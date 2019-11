Resultado Palmeiras x Atlético Tucumán na Copa Libertadores 2017 (3-1)

Obrigado a você que acompanhou conosco a partida entre Palmeiras e Atlético Tucumán!

Com gols de Mina, Willian e Zé Roberto, o Palmeiras bateu o Atlético Tucumán por 3 a 1. Gol dos visitantes foi de Rodríguez.

FIM DE JOGO! O PALMEIRAS ESTÁ NAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES!

47' Tchê Tchê passa no meio de dois e chuta cruzado, para fora.

46' Zé Roberto, QUE GOLAÇO! Michel Bastos lançou Tchê Tchê, que cruzou para o chute de primeira do lateral palmeirense. Que golaço!

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ZÉ ROBERTO! É DO VELHINHO DO PALMEIRAS!

43' LUCCHETTI! Que defesa! Willian arriscou de longe e o goleiro argentino pegou!

42' Michel Bastos arrisca para o gol e Lucchetti agarra.

37' LUCCHETTI! Michel Bastos cabeceia e o goleiro argentino faz bela defesa!

36' SUBSTITUIÇÃO no Tucumán:

ENTRA: Cuello

?SAI: Alvarez

35' PRA FOOOOOOOOOOOOOOOOORA! Willian recebe de Michel Bastos e, na saída do goleiro, toca por cima. A bola passa lenta, para fora!

35' Falta de Aliendro em Thiago Santos. Cartão Amarelo para o meia do Tucumán.

34' FERNANDO PRASS! QUE DEFESA! Cruzamento veio da direita, Aliendro matou a bola e avançou chutando. Prass fechou o gol! Que defesa!

33' NA TRAVE, PERDEU! Cobrança fechada e Jean desvia a bola na trave. No rebote, voleio e defesa de Fernando Prass.

32' Barbona cruza e Mina afasta para escanteio. Vem bola na área!

31' Jean arrisca de fora da área e Lucchetti agarra firme.

30' Falta cobrada na segunda trave e a bola passa por todo mundo.

30' SUBSTITUIÇÃO no Palmeiras:

ENTRA: Michel Bastos

SAI: Guerra

29' Falta de Willian em Barbona. É frontal, na intermediária.

28' PRA FORA! Cobrada a falta, Di Plácido escorou para dentro da área e Rodríguez teve a chance. Bateu para fora, por cima do gol.

27' Guerra comete falta em cima de Evangelista. Vem bola na área!

26' González, que havia saído de campo, foi expulso no banco de reservas.

26' Cartão Amarelo para Canuto, do Atlético Tucumán.

24' Guerra cruzou, Jean dominou do outro lado, jogou na área de novo e Mina dividiu com a zaga. A bola sobrou para o Bigode, que driblou o marcador e chutou forte no cantinho!

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEEEEEEEEEEEEEEEEIRAS!!! WILLIAN!

23' Edu Dracena afasta. E tem contra ataque!

22' Edu Dracena está afastando o perigo e o Tucumán tem mais um escanteio. Jogo fica perigoso.

20' SUBSTITUIÇÃO no Tucumán:

ENTRA: Menéndez

SAI: González

18' SAIU LUCCHETTI! Lançamento para Dudu e o goleiro dos visitantes saiu no alto para matar no peito e tirar o perigo.

16' Tchê Tchê cruza e Mina cabeceia para fora.

15' LUCCHETTI! Jean recebe na entrada da área e deixa para Willian, que bate colocado. Goleiro argentino defende para escanteio.

14' SUBSTITUIÇÕES NO PALMEIRAS:

ENTRAM: Willian e Fabiano

SAEM: Borja e Róger Guedes

13' Evangelista cruza e Mina tira para escanteio. Pressão dos visitantes!

12' No contra ataque, González recebe na frente e chuta cruzado, para fora. É lá e cá!

12' SALVOU! Guerra recebe livre dentro da área e finaliza. Bola bate em Canuto!

