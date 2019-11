Resultado e gols de Grêmio x Zamora na Copa Libertadores da América 2017 (4-0)

Obrigado a você que acompanha a Copa Libertadores da América com a VAVEL Brasil! Até a próxima com a fase de oitavas de final da competição mais importante da América do Sul. Um grande abraço e um ótimo final de semana pela frente! Valeu!

Segundos colocados: Emelec, Barcelona, Strongest, Atlético-PR, Jorge Wilstermann, Godoy Cruz, Nacional-URU e Guaraní-PAR.

Primeiros colocados: Botafogo, River Plate, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, Lanús, San Lorenzo e Grêmio.

O Grêmio ficou em primeiro lugar no grupo e o Guaraní do Paraguai foi o outro classificado. Botafogo perdeu para o Estudiantes, mas ficou em primeiro em sua chave. O Barcelona do Equador perdeu por 3 a 1 para o Atlético Nacional e ficou em segundo lugar.

O domínio total foi gremista e o placar também. Poderia ter sido bem mais. Teve defesas de Salazar, desperdício, bola na trave e pênalti perdido por Luan. No jogo, Luan fez dois gols no primeiro tempo, Lucas Barrios marcou e Pedro Rocha fechou o placar no segundo tempo. 4 a 0 na Arena para o Grêmio sobre o Zamora.

Grêmio é dono da terceira melhor campanha na fase de grupos da Libertadores da América. Fica atrás somente de Atlético Mineiro e Lanús no saldo de gols. Se fizesse 5 a 0, ultrapassaria os argentinos nessa condição. Aguarda seu adversário na fase oitavas de final! Super classificado como líder isolado do Grupo 8 da Copa Libertadores! Renato e os jogadores aplaudem aos torcedores presentes em Porto Alegre.

46' FINAL DE JOGO! GRÊMIO FAZ 4 A 0 SOBRE O ZAMORA!

43' Léo Gomes recebeu o atendimento e voltou ao campo. Quis terminar o jogo com os companheiros. É goleada gremista por 4 a 0.

41' Léo Gomes sai lesionado após afastar um lance de ataque do Zamora. Grêmio fica com um a menos no fim do jogo.

40' PERDE O GOL PEDRO ROCHA! Mais uma vez o atacante desperdiça cara a cara com o goleiro e Salazar defende.

38' Fernandinho cobra falta pelo Grêmio e manda pela linha de fundo.

Salazar faz grande defesa na cobrança da penalidade. Nem no rebote deu para o Grêmio!

36' PERDEU O PÊNALTI LUAN! Desperdiça a chance de ampliar o placar na Arena!

Fernandinho sofreu a falta de Ovalle. Pode virar... uma goleada maior ainda!

35' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! LÁ VEM MAIS!

34' TROCA NO GRÊMIO: TROCA DE LÉOS! Léo Moura dá lugar a Léo Oliveira na lateral-direita do time gremista.

Grande atuação de Gastón Fernández, duas assistências na oportunidade como titular. Honrou a camisa 10 que vestiu.

33' TROCA NO GRÊMIO: sai Gastón Fernández e entra Everton.

33' CARTÃO AMARELO: Gallardo por atingir Luan.

31' Everton vem ao time. Na defesa, cruzamento do Zamora e Bruno Cortez apareceu no tempo certo.

30' PERDE PEDRO ROCHA! O atacante tem nova chance, mas chuta sobre o goleiro Salazar, que havia saído para fechar o ângulo e acaba carimbado. Barrios aparecia livre.

Público pagante: 20.408. Público total: 22.435. Renda: R$ 617.716,00.

28' PRA FORA! Cobrança de falta na área, Salazar agora erra a saída da meta e Gastón Fernández cabeceia para fora.

26' TROCA NO GRÊMIO: Fernandinho no lugar do Arthur.

25' PRA FORA! Pedro Rocha bate cruzado da esquerda da área e a bola passa pelos companheiros e adversários!

24' Jogador do Zamora recebe atendimento médico. Enquanto isso, Fernandinho será a próxima atração gremista no jogo.

'Vou torcer pro Grêmio bebendo vinho", versão gremista da música do gaúcho Wander Wildner ecoa na Arena. ??

21' PRA FORA! OLHA O ZAMORA! González recebeu na ponta esquerda, resolveu arriscar de primeira e a bola passou perto do ângulo.

20' Falta sobre Léo Moura. Jogador fica caído, mas vai se levantando. Torcedor comemora o resultado amplo na Arena.

TROCA NO ZAMORA: Sai Martínez e entra Moreno.

Gastón Fernández acerta passe sensacional para entrada de Pedro Rocha, o atacante dribla o goleiro e faz o quarto. Grêmio segue sonhando com a melhor campanha geral.

18' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! PEDRO ROCHA FAZ 4 A 0!

17' Cortez tenta afastar na defesa e acerta seu companheiro. Escanteio ao Zamora.

