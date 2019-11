Resultado São Paulo 2x0 Avaí no Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

Na próxima rodada, o São Paulo enfrentará o Palmeiras no sábado às 19h. O Leão fará o clássico catarinense contra a Chapecoense, na segunda às 20h.

O Tricolor pulou para a 11ª posição, com 3 pontos. Já o Avaí caiu para a 17ª colocação, com apenas 1 ponto.

O São Paulo consegue a primeira vitória no Brasileirão! Com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo, os comandados de Rogério Ceni conseguiram reencontrar o caminho das vitórias.

FIM DE PAPO NO MORUMBI! SÃO PAULO 2 x 0 AVAÍ!

48' Torcida do São Paulo grita o nome de Jucilei.

47' Torcedor tricolor respira aliviado e comemora a primeira vitória no Brasileirão.

46' Jogada toda feita pelo jovem jogador do Tricolor, e na finalização, venceu Kozlinski com uma finalização no canto direito baixo. São Paulo 2 a 0.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! É DE LUIZ ARAÚJO!

45' Quatro minutos de acréscimos.

42' KOZLINSKI ESPETACULAR!!! Luiz Araújo levou a bola e arriscou de fora da área, mas o goleiro do Avaí fez uma defesa sensacional.

41' UHHH! No escanteio, Lugano subiu mais alto, e cabeceou para fora.

40' UHHHHHH! No contra-ataque, Pratto foi lançado, invadiu a área e chutou forte para grande defesa de Kozlinski.

38' Cartão amarelo para Luan, do Avaí.

37' Última mudança no Avaí: Sai: Marquinhos / Entra: Iury

36' Vaiado, Cueva não gostou de ser substituído.

35' Última mudança no Tricolor: Sai: Cueva / Entra: João Schimidt

34' 12.427 torcedores no Morumbi nessa noite.

32' UHHHHHHH! Em mais uma chance do Avaí, Marquinhos tocou para Lourenço chutar com muito perigo.

29' Mudanças no Avaí: Saem: Judson e Diego Tavares / Entram: Lourenço e Simião

28' O Avaí também mexerá. E em dose dupla.

26' Alteração no São Paulo: Sai: Marcinho / Entra: Luiz Araújo

25' Luiz Araújo vem aí.

23' Mal na segunda etapa, o São Paulo irrita o seu torcedor e alguns já esboçam vaias.

19' FALTOU POUCO! Capa achou um ótimo cruzamento, e por muito pouco Rômulo não tocou para o gol.

14' UHHH! Diego Tavares recebeu com espaço e arriscou de longe, mas a bola subiu demais.

12' Boa troca de passes do São Paulo, que terminou com o cruzamento de Marcinho e o corte de Betão para escanteio.

10' Cartão amarelo para Betão, do Avaí.

6' Mudança no São Paulo: Sai: Thiago Mendes / Entra: Thomaz

5' Não dá mais para o Thiago. Vem mudança no São Paulo.

2' Partida paralisada para o atendimento de Thiago Mendes.

1' Cartão amarelo para Thiago Mendes, do São Paulo.

30'' UHHH! A bola sobrou para Judson que não titubeou e chutou, mas a bola passou por cima do gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes já retornaram para o gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! SÃO PAULO 1 x 0 AVAÍ!

45' Um minuto de acréscimo.

43' Cueva caído após receber uma pancada no rosto.

37' São Paulo volta a diminuir o ritmo e cadencia a partida.

31' UHHHHHH! PRESSÃO DO SÃO PAULO! Após mais um corte errado, dessa vez de Capa, a bola sobrou para Lucas Pratto que acertou um chute lindo, e a bola passou mais perto do gol.

29' UHHHHHHHHHHHHHH! Após corte de Betão, a bola sobrou para Cueva que chutou com muito perigo ao gol de Kozlinski.

29' UHHH! Júnior Tavares tocou para Cueva, e após boa jogada individual, o peruano rolou para Thiago Mendes, mas o volante foi travado na hora certa.

22' Chove muito no Morumbi. O Avaí sentiu o gol e não consegue mais atacar com perigo.

19' O resultado momentâneo tira o São Paulo do Z-4 e pula para a 13ª colocação, enquanto o Avaí vai caindo para a 16ª posição.

