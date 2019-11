Resultado Atlético-GO 0x3 Flamengo no Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, no mesmo Serra Dourada, pela Copa do Brasil. No Brasileirão, o Flamengo enfrentará o Atlético-PR no domingo às 16h. No mesmo horário, o Atlético-GO enfrentará o Corinthians.

Após a eliminação na Libertadores, o Flamengo se recuperou e venceu a primeira no Brasileirão. De quebra, vai terminar o sábado na liderança da competição. Já o Dragão coleciona a segunda derrota, e está na lanterna.

FIM DE PAPO EM GOIÂNIA! Atlético-GO 0 x 3 Flamengo!

46' QUASE! Vinicius recebeu de Rodinei, encarou a marcação de três jogadores, e após aplicar um drible da vaca, errou o cruzamento.

43' UHHH MAS NÃO VALEU! Após cruzamento de Trauco, Matheus Sávio desviou para grande defesa de Felipe. Porém, já era marcado impedimento.

39' OLHA ELE AÍ! Lançamento para Vinicius Júnior, e o jovem atacante finalizou fraco nas mãos de Felipe.

38' Partida esfriou muito após o terceiro gol do Flamengo. Entrada do menino Vinicius pode fazer com que a equipe carioca crie algo a mais nesse fim de jogo.

35' Alteração no Flamengo: Sai: Ederson / Entra: Vinicius Júnior.

32' Mudança no Atlético-GO: Sai: Everaldo / Entra: Júnior Viçosa

29' Vinicius Júnior vem aí. E comemoração de gol no Serra Dourada.

26' Com o resultado na Arena Condá, o Flamengo é o líder do Brasileirão.

25' Tem gol na rodada: Chapecoense 1 (Luiz Antônio) x 0 Atlético-GO

25' Mudança no Atlético-GO: Sai: Walter / Entra: Walterson

20' Foi o quarto gol de Rodinei nos últimos cinco jogos do Flamengo. Iluminado o lateral/ponta do Flamengo.

19' QUE SOFRIMENTO! Trauco cruzou, Damião e Rodinei perderam chances claras, em defesas ótimas de Felipe, mas na sequência, Sávio chutou, Felipe deu rebote e Rodinei marca. Fla 3 a 0.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE RODINEI!

16' UHHHHHHHH! Ederson desarmou Ricardo Silva e saiu de frente para Felipe, mas perdeu e no rebote, Damião chutou para fora. Chances incríveis desperdiçadas.

13' UHHH! Após cruzamento, Réver desvia, Vaz fura e quase marca um gol contra.

12' Na entrada em campo, Rodinei abraçou forte o jovem meia, que entrou mal contra o San Lorenzo.

12' Alteração no Flamengo: Sai: Gabriel / Entra: Matheus Sávio

10' Partida paralisada para o atendimento do camisa 17 do Flamengo. Matheus Sávio, sob vaias, foi chamado.

10' Aparentemente, não dá mais para Gabriel.

8' Torcida do Flamengo grita o nome de Vinicius Júnior, enquanto a torcida do Dragão responde com ''Eliminado''.

6' Novamente na comemoração, todos os jogadores foram abraçar os reservas e a comissão técnica, em gesto de união.

5' Lançamento espetacular de Miguel Trauco no peito de Arão que, dentro da área, deixou para Damião fuzilar para o fundo do gol. Fla 2 a 0.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE LEANDRO DAMIÃO!

3' Cartão amarelo para Walter, do Atlético-GO.

2' Com a vitória parcial, o Flamengo se solta em campo e continua com a bola, mesmo encontrando a boa marcação do Dragão na entrada da área.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

No Atlético-GO: Sai: André Castro / Entra: Andrigo

No Flamengo: Sai: Éverton / Entra: Rodinei

Equipes retornaram, e com mudanças.

Em andamento: Chapecoense 0 x 0 Palmeiras

Ao deixar o gramado, Éverton deu a entender que não voltará para o segundo tempo. O jogador, que já tinha sentido o tornozelo esquerdo antes, sentiu o pé direito após marcar o único gol do jogo.

INTERVALO NO SERRA DOURADA! ATLÉTICO-GO 0 x 1 FLAMENGO!

49' UHHHHHHHH! Éverton recuperou a bola e lançou Leandro Damião, mas o atacante finalizou torto, para fora.

48' UHHHH! Pará cruzou, Damião tentou o domínio, mas acabou virando uma finalização para fora.

47' Cartão amarelo para Gabriel, do Flamengo.

45' Cinco minutos de acréscimos.

41' Após o gol, todos os jogadores, incluindo os reservas, foram abraçar o técnico Zé Ricardo. Com o resultado, o Rubro-Negro pula para a vice-liderança.

40' Após tocar a bola, Trauco cruzou, Felipe rebateu nos pés de Éverton que aproveitou o gol quase aberto para abrir o placar. Fla 1 a 0.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! É DE ÉVERTON!

38' UHHHHH! Deram espaço para Márcio Araújo e o camisa 8 do Flamengo arriscou, à esquerda do gol do Dragão.

31' UHHHH! Éverton tabelou com Trauco e chutou cruzado, para boa defesa de Felipe.

27' UHHHH! Após erro na saída de bola, Walter fica com a bola e chuta com perigo ao gol do Flamengo.

26' Agora foi a vez de Éverton ficar caído no gramado, sentindo dores no pé esquerdo.