16' Assistente de arbitragem marca falta de Bruno Cortez na lateral do campo. Bola ao Zamora no ataque.

15' IMPEDIMENTO! Lucas Barrios recebia a bola, mas estava um pouco adiantado em relação à defesa adversária.

13' NÃO, PEDRO ROCHA! Cortez toca para Arthur, este para Rocha e o atacante erra o drible na área, saindo com bola e tudo.

12' PRA FORA! Cruzamento da direita feito por Léo Moura, Lucas Barrios finaliza de primeira e manda à direita!

TROCA NO ZAMORA: sai Angel Faria, entra Erickson Gallardo.

9' García cobra falta na área e Barrios afasta para ajudar a defesa do Grêmio.

7' ADIANTA DEMAIS! Luan serve Pedro Rocha, mas o atacante toca muito forte na bola ao tentar o drible. Bola com o goleiro Salazar.

6' Cruzamento na área gremista e Marcelo Grohe afasta o perigo ao soquear a bola.

4' José Pinto resolve chutar de longe e a bola passa à direita da meta.

3' Barrios sem ter o domínio na tentativa de passe vertical dos gremistas. Grêmio troca passes anteriormente.

0' CARTÃO AMARELO! Hernández por falta em Arthur. Primeiro cartão do jogo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola é do Grêmio!

TROCA NO ZAMORA: Entra González, sai Nelson Pérez.

Grêmio de volta com a mesma formação do primeiro tempo. Zamora vai voltando agora.

Grêmio massacra na etapa inicial. Após muitas defesas de Salazar, bola na trave em cobrança de falta, Luan abriu o placar. O atacante paraguaio Lucas Barrios ampliou. Luan, em cobrança de pênalti sofrido por Bruno Cortez, abriu o marcador de 3 a 0. Foi o 28º gol dele na Arena, igualando-se a Hernán Barcos nas estatísticas do estádio. 48º dele com a camisa do Grêmio. A vitória é totalmente segura na Arena, com o Tricolor trocando passes e tentando sacramentar em goleada histórica. A maior da Arena foi com diferença de cinco gols e o Grêmio precisa de sete de diferença para se tornar o líder geral da Copa Libertadores. Por enquanto, o marcador é possível. Vejamos como Grêmio e Zamora voltam do intervalo.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio vai vencendo por 3 a 0.

43' Barrios recebe, toca para trás e Michel chuta direto pela linha de fundo. Bola alta demais.

41' Luan finaliza à esquerda da meta e a bola sai rasteira pela linha de fundo. Tiro de meta ao goleiro Salazar.

39' Pedro Rocha avança, tenta toque para Barrios, mas dessa vez não funciona a tentativa tricolor.

38' Jogo amorcegado na Arena.

35' Luan puxa o ataque em velocidade, tem espaço, carrega, toca para Pedro Rocha e o atacante chuta por cima!

34' Pedro Rocha tenta de dentro da área, o goleiro Salazar espalma e Lucas Barrios desperdiça no rebote! Quase o quarto gol gremista.

33' Martínez finaliza com perigo e a bola vai no canto, mas pela linha de fundo mais uma vez. Árbitro deu vantagem no lance e o Zamora levou perigo pela segunda vez no jogo.

32' Grêmio propõe tabelas, passes, Luan recebe, cruza e Salazar defende firme.

31' García finaliza da entrada da área e manda a bola ao lado da meta. Tiro de meta para Marcelo Grohe cobrar.

30' Gastón Fernández chuta de fora da área e Salazar defende sem problemas.

Luan cobra o pênalti com categoria e iguala Hernán Barcos como maior artilheiro da história da Arena: são 28 gols de Luan na Arena gremista. Grêmio tem 3 a 0 e sonha fazer o histórico 7 a 0 para se tornar líder geral da Copa Libertadores da América.

28' LUAN CONVERTE! GOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN! 3 A 0!

28' PÊNALTI! Pênalti sobre Bruno Cortez. É a chance do terceiro!

27' Falta sobre Gastón Fernández. Vitória tranquila do Tricolor até aqui. É o líder do Grupo 8 da Libertadores.

Gastón Fernández deixou essa para o paraguaio fazer. Mais um gol de Lucas Barrios pelo Grêmio, o 11º dele em tempo de jogo inferior a 10 jogos.

25' LUCAS BARRIOS! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! O ARTILHEIRO GREMISTA NO ANO!

24' Bate rebate e a bola da defesa fica nas mãos do goleiro Salazar. Tentava ampliar o Grêmio. Sai vencendo na Arena e domina o jogo.

Jogada linda de Pedro Rocha pela esquerda, passe rasteiro na área e Luan só empura às redes! 1 a 0.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN!

21' NA TRAVEEEEEEEE! Luan cobra a falta e acerta ao poste do goleiro Salazar! Quase, quase!

