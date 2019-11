Resultado Vitória x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

18:03 Obrigado a você que acompanhou a vitória do Corinthians sobre o Vitória, em partida realizada na Arena Fonte Nova. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para seguir bem informado

18:00 Os times voltam a campo, na 3ª rodada, no próximo fim de semana. Os leoninos vão seguir em casa na Fonte Nova para encarar o Coritiba, às 21h, no próximo sábado (27), enquanto os corintianos visitarão o Atlético-GO no domingo (28), às 16h, no Serra Dourada

17:58 Com o resultado positivo, os alvinegros chegam a quatro pontos e à 4ª posição. Os rubro-negros, contudo, caem à 15ª colocação e ameaçados de entrar na zona de rebaixamento com os outros jogos da rodada

17:55 Mostrando maior eficiência na partida, o time paulista leva a melhor pelo placar mínimo, explorando um erro de desatenção dos baianos. Com falta de criatividade, o Leão jogou mal e acabou pagando caro por conta da pontaria ruim

95' Fim de jogo na Arena Fonte Nova para Vitória 0x1 Corinthians! Gol de Jô dá a primeira vitória ao Timão na Série A

94' UHHHHHHHHH! Gabriel recebe bom passe na direita e chuta em cima de Fernando Miguel

92' Partida fica truncada inclusive nos acréscimos, com o alvinegro apenas se defendendo

90' Cartão amarelo para Marquinhos Gabriel! Meia do Corinthians é punido pela arbitragem

90' Cinco minutos de acréscimo

89' Minutos finais na Arena Fonte Nova e os paulistas seguem vencendo

87' Alteração no Corinthians! SAI Jádson, ENTRA Paulo Roberto

86' Já já o Timão mexe pela última vez! Carille chama Paulo Roberto

84' Vitória tenta dois cruzamentos na pequena área, porém ninguém os completou

82' Rubro-negros pressionam, enquanto os alvinegros apostam no contra-ataque para sacramentar o resultado

80' Faltam dez minutos para o fim da partida, mas o panorama segue em aberto

78' Leão agora vai todo para o ataque em busca do gol de empate

76' Substituição no Vitória! SAI Uillian Correia, ENTRA Euller

74' GOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! JÔ! Após boa troca de passes, Marquinhos Gabriel deixa na medida para Jô que, de primeira, sai livre e chuta na saída de Fernando Miguel. Vitória 0x1 Corinthians

72' Substituição no Vitória! SAI Rafaelson, ENTRA Jhemerson

71' Alteração no Corinthians! SAI Maycon, ENTRA Marquinhos Gabriel

71' Vem aí mais uma mexida no Leão! Entrará Jhemerson

69' Jogo fica equilibrado e bem truncado, com poucos lances ofensivos

67' Alteração no Corinthians! SAI Balbuena, ENTRA Léo Santos

66' Balbuena cai em campo sentindo dores musculares e deve sair

65' Enquanto isso, Carille chama Marquinhos Gabriel

64' Substituição no Vitória! SAI Cleiton Xavier, ENTRA Pisculichi

63' Lá vem mudança no Vitória! Vem aí Pisculichi no Leão

62' Times seguem tentando chegar no ataque com qualidade, mas pecam na falta de criatividade

60' Torcida do Leão incentivo da arquibancada e vai atrás do gol

58' Rafaelson recebe bom passe, mas demora a chutar e irrita a torcida

56' UHHHHHHHHH! Jádson cobra falta colocada e manda por cima do gol

55' Corinthians aperta e vai buscando sair em vantagem

53' Cleiton Xavier recebe dentro da área e, apertado pela marcação, chuta para defesa segura de Cássio

51' Gol anulado do Corinthians! Jádson cruza para Romero, que toca na pequena área para Maycon completar, mas o paraguaio estava impedido

49' Timão sai mais incisivo, mas peca na falta de criatividade

47' Partida reinicia da mesma maneira que terminou, sem muitos lances e com as equipes tentando ir ao ataque

45' Bola rolando para o segundo tempo de Vitória 0x0 Corinthians!

