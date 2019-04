Palmeiras usa bom momento e casa cheia para estreia na Copa do Brasil contra Internacional

Partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2017, sendo disputada no Allianz Parque, em São Paulo/SP.

O Palmeiras vai receber o Internacional, a partir das 21h45, no Allianz Parque na noite desta quarta-feira (17) pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2017. Por ser o atual Campeão Brasileiro, o Verdão entra na competição direto nessa fase. O Internacional está na Copa do Brasil desde a primeira fase. O clube Gaúcho já eliminou quatro adversários. O último foi o Corinthians, em Itaquera. A partida está marcada para às 21h45.

Cuca fecha o treino, mas dá pistas do time titular

A tendência é que Cuca, treinador do Palmeiras, mande a campo o que tem de melhor no elenco para a partida diante do Internacional. O técnico do time Alviverde optou por fechar a primeira parte do último treino da equipe, mas na segunda etapa do trabalho foi possível observar os jogadores divididos. Enquanto alguns atletas ficaram no campo, outros 11, possíveis titulares, saíram mais cedo da atividade.

O certo é que Cuca não poderá contar com quatro jogadores Arouca, Moisés, Thiago Martins e Luan.

O meia-atacante Dudu falou sobre o time do Internacional antes do duelo entre as equipe. Segundo o capitão, o Inter joga um futebol de Série A, mesmo estando na segunda divisão.

“Eles jogam um jogo de Série A. Estão na Série B, mas a gente sabe que é um clube grande e vai dificultar. A única chance deles de chegar à Libertadores do ano que vem é a Copa do Brasil, então eles vão dar a vida. Temos que respeitar muito o Inter, pela história que tem e pelo time”, declarou Dudu.

Zago deverá manter o time da estreia na Série B

Para o jogo fora de casa pela Copa do Brasil, o Internacional deverá utilizar o mesmo time que venceu o Londrina pelo placar de 3 a 0 no último sábado (13) pela abertura da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além dos goleiros Danilo Fernandes e Marcelo Lomba, Antônio Carlos Zago, treinador Colorado, não poderá contar com o lateral Carlinhos, o volante Edenílson e com o atacante William Pottker. Carlinhos voltou a treinar essa semana, mas não foi relacionado para a viagem. Edeníson não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão. Já William Pottker, principal contratação do Inter para a temporada, não pode atuar pelo clube na Copa do Brasil, pois já jogou a competição pela Ponte Preta nesta temporada.

No último treino em Porto Alegre, Zago comandou um trabalho técnico voltado para os jogadores de fundo. Os laterais eram orientados a lançar e cruzar a bola para os jogadores de frente. O treinado do clube Gaúcho também realizou um trabalho de cobranças de pênaltis. Destaque para o goleiro Igor, que pegou as de D’Alessandro e Nico López.

“O Palmeiras vai tentar fazer o resultado dentro de casa. É uma equipe agressiva que pressiona. Nada vai ser decidido em São Paulo. É um jogo de 180 minutos”, falou Antônio Carlos Zago.

Palmeiras e Internacional se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil em 2015. Na época foi o Verdão que levou a melhor. Na ida, em Porto Alegre, as equipes empataram em 1 a 1. Na partida de volta o Palmeiras venceu por 3 a 2 e avançou para a fase seguinte.

A arbitragem da partida será de Sandro Meira Ricci, auxiliado por Kleber Lucio Gil e Neuza Ines Back.