Brasil de Pelotas enfrenta campeão goiano fora de casa: "Forte candidato a subir"

Pela terceira rodada da Série B, o Brasil de Pelotas enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, atrás da sua primeira vitória na competição. A partida está marcada para sexta-feira (26), às 21h30.

Ainda que o longo campeonato esteja só iniciando, o torcedor já instaurou o clima de pressão na baixada. Isso porque, além do quase rebaixamento no Gauchão, o desempenho nestas primeiras rodadas do nacional também deixaram a desejar. As principais demandas do torcedor são em cima do técnico Rogério Zimmermmann.

Em coletiva ocorrida na última terça-feira (23), Zimmermmann afirma que ainda é muito cedo para se ter previsões. "É um campeonato longo. Quem fizer suposições agora, tem grandes chances de errar." Em relação ao adversário, o técnico ressaltou a força do Goiás, time que vem de título estadual. "É um dos que mais investiu na série B. Forte candidato a subir."

Os últimos duelos contra a equipe de Goiânia, na temporada passada, tiveram domínio pelotense. Fora de casa, o Brasil empatou em 1x1, com pênalti perdido. E em casa, venceu por 2 a 1, em partida marcada pela emblemática invasão do cachorro no gramado do Bento Freitas (Vídeo).

Quanto a escalação, o comandante rubro-negro revelou ainda não ter acertado todos detalhes, mas que a base das últimas partidas será mantida. "Nós temos que aprender a lidar com grandes renovações no elenco. Isso não acontecia em competições que jogávamos anteriormente, mas é normal o desmanche nas séries A e B", defendeu.

O Goiás está na mesma situação do Brasil, com uma derrota e um empate (para Figueirense e América-MG, respectivamente). A vitória, para ambos, significa tirar o peso das costas nas próximas partidas. Na quarta rodada, o Brasil enfrenta o Náutico, no Bento Freitas.