17:01 Times iniciam retorno ao segundo tempo. Ambos sem mudanças

Na sua despedida do Calderón, Atlético de Madrid derrota Bilbao com dois de Torres

16:57 Já já a bola vai voltar a rolar! Siga todos os detalhes conosco para a etapa final

16:54 Já Rodriguinho, meia do Corinthians, exalta a postura: "O jogo está bem truncado, a gente sabia que eles fariam uma pressão inicial. Depois a gente acabou dando maior equilíbrio. No segundo tempo, esperamos que tenhamos mais espaço e possa fazer o gol", assegurou

16:51 Lateral-esquerdo do Vitória, Geferson destaca o equilíbrio até este momento: "São dois times grandes. Sabíamos que o jogo seria difícil, mas criamos chances também", declarou

16:48 Placar parcial faz com que as equipes sigam sem vencer no certame, mas também sem perder

45+1' Fim de primeiro tempo para Vitória 0x0 Corinthians! Leão sai de campo aplaudido, ainda que não tenha criado boas jogadas

45' Um minuto de acréscimo

44' Timão aperta nessa reta final da etapa inicial e tenta sair em vantagem

42' Minutos finais de primeiro tempo na Arena Fonte Nova e o jogo segue zerado

40' Jô é lançado em profundidade, mas é desarmado e fica reclamando de falta - inexistente - não marcada

38' Confronto segue truncado e bem equilibrado até o momento

36' Até agora, sete finalizações na partida: Três para o Vitória, quatro para o Corinthians. Apenas uma, contudo, foi com chance de gol

34' Após a primeira boa jogada, o Timão se anima e procura alternativas de furar o bloqueio leonino

32' UHHHHHHHH! Jô recebe na direita, puxa para a esquerda e Fernando Miguel espalma. Primeiro bom momento do confronto

30' Meia hora de bola rolando e nenhuma das equipes criou bom lance

28' Equilibrando as ações no duelo, o Corinthians agora é empurrado pela torcida presente à Fonte Nova, porém ainda assim não assusta Fernando Miguel

26' Guilherme Arana cruza da direita para a esquerda visando a pequena área, mas ninguém completa

24' Times trocam passes do meio para frente, porém não chutam a gol e os goleiros têm vida tranquila

22' Metade do primeiro tempo e nenhuma jogada de perigo até agora

20' Com forte marcação, equipes deixam o confronto equilibrado e sem lances

18' Paulistas mostram solidez defensiva e seguram o empate sem gols

16' Torcedores incentivam e o Vitória chega mais ao ataque, mas sem ter poder criativo

14' Jogo é truncado e sem muita movimentação ofensiva neste momento

12' Após ser pressionado, o Corinthians vai para cima e tenta minimizar a blitz

10' Mais incisivo e apoiado na torcida, o Vitória pressiona a todo custo

8' Paulinho recebe cruzamento e faz o pivô para David, que tenta dar um drible em Fágner e pede toque de mão, mas o árbitro manda seguir já que não houve

6' Partida é paralisada para atendimento a Cássio, que leva a pior em uma dividida, mas sem ser problema

4' Leão começa pressionando e buscando encurralar o Timão na defesa

2' Jogo começa equilibrado e com poucos lances ofensivos dos dois lados

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Vitória x Corinthians! Saída de bola é do Timão

15:58 Tudo pronto para a partida! Vai começar!

15:56 Jogadores se cumprimentam e vão bater bola antes do apito inicial

15:54 Equipes perfiladas para a execução do hino nacional

15:52 TIMES NO GRAMADO! Vitória vai de rubro-negro e Corinthians vai de branco

15:51 Reservas já vão entrando em campo

15:48 A arbitragem para o duelo vai ser de Péricles Bassols, do quadro de Pernambuco. Ele tem como auxiliares os pernambucanos Clóvis Amaral e Cléberson do Nascimento Leite

15:45 Jogadores retornam aos vestiários. Já já vai rolar a bola para Vitória x Corinthians! Acompanhem conosco todos os detalhes

15:42 Timão aposta em bom retrospecto na Fonte Nova para sair vitorioso em instantes. Foram 44 jogos no estádio, com 17 vitórias, 12 empates e 15 derrotas