10' Evangelista cruzou, Prass saiu muito mal e Rodríguez chegou cabeceando para o fundo do gol!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO TUCUMÁN! RODRÍGUEZ!

9' Imagem é clara: o assistente errou. Gol era válido.

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL...anulado! Gol anulado do Atlético Tucumán!

6' Rodríguez recebe na grande área, mas não consegue dominar. Prass já sai jogando.

5' NÃO DEU! Thiago Santos lançou Róger Guedes, que driblou o goleiro, mas esticou demais a bola e depois não conseguiu alcançar.

3' Jogo parado para atendimento ao volante Thiago Santos.

3' Dudu lança Zé Roberto, que, na linha de fundo, tenta o cruzamento. Bola desvia e vai para escanteio.

0' Cruzamento na área, Rodríguez cabeceia e Prass agarra firme.

Bola rolando para o segundo tempo de Palmeiras 1-0 Atlético Tucumán

As equipes voltam sem alterações para o segundo tempo.

Já em campo o Tucumán para a sequência do jogo.

Com gol de Yerry Mina em jogada ensaiada, o Palmeiras vai vencendo o Atlético Tucumán por 1 a 0 e garantindo a liderança do Grupo 5, com 13 pontos.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

45' Dudu lança na área e Dracena comete falta.

44' TIROU! No 3x2, Borja deixa Róger Guedes na boa para marcar. Ao invés disso, ele prefere passe cruzado para Dudu. Canuto tirou para escanteio

43' Aliendro cruza e Edu Dracena afasta, no chão.

43' Cartão Amarelo para Thiago Santos, do Palmeiras

42' Barbona cruza fechado, muito forte. Bola vai direto para fora.

41' Lançamento para Barbona na grande área. Edu Dracena chega antes e toca para escanteio!

40' E amplia: Peñarol 2x0 Jorge Wilstermann

38' No Uruguai, o Peñarol abre o placar contra o Jorge Wilstermann!

36' Barbona cruza fechado e Prass afasta. Na sobra, novo cruzamento, Leyes tenta dominar e a bola sobra novamente para o goleiro alviverde.

36' Canuto avança e só é parado na área. Bola sobra para Barbona, que consegue escanteio para o Tucumán.

35' Lançamento para Jean, na ponta esquerda. Foi assinalado impedimento.

31' PERDEU! INCRÍVEL! Barbona chutou cruzado e Prass defendeu, com o rebote ficando no pé de Rodríguez. Ele se distrai com o carrinho de Mina e erra o gol feito!

29' Guerra tenta bola enfiada para Borja na área. Canuto afasta.

26' Barbona recebe na frente, tenta o cruzamento e se perde sozinho. Tiro de meta.

25' QUE ISSO? O goleiro saiu mal, Borja recuperou e lançou Róger Guedes, que tentou o passe para Dudu, mas foi cortado. Palmeiras na pressão!

24' PERDEU! Incrível! Róger Guedes foi para dentro da marcação, driblou bonito e saiu na cara do gol. Ele isolou o chute.

24' NA TRAVE! Aliendro recebe no ataque, parte para cima de Zé Roberto e chuta forte, na trave esquerda de Fernando Prass!

23' Outra jogada ensaiada! Roger Guedes recebe após cobrança de escanteio e deixa passar. Guerra chega chutando em cima da zaga.

23' Lindo lance! Guerra dá chapéu no marcador e passa para Dudu, que divide com a zaga e consegue escanteio.

21' O Palmeiras tem 63% da posse de bola até aqui.

20' Leyes arrisca da intermediária e bate para fora, longe do gol.

19' Contra ataque do Tucumán, Leyes tenta o cruzamento e Mina corta. Bola sai em lateral no ataque.

19' UUUH! Róger Guedes escora para Borja, que gira e bate muito perto do ângulo esquerdo.

17' Guerra tenta lançamento para Róger Guedes, mas Evangelista chegou antes para cortar.

