Só a vitória interessa! Os chilenos da Universidad Católica só poderão sonhar com a classificação em caso de triunfo logo mais, no San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI). Além disso, a equipe chilena precisará torcer para um tropeço do San Lorenzo no outro jogo do grupo. Caso os argentinos empatem com o Flamengo, a Católica precisará vencer por 2 gols de diferença.

Classificação Jogos Pontos Vitórias Gols Pró Saldo de Gols 1- Flamengo 5 9 3 10 + 5 2- San Lorenzo 5 7 2 6 - 1 3- Atlético-PR 5 7 2 6 - 2 4- Universidad Católica 5 5 1 6 - 3

Chegamos na última rodada do Grupo 4! As quatro equipes tem chances de classificação para as oitavas de final da competição. Os dois jogos serão realizados às 21h45, tanto no San Carlos de Apoquindo (Católica x Atlético), quanto no Nuevo Gasómetro (San Lorenzo x Flamengo).