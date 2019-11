Resultado e gols jogo San Lorenzo 2x1 Flamengo na Copa Libertadores 2017

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Flamengo perde para o San Lorenzo na Argentina e está eliminado da Copa Libertadores.

O 2-1 do Belluschi

San Lorenzo necesitaba UN gol para clasificar a Octavos y eliminar a Flamengo. Minuto 92, gol de Belluschi. pic.twitter.com/YXrzE9jQmD — Gary Erazo (@garywiston1) 18 de mayo de 2017

O 0-1 para Flamengo

Rodinei abre o placar em pleno Nuevo Gasometro:



San Lorenzo 0-1 Flamengo.pic.twitter.com/a7ZlaS6ogf — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) 18 de mayo de 2017

48 min: Fim de jogo!

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LORENZO! Belluschi domina e chuta cruzado para selar a virada e classificação da equipe argentina.

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: MILAGREEE! Escanteio batido, Caruzzo sobe e cabeceia no canto, mas Muralha se estica e salva o Flamengo

43 min: Flamengo também mexe, sai Everton para entrada de Juan

43 min: No San Lorenzo sai Paulo Díaz para entrada de Bergessio

41 min: Muralha recebe cartão amarelo por fazer cera

41 min: Atlético-PR vira denovo, no momento os dois brasileiros estão se classificando

40 min: San Lorenzo pressiona em busca da virada

36 min: Católica empata com o Atlético-PR e tranquiliza torcida do Flamengo

35 min: Atlético-PR vira, Flamengo se perder estará fora da libertadores

29 min: GOOOOOOOOOOOL DO SAN LORENZO! Barrios passa por Matheus Sávio e cruza para Angeleri que chega de peixinho para empatar a partida.

28 min: No Flamengo entra Matheus Sávio para saída de Gabriel

26 min: No San Lorenzo sai Cerutti para entrada de Cristian Barrios

23 min: Everton bate e Navarro faz boa defesa

21 min: Paulo Díaz comete falta dura em Guerrero e recebe cartão amarelo

14 min: No Flamengo sai Berrío para entrada de Romulo

12 min: Belluschi chuta de fora e manda longe do gol

9 min: San Lorenzo manda a bola na área e a zaga do Flamengo afasta o perigo

5 min: Berrío faz boa jogada e cruza, mas ninguém chega

3 min: Cerutti acerta Trauco e o juiz marca a falta

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Belluschi recebe cartão amarelo por simulação

42 min: Guerrero ajuda a defesa e tira o perigo da área

37 min: Rodinei recebe cartão amarelo por falta em Rojas

31 min: Cerutti recebe na frente mas Muralha sai bem do gol para afastar o perigo

26 min: Rodinei cruza e Angeleri faz o corte

20 min: San Lorenzo pressiona em busca do empate

14 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Everton cobra escanteio, Blandi corta mal e Rodinei chuta para abrir o placar na Argentina.

10 min: UUUUH! Botta cobra falta com muito perigo

6 min: Everton cruza para Guerrero que ajeita para ninguém

0 min: Começa o jogo!

Já o Flamengo está confirmado com: Muralha; Rodinei, Réver, Rafael Vaz, Trauco; Aráo, Márcio Aráujo; Gabriel; Berrío, Everton e Guerrero.

O San Lorenzo vem a campo com: Navarro; Paulo Díaz, Angeleri, Caruzzo e Rojas; Mussis, Ortigoza, Botta, Belluschi, Cerutti e Blandi.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre San Lorenzo x Flamengo ao vivo pela Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes desse duelo!

Diego Aguirre deve por em campo os seguintes jogadores para começar a partida: Navarro; Díaz, Angeleri, Caruzzo, Rojas; Mussis; Cerutti, Ortigoza, Belluschi, Botta (Merlini) e Blandi.

