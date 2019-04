Resultado Sport x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro (1-1)

Jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado na Ilha do Retiro, no Recife, Pernambuco.

João Batista de Arruda (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Eduardo de Souza Couto (ambos do RJ). Cartões amarelos: Raul Prata, Diego Souza e Fabrício (SPT), Raniel, Leo e Ariel Cabral (CRU)

Torcedor, agradecemos pela companhia no empate entre Cruzeiro e Sport. Até a próxima!!!



O Cruzeiro está na quarta colocação, com quatro pontos, ao passo que o Sport ocupa o 17º lugar da tabela do Brasileirão, com um ponto.

Sport e Cruzeiro empatam em 1 a 1 na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

48' APITA O ÁRBITRO!

47' SALVOOOOU! Alisson carrega, limpa lance e solta chute, que para em linda defesa de Magrão.

Vamos até 48!

45' Alex pega rebote e finaliza, mas bola abafa em zaga pernambucana.

44' Juninho arrisca próximo à entrada da grande área do Sport, mas bola passa à direita de Fábio.

43' Rogério bate rasteiro, mas Fábio cai para fazer defesa. Escanteio para o time pernambucano.

42' MUITO FORTE! Cruzamento de Rogério sai longo demais, e Sport não consegue dar continuidade em investida.

41' CARTÃO AMARELO

Para Ariel Cabral, do Cruzeiro, por chutar a bola para longe em momento inoportuno.

41' Bola rebatida resvala em Hudson e sai pela linha lateral.

40' MAGRÃO! Alisson chuta cruzado, mas Magrão cai para defender. Quase o segundo gol do Cruzeiro.

39' Jogo perde um pouco de volume na Ilha do Retiro.

39' Osvaldo tenta finalização, mas bola bate na defesa do Cruzeiro.

36' Ariel Cabral toca para Alisson, que, em meio à zaga pernambucana, tenta ajeitar para Arrascaeta, mas falha.

34' Alisson finaliza mal e bola sobe demais. Apenas tiro de meta para o Sport.

32' CARTÃO AMARELO

Para Fabrício, do Sport, por reclamação.

31' Diego Souza avança em contra-ataque e toca muito forte, mas Evandro consegue pegar. No desenrolar do lance, porém, zaga celeste se recompõe e afasta perigo.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Ramon Ábila

ENTRA: Alex

29' Na área do Sport, Ábila recebe lançamento de Diogo Barbosa, tenta fazer o giro, mas zaga pernambucana faz logo a proteção.

28' Osvaldo vai até a linha de fundo e cruza nas mãos de Fábio.

25' Ábila chega com Henrique, que chuta por cima do gol pernambucano.

24' Hudson lança bola no meio da área do Sport, e Arrascaeta arremata de primeira. Bola vai nas mãos de Magrão.

22' Rafael Marques arrisca finalização de longe, mas pega muito mal na bola. Tiro de meta para Magrão.

22' IGUALDADE! Posse de bola é de 50% a 50% na Ilha do Retiro.

21' Ábila é flagrado em posição de impedimento.

19' RECLAMAÇÃO! Jogadores do Sport reclamam de cotovelada de Hudson em rosto de Diego Souza, mas árbitro dá falta para a Raposa em lance.

18' CARTÃO AMARELO

Para Diego Souza, do Sport, em disputa de bola com Ariel Cabral. Juiz sinaliza cotovelada do atacante pernambucano no volante celeste.

17' Em cobrança de falta, Arrascaeta manda bola à direita de Magrão. Tiro de meta para o goleiro do Sport.

17' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Rafinha

ENTRA: Rafael Marques

16' Ábila sofre falta de Fabrício próximo à meta do Sport. Vem bola na área pernambucana.

16' VAI ESTREAR! Mano conversa com Rafael Marques, que deve pintar no duelo. Será o primeiro jogo do atacante recém contratado pela Raposa.

15' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT

SAI: Samuel Xavier

ENTRA: Evandro

14' Samuel Xavier sente coxa e pede substituição.

13' Alisson recebe bola na esquerda, mas Matheus Ferraz tira perigo e manda para a linha de fundo.

11' PAREDÃO!!! Hudson chuta de longe, mas goleiro pernambucano pula e faz linda defesa com mão invertida.

10' Fabrício cobra falta, mas Ábila sobe para tirar no alto.

8' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT

SAI: Neto

ENTRA: Juninho

7' Sport fecha espaços para o Cruzeiro. Raposa segue tocando bola perto da área pernambucana para tentar alguma infiltração.

6' Matheus Ferraz comete falta em Ábila, que se preparava para receber lançamento.

5' Rafinha arrisca de longe, mas chute sai fraco e é só tiro de meta para Magrão cobrar.

4' Diogo Barbosa lança bola na área do Sport, ma Raul Prata cabeceia para a linha de fundo.

3' Arrasceta cruza no peito de Raul Prata, que sai jogando.

3' LIMPO! Rithely vai na bola e toma domínio de Alisson.

2' Diogo Barbosa cobra lateral para Ábila, que vai ao chão por falta.

0' Ariel Cabral faz seu primeiro jogo após recuperação de cirurgia na região pélvica. Entrada do argentino no meio coloca Hudson improvisado na lateral direita.

BOLA EM JOGO!

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO

SAI: Lucas Romero

ENTRA: Ariel Cabral

SUBSTITUIÇÃO NO SPORT

SAI: Ronaldo

ENTRA: Fabrício

Jogadores em campo para o segundo tempo.

46' FIM DE PAPO!

43' Dedé sobe na área da Raposa e afasta cobrança de escanteio do Sport.

42' Diogo Barbosa faz corte certeiro em Samuel Xavier para impedir avanço do lateral pernambucano.

41' Leo se joga na bola para tentar finalizar contra o gol de Magrão, que se antecipa para ficar com a bola.

38' Samuel descola cruzamento na cabeça de Matheus Ferraz, que finaliza. Fábio, no entanto, fica com a bola no alto.

34' Rithely tenta tocar na saída de Fábio, mas goleiro celeste cai bem para evitar virada do Sport. Zaga celeste logo se recompõe e sai jogando.

33' ?GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! GOL DE DIEGO SOUZA!



Atacante cobra pênalti e deixa tudo igual na Ilha do Retiro.

32' Diego Souza na cobrança!

31' PÊNALTI!!! Fábio comete falta em Diego Souza, quando atacante recebe bola na área da Raposa. Penalidade máxima para o time pernambucano.

26' Henrique toca errado e quase complica a vida da Raposa.

Cruzeiro abriu o placar em sua primeira grande chance no jogo. Até então, Sport tinha chegado duas vezes com muito perigo, mas havia brilhado a eficiência de Fábio.

24' EITA! Dedé sobe junto com Matheus Ferraz em bola alçada na área da Raposa, e é escanteio para o Sport.

23' CARTÃO AMARELO

Para Leo, zagueiro do Cruzeiro, por falta em Diego Souza.

22' Dedé solta lançamento muito forte, e bola foge do domínio de Diogo Barbosa. Lateral para o Sport.

21' Jogadores do Sport reclamam de pênalti em lance de Henrique com Durval na área cruzeirense.

20' CARTÃO AMARELO

Para Raniel, atacante reserva do Cruzeiro, por invadir o campo na hora da comemoração do gol.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! GOL DE ALISSON!



Lucas Romero toca para Alisson na entrada da grande área do Sport, e meia-atacante pega de primeira para abrir o placar.

17' Osvaldo carrega bola e tenta passe, bola bate em Dedé e volta no próprio jogador pernambucano.

16' Placar segue inalterado na Ilha do Retiro: 0 a 0.

15' Equipes travam embates no meio-campo. Pelo Cruzeiro, Hudson mostra bastante vontade nos lances.

13' NO CANTO! Rogério avança pela direita e cruza rasteiro para Osvaldo, que finaliza contra a meta cruzeirense. Fábio cai no canto e evita gol do Sport.

12' MAGRÃO! Arrascaeta cobra, mas Magrão sai do gol e afasta!

12' CARTÃO AMARELO!

Para Raul Prata, por falta em Rafinha.

11' Henrique faz lançamento infiltrado para Rafinha, que recebe falta.

10' Arrascaeta faz cruzamento de três dedos para Ábila, que, na entrada da grande área, perde para marcação do Sport.

8' Rithely sofre falta de Alisson no meio-campo.

7' FÁAAABIO!!!! Rogério se lança em bola na pequena área contra a meta de Fábio, e goleiro celeste faz grande defesa. Henrique aparece e manda bola pela linha de fundo.

7' Arrascaeta cobra escanteio, Hudson tenta cabecear, mas zaga pernambucana abafa.

