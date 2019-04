Em jogo movimentado, Tiradentes-PI bate Duque de Caxias e alcança primeira vitória no Brasileiro A2

Fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2, Tiradentes-PI e Duque de Caxias-RJ se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (18) no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI. A equipe anfitrã estreou na competição com um empate por 1 a 1 diante do Viana-MA, fora de casa. Paradoxalmente, a equipe carioca iniciou o campeonato com derrota, em casa, contra o Pinheirense-PA. Em um jogo muito movimentado, o Tiradentes-Pi bateu as cariocas por 1 a 0.



Sob forte sol e temperatura beirando os 40 grau, a partida teve um início muito movimentado. Com ambas as equipes buscando o gol, o Duque de Caxias se mostrou mais organizado em comparação à sua estreia na competição. Logo aos 15 minutos de jogo, Caneca cobrou falta e a bola passou rente ao travessão, quase abrindo o placar para as visitantes.



Buscando equilibrar a partida, o Tiradentes-PI optava por jogadas individuais e lançamentos longos, que pouco levavam perigo de gol, e o Duque de Caxias seguia melhor no embate. No entanto, aos 30 minutos de jogo, Tatá fez falta infantil, levando o segundo cartão amarelo e sendo posteriormente expulsa.



Na volta do intervalo, com vantagem numérica, o Tiradentes-PI foi superior na etapa buscando mais o ataque e dando trabalho para a zaga fluminense e à goleira Suzani. A insistência então, culminou em um gol aos trinta minutos da etapa final com Valéria. A atacante recebeu na área, levou a melhor na disputa e abriu o placar para as piauienses dando a primeira vitória da competição à equipe anfitriã.



Na próxima rodada, o Tiradentes-PI receberá o Pinheirense-PA na quarta-feira (24) às 15h. Na mesma data, horário e também em casa, o Duque de Caxias receberá no estádio Marrentão, na Baixada Fluminense o Viana-MA buscando a primeira vitória na competição nacional.