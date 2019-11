Resultado Palmeiras x Internacional na Copa do Brasil (1-0)

Agradecemos sua presença em mais uma transmissão. Desejamos ótima noite e até a próxima!

Palmeiras abre vantagem na ida e pode empatar na partida de volta.

93' Acabou!

92' Minuto final.

91' Inter tenta pressão final.

90' Teremos mais três de jogo.

89' AMARELO, ERIK. Carrinho pesado em Dourado.

88' Vai levando boa vantagem para o jogo da volta.

87' Palmeiras sem nenhuma pressa para jogar.

86' Outro ataque gaúcho e mais um impedimento. Brenner.

85' MUDA O INTER: Uendel sai e entra Yago.

84' Inter põe pressão. Palmeiras se segura como pode no contra-ataque.

83' MUDA O PALMEIRAS: Erik na vaga de Guerra.

82' Inter tenta algum milagre no final.

81' MUDA O PALMEIRAS: Willian sai e entra Fabiano.

80' Palmeiras se fecha e quer o contra-ataque.

79' São 31.463 pessoas no estádio palmeirense.

78' BRENNER... Uendel lança, Brenner aparece livre e tentou ajeitar pra Roberson, que sairia livre, mas errou totalmente.

77' MILAAAAAAAAAAAAGRE! Falta lateral, Dourado testa na pequena área e Prass defende no susto!

76' Inter muda o ataque. Vai se soltando.

75' MUDA O INTER: Roberson e Brenner nas vagas de Fabinho e Nico saem.

74' SAAAALVA! Felipe Melo entrega a rapadura, Cirino entra na diagonal, bate cruzado e Dracena salva no carrinho.

73' AMARELO, RODRIGO DOURADO. Matou contra-ataque.

72' Felipe Melo comete mais uma falta e novamente discute com rival.

71' MUDA O PALMEIRAS: Borja sai e entra Roger Guedes.

70' PRASS! Jogada de Lopez pela direita, cruzamento pra trás, Cirino bate muito mal e facilita a vida de Fernando Prass.

69' Palmeiras tenta uma mini-pressão!

68' DANIEEEEL! Guerra tentou cruzamento de bicicleta, a zaga do Inter tirou ajeitando pra Willian bater. O chute colocado foi muito bem defendido por Daniel!

67' Borja recebe de Willian, tenta na diagonal e é travado. Escanteio.

66' Jogo reiniciado.

65' Pela Copa do Brasil, o Grêmio vira contra o Flu em Porto Alegre. 2 a 1.

64' Colombiano torceu o tornozelo na queda. Preocupa.

63' Dividida e Borja no chão. Jogo parado.

62' AMARELO, GUTIERREZ. Carrinho sem noção em Dudu.

61' Mina arranca, tira o cruzamento, Borja aparece livre, mas testa mal demais.

60' Uendel recebe livre, mas cruza mal demais. Jean afasta.

59' Cirino recebe na esquerda, olha, cruza e.... isola.

58' E pela primeira vez, Nico Lopez tenta algo na partida.

57' Jean novamente cruza e a bola atravessa a área vermelha.

56' Dalessandro arranca pela direita e fica no chão. Jogo parado.

55' Segunda etapa com muitas faltas e a marcação ganhando dos ataques.

54' Palmeiras consegue espaço pela esquerda, Dudu arrisca de fora e isola.

53' Outro cruzamento de Dudu, Borja disputa na área e o juiz dá impedimento.

52' Willian rouba de Guerra com falta. Jogo parado.

51' Começo truncado novamente. Muita marcação e pouco futebol.

50' Agora é Gutierrez x Felipe Melo. Juiz intervém.

49' Zé Roberto recebe na esquerda, cruza e Léo Ortiz afasta.

48' Inter tenta sair mais ao ataque.

47' Ricci x William. Discussão entre palmeirense e juizão.

46' Dourado busca Cirino, mas impedido.

45' Sem mudanças, a bola rola.

Equipes retornam para a segunda etapa.

Segunda etapa promete mais intensidade.

Inter foi mais objetivo e teve as melhores chances. Joga bem.

Palmeiras foi melhor taticamente, conta com erro do zagueiro rival pra abrir o placar e ter vantagem.

46' Acabou.

45' Minuto final.

44' E teremos mais um minuto.

43' Palmeiras mais acuado. Inter se solta.

42' Cirino testa pro meio da área e Jean afasta por duas vezes.

41' PERDEU! Falha na saída do Inter, Dudu aciona Borja, que sai pela meia-esquerda, dribla Daniel, bate cruzado e mandou pra fora!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Marcação do Palmeiras não para um minuto.

38' Jogo truncado e sem tanta intensidade ofensiva.

37' Willian tenta inversão e mandou um tijolo para Uendel.

36' Noite fria em São Paulo. Torcida quieta nas arquibancadas.

35' Zé Roberto sente dividida. Jogo parado.

34' Inter novamente chega pela esquerda, cruzamento de Cirino, Prass falha e a bola passa na frente da área.