6' Alisson tenta cruzar da esquerda, bola amortece em Samuel e fica com o domínio de Matheus Ferraz.

5' Alisson corre para pegar bola lançada por Dedé, mas marcação de Samuel chega logo para mandar pela lateral.

4' Dedé arrisca lançamento, mas zaga pernambucana chega para tirar.

3' Diogo Barbosa tenta fazer um cruzamento, mas bola vai no sentido do gol de Magrão, direto para fora. Tiro de meta para o goleiro do Sport.

2' Samuel cobra escanteio e, na subida para tentar o cabeceio, Matheus Ferraz comete falta em Leo.

1' Primeiro jogo do time pernambucano em casa no Brasileirão não tem muito público.

APITA O ÁRBITRO!

'Foto: Divulgação/Sport

PRESENÇA ESPECIAL!

Alguns jogadores do Sport que venceram o polêmico campeonato nacional de 1987 com o time pernambucano estão na Ilha.

18h56 Hino Nacional na Ilha do Retiro.

CRUZEIRO ESCALADO!

Fábio; Romero, Dedé, Leo e Diogo Barbosa; Hudson e Henrique; Rafinha, Alisson e Arrascaeta; Ábila.

SPORT ESCALADO!

Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Raul Prata; Rithely, Ronaldo e Neto Moura; Rogério, Diego Souza e Osvaldo.

Foto: Vanessa Lima/Especial à VAVEL Brasil

18h48 Em instantes, Sport e Cruzeiro duelam na Ilha do Retiro. Fique conosco!

Boa noite, torcedor!

Após noite heroica no Centenario, Magrão supera Buffon em pênaltis defendidos na carreira

COM PALAVRA: MANO MENEZES

"O Sport vem de derrota, usou equipe mesclada contra a Ponte e não deve fazer isso contra nós. É outro jogo, que vai exigir muito mais da gente em comparação. Sabemos como temos que nos comportar. Trabalhamos para melhorar nossa produção. Trabalhamos aspectos em que a equipe precisa melhorar e vamos para o Recife com essa intenção".

Postulante à presidência do Cruzeiro, Zeze Perrella tem nome vinculado à Lava Jato

Técnico do Cruzeiro, Mano Menezes relacionou o volante Ariel Cabral para a partida contra o Sport. Ariel se machucou no segundo jogo da quarta fase da Copa do Brasil, quando o time mineiro eliminou o São Paulo e avançou às oitavas da competição. Ele havia sofrido um trauma na região pélvica.

REFORÇOS

O zagueiro Néris, recém-contratado, deve ser uma das opções para o técnico do Sport, Ney Franco. Do lado azul celeste, o atacante Rafael Marques pode debutar com a camisa cruzeirense.

RETORNO IMPORTANTE!

Volante Rithely volta a ser titular depois de conseguir efeito suspensivo. Atleta foi expulso contra o Santa, pela Copa do Nordeste, e pegou cinco jogos de suspensão.

Ney Franco segue esperançoso e mantém tranquilidade em relação às criticas

NA SUL-AMERICANA!

Cruzeiro e Sport se classificaram para a disputa da Copa do Sul-Americana de 2017. A Raposa caiu na primeira fase, ao ser eliminada pelo Nacional-PAR, enquanto o Sport avançou para a segunda fase ao deixar para trás o Danubio-URU.

ENTRE DECISÕES

O duelo contra a Raposa, para o Sport, acontece em meio aos jogos decisivos da Copa do Nordeste. Na última quarta (17) pelo jogo de ida da final do torneio, os pernambucanos receberam o Bahia e ficaram no empate em 1 a 1. Tudo se resolve.

Relembre cinco jogos marcantes do Sport na Ilha do Retiro

O triunfo por placar simples sobre o tricolor paulista deixou os mineiros na sétima colocação, enquanto os pernambucanos terminaram a primeira rodada no penúltimo lugar da tabela (sujeito a alterações ao longo da rodada, já em andamento).

Na rodada inicial do Brasileirão, as equipes deixaram o campo com sabores bastante diferentes. Do lado do Cruzeiro, vitória sobre o São Paulo por 1 a 0, enquanto para o Sport, derrota por goleada para a Ponte Preta por 4 a 0.

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Você acompanha conosco o jogo entre Sport x Cruzeiro ao vivo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Ilha do Retiro, em Recife, e a bola rola às 19h deste domingo (21). Fique conosco!