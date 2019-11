Resultado Sport x Bahia pela Copa Nordeste 2017 (1-1)

Em jogo equilibrado, Sport e Bahia empatam no primeiro jogo da final do Nordestão

Obrigada aos torcedores que acompanharam esse Jogaço entre Sport 1 x 1 Bahia. Até a próxima!

O próximo jogo será quarta-feira (24), em Salvador, na Fonte Nova.

49' FIM DE JOGO!! Sport 1 x 1 Bahia

47' RAUL PRATA SALVA O SPORT! Matheus Reis cruza para Gustavo na segundo trave. Raul Prata aparece para salvar o Leão

46' SUBSTITUIÇÃO BAHIA! Sai Zé Rafael e entra Maikon Leite

46' Diego Souza tenta ligação direto com Juninho, mas a bola fica com Jean

45' +4 minutos de acréscimo.

43' Raul Prata cobra lateral, mas a zaga do Bahia tira a bola

42' Na cobrança de escanteio, Durval desvia, mas bate do lado de fora da rede

41' Fabrício cobra, desvia na barreira. Escanteio para o Sport

41' SUBSTITUIÇÃO BAHIA! Sai Allione e entra Gustavo

40' Falta perigosa para o Sport

39' Matheus Ferraz se antecipa a Zé Rafael e faz corte em ataque do Bahia.

38' QUASE NOVAMENTE DO SPORT! Rogério tenta cruzamento na área, mas bola pega efeito e quase entra

37' ÉÉ GOOOOOOOOOOL DO SPORT!! Após cobrança de escanteio de Fabrício, Juninho cabeceia e faz o gol para o Leão.

36' Novo escanteio para o Sport

35' AMARELO SPORT! Cartão amarelo para Diego Souza

35' Fabrício cobra escanteio, mas novamente a defesa do Bahia afasta.

34' Rogério cruza e a zaga do Bahia tira. Escanteio para o Sport

33' Ney Franco chama Marquinhos

32' No escanteio para o Sport, a zaga do tricolor baiano afasta o perigo

31' SUBSTITUIÇÃO BAHIA! Sai Matheus Sales e entra Feijão

31' JEEEANN!! Que defesaça do goleiro tricolor na falta cobrada por Fabrício.

31' Falta no atacante André. Momento bom para o Sport

30' Guto Ferreira chamou o volante Feijão.

27' Diego Souza disputa bola com Renê Junior, mas o meia do Sport comete falta

25' O Sport tenta entrar na área do Bahia com ligação direta, mas até agora sem sucesso.

24' Em cobrança curta, o jogador do Sport joga dentro da área do Bahia, mas ninguém chegou na bola. Tiro de meta para o Tricolor baiano

24' Raul Prata ganha escanteio para o Sport

22' A bola volta a rolar

22' Juninho recebe atendimento dentro de campo

21' Juninho cobra falta na área na segunda trave, Edigar Junio livre de cabeça. Magrão opera um milagre, salva o Sport do segundo gol.

20' MAGRÃO GIGANTE! MILAGRE NA ILHA DO RETIRO!

19' O Sport tenta lançamento, mas Rogério recebe impedimento

17' Juninho chuta de longe, mas magrão faz boa defesa

16' Bahia troca passe no meio de campo, e a torcida do Sport vaia bastante

14' AMARELOU SPORT! Cartão amarelo para Durval

13' Rogério entra na área do Bahia e tenta passe rasteiro no meio. Lucas Fonseca afasta o perigo.

11' GOOOOOL DO BAHIA!!! Chutaço de Juninho, que estava dentro da área do Sport.

10' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! Sai Everton Felipe e entra Juninho

09' Ney Franco chama Juninho.

08' Zé Rafael domina dentro da área do Sport, mas o bandeira marca impedimento

06' Bahia troca passes na entrada da área do Sport, mas Samuel Xavier afasta

06' No meio, Diego Souza tenta lançamento para Samuel Xavier, mas manda com muita força.

03' AMARELOU BAHIA! Cartão amarelo para Renê Júnior

01' Defesa do Sport afasta bem o escanteio do Bahia

01' Eduardo domina na direta, corta e chuta forte, mesmo sem ângulo. Magrão manda para escanteio.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Sport 0 x 0 Bahia

Equipes voltam para o segundo tempo sem mudanças.

Times voltando ao campo para o segundo tempo

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sport 0 x 0 Bahia

45' + 2 minutos de acréscimo.

43' NÃO VALEU O GOL DO BAHIA! Juninho cobrou falta, defesa do Sport afastou e bola sobra com Zé Rafael que chutou de primeira e marca. Árbitro vê impedimento e anula jogada.