15:39 Nesse sábado (20), três duelos deram início à 2ª rodada: Santos 1x0 Coritiba, Atlético-GO 0x3 Flamengo e Chapecoense 1x0 Palmeiras

15:37 Logo mais, também às 16h, outros dois jogos na 2ª rodada além do que vamos acompanhar: Atlético-MG x Fluminense e Atlético-PR x Grêmio

Alex Sandro marca, Juventus vence Crotone, faz história e conquista o hexa

15:28 Jogadores das duas equipes já estão em campo realizando o último aquecimento antes do apito inicial

15:25 Corinthians defende, em instantes, uma incrível série de 14 partidas sem ser derrotado. Para isso, vai ter de segurar o Vitória fora de casa

15:22 Torcida vai comparecendo em bom número à Arena Fonte Nova. A bola rola em pouco mais de meia hora

15:19 Estamos acompanhando, simultaneamente, a definição do título da Liga Espanhola. Sigam todos os detalhes conosco

Jogo Málaga x Real Madrid AO VIVO agora na decisão Campeonato Espanhol 2017 (0-1)

15:16 Reservas dos alvinegros: Walter, Léo Santos, Paulo Roberto, Fellipe Bastos, Camacho, Warian, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Léo Jabá, Kazim e Clayton

15:14 CORINTHIANS DEFINIDO! O Timão está pronto para o jogo de logo mais com: Cássio; Fágner, Balbuena, Pedro Henrique e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jádson e Romero; Jô

15:11 Banco leonino: Caíque, Caíque Sá, Renê, Vinícius, Euller, Thallyson, Flávio, Pisculichi, Todinho, Pineda e Jhemerson

15:09 VITÓRIA ESCALADO! O Leão da Barra está definido para o duelo de com: Fernando Miguel; Leandro Salino, Alan Costa, Fred e Geferson; Willian Farias, Uillian Correia, Cleiton Xavier e Paulinho; Rafaelson e David

15:06 Já paulistas não contarão ainda com Moisés, Léo Príncipe, Giovanni Augusto e Vilson, todos vetados

15:03 O time baiano possui sete desfalques para o duelo, todos por lesão. São eles o zagueiro Kanu, lateral-direito Patric, volantes Bruno Ramires e José Welison, meia Gabriel Xavier, e atacantes André Lima e Kieza

15:00 Os times já estão presentes à Arena Fonte Nova para o confronto de logo mais. Em breve, as escalações serão confirmadas oficialmente

Seja bem-vindo, amigo leitor, a mais um tempo real online do Campeonato Brasileiro 2017. Nesta tarde, Vitória x Corinthians ao vivo se enfrentam pela segunda rodada da competição!

Sem poder usar o Barradão, o Vitória vai para a Fonte Nova tentar os primeiros três pontos no campeonato.

Já o Vitória quer o apoio da torcida, mas dessa vez fora de seu estádio. Por estar em obras, o time baiano vai para a Fonte Nova, palco de Copa do Mundo para o duelo.

O Corinthians ainda pode fechar com Cicinho (ex-Santos) para a lateral e Anderson Martins, zagueiro que atuou pelo clube paulista em 2014.

Para logo mais, o Timão não contará com Pablo, que se recupera de um problema na coxa. Clayson, novo reforço, ainda não foi regularizado.

No jogo da volta, o inconsistente Corinthians garantiu os três pontos na base da raça contra um valente Vitória, em Itaquera.

No ano passado, também durante o começo do Brasileiro, o Timão visitou o Barradão e até abriu o placar, mas o time da casa conseguiu virar a partida e segurar a pressão.

Os dois times se encaram logo mais na busca do primeiro triunfo no campeonato.

O Vitória estreou fora de casa visitando o Avaí na Ressacada. O jogo ficou marcado por um pênalti absurdamente não marcado para o time da casa e o resultado ficou zerado.

Na estreia, o Timão recebeu a Chapecoense na Arena Corinthians e apenas empatou. A curiosidade ficou com a enormidade de jogadores corinthianos comprometidos após contraírem gripe.

É a segunda rodada do campeonato mais equilibrado do mundo. É dia de Vitória x Corinthians ao vivo pelo Brasileirão 2017.