23' UHHH! A primeira chegada de fato do Atlético-GO foi após o cruzamento da esquerda, Muralha saiu mal mas Jorginho não alcançou.

20' Quatro minutos depois, a partida é reiniciada.

17' Ederson e Ricardo Silva ficaram caídos no gramado após o choque forte de cabeça com cabeça.

16' UHHHHHHHHHH! Ederson fez grande jogada individual e tocou - enquanto recebeu uma cabeçada - para Éverton buscar a jogada, e na sobra Arão chutou fraco e Felipe defendeu.

14' Flamengo tentou criar uma boa jogada trabalhada, mas Trauco errou mais um cruzamento.

10' Loooooonge... No círculo central, Walter tentou surpreender Muralha, mas jogou longe do gol.

8' UHHH! Após cobrança ensaiada no escanteio, Éverton cruzou e a bola passou por vários jogadores dentro da área do Dragão, mas a defesa conseguiu cortar.

5' Boa bola enfiada de Arão para Pará, que conseguiu o escanteio. Após a cobrança, Rafael Vaz tentou o cruzamento mas jogou nas mãos de Felipe.

3' Arão cruzou para Damião, mas o atacante finalizou fraco e facilitou para Felipe.

1' Flamengo começa com a bola, como de costume, e tenta enfrentar a retranca formada pelo Dragão.

BOLA ROLANDO NO SERRA DOURADA! COMEÇA ATLÉTICO-GO x FLAMENGO!

Um minuto de silêncio.

Ao mesmo tempo, estará acontecendo Chapecoense x Palmeiras. Às 16h, o Santos venceu o Coritiba por 1 a 0.

O Dragão de volta à elite, precisa se recuperar da goleada sofrida para o Coritiba na primeira rodada.

Após a eliminação, o Flamengo busca a primeira vitória e a equipe é basicamente a mesma. A novidade é a entrada de Ederson, que pela primeira vez jogará como titular desde a volta da lesão.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Flamengo e Atlético-GO estão no gramado do Serra Dourada. Torcida carioca é ampla maioria.

Boa noite torcedor na VAVEL Brasil! Acompanhe hoje na transmissão ao minuto do jogo Atlético-Go x Flamengo ao vivo às 19:00.

São tempos conturbados na Gávea. Após a eliminação na fase de grupos da Libertadores ocorrida na última quarta-feira, a equipe do Flamengo volta a campo neste sábado (20) às 16h para enfrentar o Atlético-GO, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro carioca viu sua relação com a torcida estremecer após o fracasso inesperado no torneio continental: com protestos no desembarque no Rio de Janeiro e em redes sociais, torcedores cobraram títulos e maior comprometimento do elenco.

As duas equipes, que também se enfrentam na quarta (24) pela Copa do Brasil, vão a campo no Estádio Serra Dourada visando obter mais 3 pontos na tabela – mas, ao Flamengo, também está em jogo o clima nos bastidores.

Em entrevista coletiva, o diretor de futebol Rodrigo Caetano reafirmou o compromisso rubro-negro de voltar à Libertadores na próxima temporada. O dirigente, que não havia se pronunciado desde a eliminação, avaliou o preço que foi pago pela equipe devido ao péssimo desempenho como visitante:

“Pagamos preço enorme por não termos pontuado nos três jogos que fizemos fora do Brasil. O Flamengo precisa entender que precisa não só jogar bem fora de casa, mas também se impor. Precisamos que essa cicatriz nos lembre sempre que todo jogo é decisivo”, declarou.

Rodrigo falou ainda sobre o cenário nos bastidores da equipe rubro-negra. Perguntado sobre uma possível ‘caça às bruxas’, o dirigente afirmou: “Temos que identificar o que precisa ser melhorado. Nós não vamos recomeçar sempre, talvez esse seja o maior erro num momento desses. Precisamos fazer reposição e ajustes porque perdemos três jogos que culminaram na nossa eliminação. Vamos encontrar a explicação, e ela será interna”, completou o diretor.

Após a goleada por 4 a 1 sofrida contra o Coritiba na 1ª rodada do Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo resolveu efetuar modificações na equipe titular do Atlético-GO. O goleiro Kléver, que falhou em três dos quatro gols sofridos na partida, foi substituído por Felipe.

O comandante do Dragão revirou também o meio de campo e a lateral direita. Investindo em uma formação com três volantes, Marcelo traz André Castro para ocupar o lugar do atacante Walterson. Eduardo, por sua vez, foi substituído por Jonathan.

Neste sábado, o técnico Zé Ricardo poderá contar mais uma vez com a presença de Vinicius Junior e Ederson no banco de reservas. Os planos rubro-negros incluem a integração de Vinicius ao elenco profissional a partir do Campeonato Brasileiro – a joia rubro-negra de 16 anos segue no clube até que atinja sua maioridade, quando será vendido ao Real Madrid.-

Ederson, voltou a campo pela primeira vez em 10 meses contra o Atlético-GO na Copa do Brasil. Recuperado de uma grave lesão no joelho esquerdo, o meia é uma das opções para a escalação do técnico Zé Ricardo.

Por outro lado, Berrío é desfalque de última hora na equipe rubro-negra. Após treinamento na sexta-feira, o atacante sentiu dores na coxa direita e não enfrenta o Atlético-GO. Felipe Vizeu também não viajou para Goiânia: o camisa 47, que tem sido pouco utilizado, apresentou desconforto no joelho e deu entrada no departamento médico na quinta-feira.