16' OPA!!! Após finalização de Pratto, Alemão cortou, mas a bola bateu em seu braço. O árbitro potiguar mandou a partida seguir.

14' Minutos antes do gol, o São Paulo quase viu o Avaí abrir o placar, mas Pratto tranquilizou Ceni e a torcida.

12' Cícero achou Marcinho que tocou para Pratto finalizar bonito, pro fundo do gol. São Paulo 1 a 0.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! É DE LUCAS PRATTO!

8' UHHHHHHHHHHHHH! Após a partida ser paralisada por causa de sinalizadores, o Avaí quase abriu o placar, mas Marquinhos isolou após o rebote de Renan Ribeiro.

5' São Paulo tenta chegar com Thiago Mendes, mas a finalização não passou de Capa, que estava na entrada da área.

3' Mesmo em pequeno número, a torcida tricolor canta alto. Torcedores do Avaí também estão presentes no Morumbi.

1' São Paulo toca a bola, esperando o momento para a primeira finalização na partida.

BOLA ROLANDO PARA SÃO PAULO x AVAÍ!

Ceni sobre Lugano: "Opção de momento. Espero vencer, única coisa que espero".

Público no Morumbi é pequeno. A temperatura no momento é de 15ºC.

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro sendo executado.

Diego Lugano será novamente titular - e capitão - do São Paulo no Morumbi. Maicon foi para o banco de reservas.

AVAÍ ESCALADO! Kozlinski; Leandro Silva, Betão, Alemão, Luan, Capa, Denilson, Júdson, Diego Tavares, Marquinhos e Rômulo.

SÃO PAULO ESCALADO! Renan; Buffarini, Lugano, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Cueva, Marcinho e Pratto.

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de São Paulo x Avaí ao vivo, pelo Campeonato Brasileiro!

Reencontro! Cria de Cotia, o jovem Luan reencontrará nessa noite o clube onde jogou por oito anos. Ciente da má fase do adversário de logo mais, o volante acredita que o AVaí sairá do Morumbi com os três pontos: "Vamos jogar o nosso futebol. Sabemos que o São Paulo é um grande clube e essa fase ruim vai passar, mas espero que não seja na segunda-feira. Tenho certeza que o Avaí vai fazer um grande jogo e vamos brigar até o fim os pontos".

Treino é treino... Para Rogério Ceni, o que anda faltando ao São Paulo é transportar o que fazem nos treinamentos, para dentro das quatro linhas na hora da partida: "Os atletas com lesões durante a temporada podem ter caído fisicamente porque ficaram semanas parado. Isso torna uma defasagem física. Os que estavam abaixo trabalharam fisicamente em dois períodos. Não se evolui em pouco tempo. Mas todos tentam se aprimorar. Vejo o grupo bem. Que possamos levar essa confiança para os jogos. Falta demonstrar na hora da partida. Todos trabalham num grande clube".

A arbitragem será potiguar no Morumbi. Caio Max Vieira apita a partida e será auxiliado por Flávio Barroca e Vinicius Melo de Lima.

Sem dúvidas! Já pelo lado do Avaí, o técnico Claudinei Oliveira não escondeu a equipe e só terá um desfalque: o atacante Júnior Dutra, lesionado. Simão deverá entrar em seu lugar.

Mistério! Sob pressão, Rogério Ceni fechou todos os últimos treinos táticos da equipe. Porém, a base da equipe deverá ser mantida. A única mudança deverá ser o retorno de Cícero, no lugar de Militão.

As duas equipes concentram forças na Série A, após serem eliminadas na Copa do Brasil - e no caso do São Paulo, da Copa Sul-Americana também. Porém, os objetivos são distintos: o Tricolor quer voltar a vencer para sonhar com dias melhores, enquanto a equipe catarinense quer vencer para sonhar com a permanência na elite do futebol brasileiro.

A última vez em que São Paulo e Avaí se enfrentaram foi em 2015. Na Ressacada, a equipe catarinense venceu por 2 a 1. No histórico do confronto, o Avaí tem 2 vitórias, contra 3 do Tricolor do Morumbi, e ainda tiveram 3 empates. O São Paulo marcou 9 gols, enquanto o Leão marcou 6.

São Paulo e Avaí encerram a segunda rodada do Brasileirão no Morumbi. Na estreia, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 1 a 0, enquanto o Leão empatou em 0 a 0 com o Vitória.