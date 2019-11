Botafogo perde na Argentina para o Estudiantes (1-0)

Agradecemos todos que acompanharam conosco esse grande jogo aqui na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Botafogo perde para o Estudiantes na Argentina por 1 a 0 com gol de Solari, mas mesmo assim se classifica em primeiro no Grupo 1.

48 min: Fim de jogo!

47 min: Verón deixa o gramado em sua última partida como profissional para entrada de Damonte

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

39 min: Botafogo muda, sai Rodrigo Lindoso para entrada de Dudu Cearense

39 min: Estudiantes muda, sai Toledo para entrada de Umeres

37 min: UUUUH! Toledo na cara do gol bate mas Gatito salva o Glorioso

30 min: Igor Rabello também é advertido com cartão amarelo

27 min: Mal entrou e Joel já recebe cartão amarelo por falta dura

25 min: Botafogo mexe duas vezes, saem João Paulo e Victor Luis, entram Joel e Fernandes

17 min: Gilson recebe na ponta e manda para a área, mas a zaga do Estudiantes tira o perigo

10 min: Jogo morno nesse segunda etapa

4 min: João Paulo recebe cartão amarelo

2 min: Solari serve Toledo na área que chuta para fora

0 min: Começa o segundo tempo!

47 min: Fim do primeiro tempo!

44 min: Estudiantes mexe, sai Facundo Sánchez para entrada de Aguirregaray

39 min: Roger da linda caneta na área mas finaliza mal

32 min: Otero dispara e chuta assustando Gatito

24 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ESTUDIANTES! Bola na área do Botafogo acaba desviando e sobra para Solari que bate para abrir o placar.

14 min: Verón cruza mas ninguém consegue completar

9 min: Estudiantes melhor na partida mas não consegue assustar o botafogo

3 min: Verón manda para a área e Bruno Silva afasta

0 min: Começa o jogo!

Já o Estudiantes está confirmado com: Andújar; Sánchez, Bazzana, Desabáto, Diarte; Braña, Solari, Verón, Cascini, Otero e Toledo.

O Botafogo vem a campo com: Gatito, Emerson Santos, Carli, Rabello, e Victor Luis; Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Gilson; Guilherme e Roger.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Estudiantes x Botafogo ao vivo válido pela Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Dentro do clube, ainda surgem especulações acerca da titularidade de Juan Sebastían Verón. Também conhecido como La Brujita, o meia é presidente e ídolo do Estudiantes e pode se despedir dos gramados mais uma vez – em janeiro de 2017, após 3 anos aposentado, Verón resolveu voltar aos gramados para incentivar a venda de camarotes do estádio do Estudiantes.

A equipe de La Plata, por sua vez, tem como principal desfalque o zagueiro Jonathan Schunke, suspenso. Por opção do técnico Nelson Vivas, o substituto do defensor será o zagueiro Nicolas Bazzana.

Dentre os titulares, Arnaldo também não entrará em campo na Argentina: o lateral direito foi contratado pelo Botafogo após o prazo de inscrição para atletas na Libertadores.

Além do camisa 10, Jair não poderá contar com Rodrigo Pimpão. Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo, o artilheiro do Glorioso na Libertadores é mais um jogador a desfalcar a equipe alvinegra.

Em entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura confirmou a ausência de Camilo no jogo desta quinta. Desgastado e com dores no músculo adutor, o meia foi poupado e está fora do confronto contra o Estudiantes. Com a mudança na formação, é provável que João Paulo entre em campo para ocupar a vaga do armador.

Em caso de derrota para o Botafogo e vitória simples do Atlético Nacional, o Leão de La Plata cai à 4ª posição do grupo pelo critério de saldo de gols e fica fora da Copa Sul-Americana. Por isso, nesta quinta, o Estudiantes vem a campo com determinação máxima desejando assegurar a vaga para mais um torneio continental em 2017.

A vitória fora de casa trouxe esperança aos pinchas platenses, mas não foi suficiente para classificar os argentinos, visto que o Botafogo venceu a equipe do Atlético Nacional e chegou aos 10 pontos – são 4 pontos de diferença para os alvirrubros com apenas uma rodada restante.

Na última rodada, a equipe do Estudiantes de La Plata confirmou sua eliminação da Copa Libertadores mesmo tendo vencido o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0.

O treinador mencionou ainda a boa atmosfera dentro do clube e se orgulhou do comprometimento da equipe em campo: "O futebol é momento. (....) Vamos aos poucos nos fortalecendo. Sabemos das nossas limitações e trocamos isso por muita entrega. Espero que seja assim o ano todo", completou.

Jair Ventura, comandante alvinegro, reforçou a importância de garantir o lugar no topo da tabela para a definição das oitavas de final. "Vamos com força máxima. (...) A gente sabe que é melhor definir em casa. Você pode fazer uma vantagem e saber jogar com o resultado no segundo jogo. Com o apoio da torcida somos muito fortes", afirmou.

Com 10 pontos, o Botafogo pode até empatar para garantir o primeiro lugar da chave - no entanto, com um empate, dependerá de uma vitória do Atlético Nacional sobre os equatorianos do Barcelona de Guayaquil.

O confronto, válido pela 6ª rodada da fase de grupos, é decisivo para as duas equipes: o Glorioso busca assegurar o primeiro lugar no grupo e o Leão de La Plata visa garantir uma vaga para a Copa Sul-Americana.

Nesta quinta-feira (25), Botafogo x Estudiantes ao vivo vão a campo pela Copa Libertadores da América.