Mas o San Lorenzo pode ter dois desfalques do time titular para a partida contra Flamengo – com problemas musculares, o meio-campo Ortigoza foi poupado na última partida, uma vitória por 1 a 0 diante do Huracán, no último sábado (13), e não tem presença 100% confirmada no jogo contra o clube carioca. Além do capitão, o técnico Diego Aguirre pode perder outro jogador do mesmo setor do campo: Bautista Merlini, pelo mesmo motivo

Os bons resultados serviram como uma espécie de injeção de ânimo no elenco, que assim como o Flamengo, tem o jogo da quarta-feira como prioridade. A boa fase da equipe argentina é dada pelo bom jogo coletivo que vêm fazendo e, além disso, o bom momento de alguns jogadores contribuem para esse crescimento do time, especialmente Blandi, o camisa 9 que tem participado de quase todos os gols do time.

Depois da vitória jogando sobre seus domínios contra a Universidad Católica-CHI por 2 a 1 na quarta rodada da competição, a equipe azulgrananão perdeu mais. São cinco jogos e cinco vitórias, com destaque para a goleada aplicada no Atlético-PR na Arena da Baixada por 3 a 0.

Após conquistar apenas um ponto nos três primeiros jogos da fase de grupos, os argentinos conseguiram a façanha de chegar na última rodada dependendo apenas de si mesmo para avançarem. E chegam com moral. Bom para eles, dificuldade a mais para o Fla

Em ascensão no Campeonato Argentino ena Conmebol Libertadores Bridgestone, o time da capital argentina encara o Flamengo num momento totalmente distinto do primeiro jogo entre as duas equipes.

O volante Rômulo participou normalmente do treino no Ninho do Urubu e há possibilidade do treinador escalar o time titular com uma escalação mais cautelosa com três volantes no meio de campo. Se Zé Ricardo optar por esta formação, o Flamengo deve ir à campo com: Muralha, Rodinei, Rafael Vaz, Réver e Trauco; Márcio Araújo, Rômulo, William Arão e Matheus Sávio (Berrío); Éverton e Guerrero.

“Venho trabalhando para as oportunidades. Creio que estou preparado. Isso é uma questão que o professor tem para decidir. Claro que sentimos a ausência de um ídolo como o Diego, que procuro me espelhar nos treinos. Procuro observar, mas creio que o Zé vai fazer a melhor opção”, declarou Matheus Sávio em entrevista coletiva na última segunda-feira.

Suspenso, o lateral-direito Pará dará vaga a Rodinei. E no meio de campo, sem poder contar ainda com o camisa 10, o jovem Matheus Sávio pode ter mais uma nova oportunidade e começar a partida entre os titulares.

Antes de embarcarem em direção à Argentina, os jogadores do Rubro-Negro treinaram na manhã da segunda-feira (15), no Ninho do Urubu. Exceto Diego, Donatti e Conca, ainda em fase de recuperação de lesões, o técnico Zé Ricardo contou com o grupo completo na atividade.

“Vamos encontrar um time diferente do que enfrentamos no Maracanã. Precisamos de pelo menos um ponto para sairmos classificados, mas não jogaremos pelo empate, mesmo sabendo que nos interessa. Ficar dependendo de um jogo por um ponto é difícil. Eles mostraram ser uma equipe muito forte. Teremos uma batalha em Buenos Aires”, disse Zé.

O clube estreou na Libertadores contra o mesmo San Lorenzo. Na partida, o Flamengo venceu por 4 a 0, com uma atuação brilhante no segundo tempo. Porém, o técnico Zé Ricardo já adiantou que a equipe carioca vai enfrentar uma equipe mais forte na quarta-feira.

Com nove pontos e líder do Grupo 4, o Flamengo agora precisa virar a chave e direcionar novamente o seu foco a Libertadores. O rubro-negro chega para o confronto depois de ter empatado em casa na estreia do Campeonato Brasileiro.

Para que isso aconteça, o Flamengo só precisa garantir o empate sem depender de outros resultados. Em caso de triunfo da equipe argentina, o time da Gávea precisará torcer para que o Atlético-PR não bata a Universidad Católica-CHI atuando em Santiago.

Após empatar com o Atlético-MG em 1 a 1 no Maracanã no último sábado (13) na abertura do Campeonato Brasileiro, o rubro-negro enfrenta o San Lorenzo-ARG em Buenos Aires, no Estádio Nuevo Gasómetro, nesta próxima quarta-feira (17), às 21h45 (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo 4, visando confirmar vaga para próxima fase da Libertadores.