42' Raul Prata cruzou na área e manda nas mãos do goleiro Jean.

40' Jogo bem disputado, mas o Sport consegue ser mais perigoso.

39' Diego Souza cobrou a falta, mas foi na barreira.

38' FALTA DURA!! Eduardo atinge Rogério. Sport tem falta perigosa perto da área do Bahia.

37' Fabrício cobra falta, novamente Matheus Ferraz cabeceia, mas dessa vez o goleiro do Bahia faz boa defesa

36' Allione cai dentro da área após disputar bola com Magrão. Árbitro não marca nada. Tiro de meta para o Sport.

34' Rogério tenta jogada pela ponta esquerda, passa por Tiago, mas não por Renê Junior.

33' Allione disputa com o zagueiro Matheus Ferraz e ganha lateral o jogador tricolor

30' AMARELOU BAHIA! Cartão amarelo para Matheus Reis

30' FALTA DURA!! Everton Felipe passou por mais um jogador do Bahia e sofreu falta pesada.

27' Matheus Sales arrisca o chute colocado, mas manda muito por cima. É tiro de meta para o Sport.

26' QUASE DO SPORT!! Rogério chuta cruzado e a bola tira tinta da trave

24' O Sport é muito perigoso nas jogadas áreas.

23' JEAAANNN!! O goleiro tricolor fez uma grande defesa no vôleio do atacante Rogerio

22' Fabrício tentou lançamento para Raul Prata, mas manda com muita força. É lateral para o Bahia.

20' Raul Prata cruzou na área do Bahia, mas a zaga tricolor tirou com facilidade

19' Bahia tenta tabela na entrada da área do Sport. Mas defesa do Leão consegue afastar

18' Sport cobrou rápida a falta, mas Rogério estava impedimento

17' Diego Souza ajeita a bola para Samuel Xavier, mas o lateral isola a bola

16' Samuel Xavier tenta cruzamento, mas jogador do Bahia afasta. Lateral pro Sport

14' Juninho tenta novamente um lançamento, mas a bola vai forte demais

13' Goleiro do Bahia cobra tiro de meta

12' Goleiro Jean recebendo atendimento

11' NA TRAVE!!! Fabrício levantou a bola na área do Bahia, Matheus Ferraz sobe por trás dos defensores do Bahia e mandou na trave.

10' Matheus Sales tentou passe de primeira para Eduardo, mas mandou com muita força. É lateral para o Sport.

08' Raul Prata cruza da esquerda e a zaga do Bahia afasta a bola com tranquilidade.

07' Bola rolando após atendimento ao goleiro Magrão

05' MAGRÃÃÃOOO!! Renê toca para Zé Rafael, que abriu o jogo com Eduardo. Lateral chegou na linha de fundo e cruzou para pequena área. Magrão sai bem do gol e afasta. Na jogada, o goleiro se chocou com Edigar Junio e fica caído no gramado.

04' O jogo bem disputado no meio de campo entre as duas equipes

03' Samuel Xavier toca para Everton Felipe, que erra o passe na sequência.

01' Juninho cobrou, mas a defesa do Sport afastou bem a bola.

01' Falta pro Bahia! Juninho na bola.

00' COMEÇOU O PRIMEIRO JOGO DA DECISÃO DA COPA DO NORDESTE 2017!!

Equipes prontas! Vai começar a partida.

A Ilha do Retiro está fervendo!!!

Hino nacional sendo executado no momento.

TIMES EM CAMPO!! Sport de rubro-negro e Bahia com o padrão branco e short azul

Daqui a pouco a bola rola para Sport x Bahia. A primeira partida da decisão da Copa Nordeste 2017!

Bahia finaliza o aquecimento!

O público já é bom dentro do estádio. Visão da torcida do Bahia! (Foto: Divulgação/Bahia) #SportVavel

Goleiros do Sport no aquecimento. #SportVavel

Jogadores do Bahia aquecem no gramado da Ilha do Retiro ouvindo as vaias da torcida do Sport. #SportVavel

BAHIA ESCALADO PARA PARTIDA!! Jean, Eduardo, Tiago, Lucas e Matheus Reis; Matheus Sales, Renê Júnior, Juninho, Allione e Zé Rafael; Edigar Junio.