33' Palmeiras abre o placar quando não conseguia entrar na defesa do Inter.

32' QUE AZAR... Dudu entra pela linha de fundo, tira o cruzamento rasteiro e Léo Ortiz deu o carrinho pra afastar e mandou contra. Placar aberto.

31' GOOOOOOOL, LÉO ORTIZ CONTRA, PARA O PALMEIRAS!

30' Algumas luzes do Allianz se apagam e seguem desligadas.

29' Palmeiras mais perigoso no contra-ataque.

28' Guerra recebe pelo meio, finta a marcação, bate de canhota e isola.

27' Palmeiras troca passes e segue forte na marcação.

26' Muitas faltas no setor de meio-campo.

25' Jogo cai de ritmo.

24' Tche Tche bate de longe e carimba a zaga.

23' Dalessandro bate falta direta e isola em linha de fundo.

22' FOOOORA! Willian cruza, Cirino testa e Prass só torce pra ela sair.

21' Gutierrez arrisca de fora e Mina trava no meio do caminho.

20' Recuperação e contra-rápido do Palmeiras, mas Daniel saiu afastando.

19' Palmeiras tenta tranquilizar e sair jogando pelo chão.

18' Torcida do Palmeiras reclama do juiz Sandro Meira Ricci.

17' Guerra arrisca de fora e explode na marcação colorada.

16' Gutierrez tenta enfiada pra Cirino e Prass sai bem do gol.

15' Inter mais perigoso neste momento de partida.

14' Uendel se vira bem pela esquerda e ganha escanteio.

13' Inter joga bem nesse começo de partida.

12' Jogo nervoso com muitas bolas aéreas.

11' Torcida do Inter canta alto em São Paulo.

10' PRAAASS! Levantamento da direita, Cirino testa e obriga Prass se esticar todo.

9' IMPRESSIONANTE! Escanteio da direita, Cirino desvia, a bola pega no travessão, volta, Uendel chuta e Mina salva debaixo do gol!

8' Jogadas do Inter sempre passam por Dalessandro.

7' Inter tenta sair tocando pelo chão. Pressão é forte.

6' Partida é truncada com muita marcação no meio-campo.

5' Guerra recebe na direita e o juiz marca impedimento pela direita.

4' Inter todo em seu campo. Palmeiras quer logo o gol.

3' Palmeiras aperta a marcação e tenta sufocar saída do Inter.

2' Começo com muitos chutões.

1' Uendel cruza na área e Prass sai bem pra salvar.

0' A bola rola.

Inter todo de vermelho.

Verdão com camisa verde, calção branco e meias verdes.

Inter com Daniel; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta e Uendel; Dourado, Fabinho e Felipe Gutiérrez; D'Alessandro, Nico e Cirino.

Palmeiras escalado com Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Guerra; Willian, Dudu e Borja

Os dois times já se preparam para o duelo.

Boa noite, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, em tempo real, o jogo entre Palmeiras e Internacional ao vivo, a partir de 21h45 desta quarta-feira (14) na VAVEL.

A partida acontece no Allianz Parque e é válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Colorado tem 8 desfalques para a partida : Danilo Fernandes, Marcelo Lomba, Keiller, William Pottker, Carlinhos, Edenílson, Eduardo Sasha e Valdívia.

O Internacional deve jogar com seu 4º goleiro, pois Danilo Fernandes se recupera de lesão no pé, o primeiro reserva Marcelo Lomba, tem problema na coxa. O terceiro goleiro Keiller teve uma luxação no cotovelo.

Palmeiras tem o desfalque de Moisés que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Martins o qual fez uma cirurgia no joelho esquerdo, Arouca cirurgia no pé esquerdo e o recém contratado Luan cirurgia no pé direito

A segunda vez que Palmeiras e Internacional se enfrentaram foi em 2015 pelas quartas de final da competição, o Palmeiras, ultrapassou o Colorado empatando a primeira partida por 1 a 1. No segundo jogo, uma vitória emocionante por 3 a 2 garantiu a classificação da equipe que acabou sendo campeã naquela edição.

Nas duas vezes que os dois clubes se enfrentaram na Copa do Brasil, o vencedor do confronto acabou a competição sendo campeão, em 1992, na semifinal da Copa do Brasil, O O Internacional levou a melhor e ficou com o título da competição após superar o Fluminense na final.

Na história, Palmeiras e Internacional se enfrentaram 82 vezes, o Colorado leva vantagem, com 36 vitórias, 22 empates e 27 vitórias do Alviverde.

O mando de campo foi decidido por meio de sorteio, a primeira partida entre Palmeiras e Internacional será no Allianz Parque. O jogo de volta o mando será do Colorado, no Beira Rio.

O Colorado busca seu segundo título de Copa do Brasil, sua única conquista foi na edição de 1992

O Verdão campeão em 2015, busca nesta edição seu quarto título de Copa do Brasil, as outras três conquistas foram nos anos de 1998, 2012 e 2015