16' TIROU! Dudu lança Zé Roberto na passagem, ele cruza, Borja domina, passa para Guerra e o Palmeiras perde o gol. Afastou bem a zaga do Tucumán!

15' LINDO LANCE, JOGADA ENSAIADA! Cobrança de falta de Dudu para Zé Roberto, para Guerra, que lança Róger Guedes, que cruza para Mina. Confuso? É jogada de videogame, é tabelinha para abrir o placar no Allianz Parque!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! MINA!!!!

14' Cartão Amarelo para Evangelista, do Tucumán

13' PRA FORA! Em linda troca de passes, Tchê Tchê cruza a meia altura, Guerra voleia e Evangelista afasta. Na sobra, Thiago Santos chega batendo forte, para fora.

11' Di Plácido tenta bola esticada para González, mas ele manda muito forte e Prass fica com ela.

9' PEGOU! Róger Guedes, em jogada individual, passa por Evangelista e adentra a área. Ele bate forte, cruzado e Lucchetti defende.

8' Evangelista cruza baixo da esquerda e Mina afasta o perigo. Na sequência do lance, Guerra aplica lindo drible e sofre falta de Canuto.

6' No contra ataque, González é lançado na esquerda, entra na área e bate forte, à esquerda do gol de Prass.

5' Róger Guedes recebe pela esquerda, na linha de fundo e cruza. Bola passa muito forte, por cima de Borja.

4' Dudu cruza para Róger Guedes, que, em posição de impedimento, tenta dominar a bola e se perde.

3' Jean avança pela esquerda e cruza. Canuto afasta, de cabeça.

2' Mina avança, tabela com Guerra e recebe dentro da área. Mas a bola veio alta, ele tentou dominar de cabeça e perdeu para a zaga argentina.

1' Cobrança fechada, perigosa e Borja afasta.

0' Rodríguez finaliza de longe. Bola desvia e sai por cima. Tucumán tem escanteio.

Bola rolando no Allianz Parque!

As equipes adentram o campo!

O Allianz Parque tem bom público para o jogo desta noite.

No banco do Tucumán: Ayala, Palomino, Rosales, Acosta, Cuello, Quiroga, Menéndez

ATLÉTICO TUCUMÁN: Lucchetti; Di Plácido, Bianchi, Canuto, Evangelista; Leyes, Aliendro, Álvarez, Barbona; Rodríguez, González

Técnico Pablo Lavallen

No banco do Palmeiras: Jaílson, Fabiano, Antônio Carlos, Michel Bastos, Raphael Veiga, Keno e Willian

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena, Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê, Guerra; Roger Guedes, Dudu e Borja

Técnico Cuca

ARTILHEIROS: Tem que ficar de olho! No lado do Porco, Willian marcou três vezes na competição, enquanto Zampedri é o artilheiro argentino, com cinco tentos.

Voltando de Chapecó, o Verdão sofreu derrota pelo placar mínimo para a Chapecoense por 1 a 0.

Em sua última partida, o Atlético Tucumán recebeu o Banfield, e não teve medo do terceiro colocado do Campeonato Argentino, que levou 3-0.

O jogo Palmeiras x Atlético Tucumán ao vivo será apitado por Wilmar Roldán, da Venezuela.

Já o Tucumán está na terceira colocação do grupo, com sete pontos ganhos. O time precisa vencer o Palmeiras para seguir sonhando com vaga nas oitavas.

Em primeiro lugar do grupo com 10 pontos, apenas uma combinação improvável de resultados elimina o Palmeiras: derrota em casa para o Tucumán e que o Peñarol não vença o Jorge Wilstermann no Uruguai.

O Verdão foi atrás e marcou com Keno, naquela ocasião. E o gol dos mandantes foi de Zampedri.

As equipes se enfrentaram logo na primeira rodada da competição, quando mesmo com Vitor Hugo expulso, o Palmeiras buscou o empate na Argentina.