LEÃO ESCALADO PARA PARTIDA!! Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Raul Prata; Ronaldo, Fabrício, Éverton Felipe, Diego Souza e Rogério; André

Torcida do Sport entrando aos poucos no estádio. #SportVavel

Time do Sport acaba de chegar na Ilha do Retiro. #SportVavel

Torcida do Sport recebe com muita festa o ônibus do clube! #SportVavel

O time do Bahia acaba de chegar na Ilha do Retiro para a partida da final da Copa do Nordeste. #Sportvavel

Os torcedores do Sport no aguardo do ônibus com os jogadores. #SportVavel (Foto: Divulgação/Sport)

O Sport está distribuindo cards com as conquistas do tri campeonato da Copa Nordeste (Foto: Divulgação/Sport) #SportVavel

O uniforme que o Sport entrará em campo na decisão de logo mais. #SportVavel (Foto: Divulgação/Sport)

Parcial de ingressos para Sport x Bahia, às 18h40: 21.945

Só a torcida do Sport

Sobre Copa Nordeste, o Sport foi campeão em 1994, 2000 e 2014 e busca a sua quarta conquista.o Bahia tenta a sua terceira taça. #SportVavel

O primeiro duelo oficial, Taça Brasil 1959, foi uma melhor três. Derrotado em Salvador, o Leão devolveu na Ilha, com um 6 x 0. Maior placar da história do confronto. #SportVavel

O último confronto foi em 2015, pela Copa Sul-Americana. Também na Ilha do Retiro, o Leão atropelou por 4 a 1 e ficou com a vaga. #SportVAVEL

O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em 1932. Em jogo amistoso, o tricolor foi até Recife e venceu o Sport por 2 a 1. #SportVavel

Os dois gigantes do nordeste reúnem quatro títulos importantes e em campo, 1959/1988 do Bahia e 1987/2008 do Sport. #Sportvavel

Boa noite, torcedores! Acompanhe agora o tempo real de Sport x Bahia ao vivo pelo primeiro jogo da final da Copa Nordeste 2017. A bola rola às 21h45 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Partida de classificação do Sport para final do Nordestão 2017. Santa Cruz 0 x 2 Sport.

Partida da classificação do Bahia para a final do Nordestão 2017. Bahia 2 x 0 Vitória.

Provável escalação do Sport: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Raul Prata; Ronaldo, Fabrício, Diego Souza, Everton Felipe e Rogério; André.

Provável escalação do Bahia: Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Renê Junior, Juninho, Zé Rafael, Edigar Junio e Allione; Gustavo.

O principal Jogador do Bahia, Régis, está fora da primeira partida da final. O atleta foi expulso no segundo jogo das semis finais contra o Vitória. Após fazer o jogo da classificação, Régis foi comemorar com a torcida tricolor e levou o segundo amarelo.

(Foto: Divulgação/Bahia)

Desfalque no último domingo, o volante Renê Junior está relacionado para a partida contra o Sport. Ele está recuperado de lesão muscular. Confira a lista completa de relacionados:

Jackson, Wellington Silva, Yuri, Hernane, Armero, Edson e Régis desfalcam o time. Vinte jogadores foram relacionados e embarcam para Recife nesta tarde.

O treinador também promoveu um treino de bolas paradas defensivas e ofensivas. Lucas Fonseca, que deixou o campo machucado no último domingo, na goleada sobre o Atlético-PR, não treinou. Ele é tratado como dúvida para o jogo contra o Sport.

O Bahia finalizou a preparação para a primeira partida da final da Copa do Nordeste, contra o Sport, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Ilha do Retiro. O grupo de atletas do elenco tricolor participou de um trabalho tático no Fazendão, no qual o técnico Guto Ferreira testou opções para a formação titular. A atividade foi fechada para a imprensa.

Já o zagueiro Ronaldo Alves, que iniciou nesta segunda-feira a transição com o departamento físico, segue vetado. Assim como o atacante Leandro Pereira, que treinou com bola, mas ainda precisa se recondicionar. Além desses, o volante Rithely e o lateral-esquerdo Evandro, suspensos, também não encaram o Bahia.

O lateral-esquerdo Mena e os zagueiros Henríquez, com problemas musculares, apesar de não terem sido vetados oficialmente, dificilmente terão condições de entrar em campo na quarta-feira.

Também ficam à disposição de Ney Franco o zagueiro Durval, poupado diante a Ponte Preta, e o atacante Marquinhos, que não atua desde o dia 2 de março, no empate por 2 a 2 com o Náutico, ainda pelo hexagonal do Campeonato Pernambucano

Sobre o Sport, o técnico Ney Franco terá alguns retornos importantes para a primeira partida da final da Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira, contra o Bahia, na Ilha do Retiro. O principal deles é o do meia Diego Souza.