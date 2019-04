Presidente da Chape fala de erros e alfineta Conmebol: "No campo, estamos classificados"

Nesta terça-feira (23), a Chapecoense encarou a equipe do Zulia, na Arená condá, pela última partida da fase de grupos da Copa Libertadores 2017. O que seria o jogo do ano para o verdão do oeste, se transformou em um duelo entre dois eliminados, devido a escalação irregular do volante Luis Otávio no confronto anterior contra o Lanús. Na ocasião, a chape venceu o jogo por 2 a 1. No entanto, com a puniçrecebemos um email da Conmebol sem assinatura, o que causou surpresaão, ficou computado a derrota pelo placar de 3 a 0.

Característica do time nos últimos anos, apesar de - até segunda ordem -, ter sido uma partida amistosa, o time de Santa Catarina demonstrou que desistir é uma palavra que não consta no seu vocabulário. Com uma virada épica no fim do jogo, a Chapecoense transformou algo comum em um ato heróico. Após estar perdendo até os 45 minutos do segundo tempo, depois de dominar a partida inteira, foi premiada com a virada nos acréscimos com gols de Arthur e Girotto. Agora a equipe aguarda o recurso para ter seu futuro decretado na competição.

Após a partida, Maninho, presidente do clube, concedeu entrevista explicando a situação do time brasileiro. Para ele, houve um conjunto de erros no caso, inclusive da entidade responsável pelo torneio. "Nós rcebemos um email da Conmebol sem assinatura, no dia 10, em Medellín, o que causou surpresa. Imediatamente pedimos ao nosso advogado para checar os detalhes do e-mail. Constatou-se uma irregularidade. Não tinha assinatura nem destinatário. Chamamos a Conmebol para entender aquele e-mail. Isso foi às 15h. Fomos informados que Rossi e Luiz Otávio não poderiam jogar, então o Mancini alterou a equipe. Isso aconteceu às 17h. Perdemos e me foi dito claramente e pessoalmente que os meninos, agora que cumpriram a pena, poderiam jogar tranquilos."

Alegando que não foi informado da punição, Maninho continuou o relato e afirmou ter havido falha de comunicação também da Chapecoense e assumiu o erro, mas não perdoou a Conmebol. "Empatamos com o Corinthians, fomos a Buenos Aires e tudo perfeito. O delegado registrou a súmula com Luiz Otávio e saiu. No momento da reza no vestiário, percebi que alguns não estavam conosco e fui chamado pelo Rui e pelo Michel (supervisor). A partir daí, recebi a informação, dois minutos antes de entrar em campo, que Luiz Otávio estava suspenso por dois jogos. Assumo a responsabilidade total de autorizar que a formação do Mancini foram para campo. A partir deste momento, vasculhamos nossos e-mails. Na realidade, houve um conjunto de erros, Conmebol e todos os demais."

Após assumir a responsabilidade, Maninho frisou que, dentro de campo, a Chapecoense está classificada para as oitavas de final da libertadores. "Ninguém além de mim assumirá a responsabilidade sobre todo o ocorrido. Aconteceu (erro) dentro da Chapecoense, porque recebeu dia 18 o e-mail e não no dia 10. Eu assumo a responsabilidade. Tomei uma decisão pelo bem do bom futebol, e tudo como aconteceu nos deixa uma dúvida muito grande sobre o que é feito. Dentro das 4 linhas, estamos classificados. Temos 10 pontos. Não na escrita, no conchavo, mas onde deve ser conquistado," concluiu.