19' FALTA! Pedro Rocha derrubado pelo jogador Hernández. É frontal e próxima à área.

17' SALAZAR, SEMPRE ELE! Grêmio cruza da esquerda, Lucas Barrios cabeceia e Salazar salta ao canto para espalmar. No rebote a defesa coloca em escanteio!

17' Camisa 10 da noite, Gastón Fernández sente uma pegada no meio de campo. Jogadores o ajudam a levantar e bola segue rolando na Arena.

15' ERRA BARRIOS! Gastón passa para Pedro Rocha, este para Barrios e o paraguaio erra a finalização, não pegando em cheio e a bola passando cruzada pela linha de fundo. Boa chance mais uma vez. Falta só o gol, Grêmio.

14' ESPALMA SALAZAR DE NOVO! BOLA NÃO ENTRA! Luan chuta cruzado, o goleiro espalma para o centro da área, chute no rebote, a bola acerta o peito do adversário e sai em escanteio na sequência!

13' Falta sobre Michel na saída em velocidade do Grêmio. Hernández o empurrou.

12' Técnico do Zamora pede para time não avançar muito na marcação. Venezuelanos só na defesa à espera.

10' ESPALMA SALAZAR! Ótima jogada gremista no fundo pela direita, cruzamento rasteiro, Barrios chuta forte na sobra e Salazar espalma para escanteio!

8' Grêmio ataca, troca passes, ronda a área, mas só finalizou com Barrios até aqui. Segue 0 a 0 na Arena.

5' SALAZAR! Cortez cobra arremesso lateral na área, Lucas Barrios domina, chuta de direita e o goleiro defende em dois tempos.

4' Léo Moura arranja um escanteio no duelo com Ovalle.

2' Grêmio troca passes na Arena.

0' SAÍDA DE BOLA DO ZAMORA! COMEÇA NA ARENA!

Hinos nacionais executados. Vai rolar a bola!

Grêmio de uniforme tricolor, calções pretos. Zamora de camisas verde limão e calções brancos.

Escalação repassada na transmissão oficial da Arena do Grêmio. Atletas aplaudidos pelos torcedores gremistas.

O ex-jogador gremista Douglas Costa apareceu na Arena para apoiar

Divulgação / Grêmio



Grêmio necessita da maior goleada da história da Arena para ter a melhor campanha da Libertadores da América. Antes, houve o 5 a 0 sobre o Internacional e sobre o Veranópolis. 7 a 0 nunca houve.

Grêmio com dois atletas pendurados em cartões amarelos: Marcelo Grohe e Pedro Rocha. Se receberem, não jogam a ida das oitavas de final. Atenção!

Grêmio tem a melhor sexta campanha da Copa Libertadores. Se vencer, aparece como a terceira melhor campanha. Para ter a segunda melhor campanha da Libertadores, precisa fazer 5 a 0 para ultrapassar o Lanús. Para ter a melhor campanha geral, precisa fazer 7 a 0, para ultrapassar o Atlético Mineiro. Esta é a situação para o Tricolor gaúcho com a derrota do River Plate na Argentina. Os millonarios perderam para o Independiente Medellín por 2 a 1.

Luan, com 26 gols, é o segundo maior artilheiro da Arena do Grêmio. O argentino Hernán Barcos anotou 28 no novo estádio em sua passagem pelo Grêmio.

Expectativa mantida para 25 mil torcedores na Arena do Grêmio ao jogo entre o Tricolor e o Zamora. Grêmio precisa de uma vitória por sete gols de diferença para fazer a melhor campanha geral. Caso vença por placares menores, briga pela segunda ou pela terceira melhor campanha.

Foto: Divulgação / Grêmio



Zamora escalado: Salazar; Faría, Filipetto, Flores, Ovalle, Hernández, Pinto, González, García, Pérez e Martínez.

Banco do Grêmio: Léo, Leonardo, Thyere, Kaio, Jaílson, Everton e Fernandinho.

Gastón Fernández substitui ao suspenso Ramiro na partida das 21h45.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Luan, Gastón Fernández e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

"Melhorei e vou para o jogo com certeza. Sabemos que hoje vai ser difícil por ser Liberadores", comentou o volante Arthur.

Logo mais vamos escalar as duas equipes, trazendo os 11 iniciais de Grêmio e de Zamora pela 6ª rodada da Copa Libertadores da América. A bola rola a partir das 21h45 no horário de Brasília, no jogo que ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A fase oitavas de final deste ano será decidida em sorteio. Não há mais a condição do melhor primeiro enfrentar o pior segundo e assim por diante. Qualquer primeiro colocado pode enfrentar qualquer segundo colocado na fase de mata-mata. A vantagem para decidir o confronto em casa é dos primeiros colocados.

Com 13 pontos estão o River Plate (um jogo por fazer), Lanús, Atlético-MG, Palmeiras e podem chegar nessa condição o Grêmio, o Guaraní, o Botafogo e o Barcelona do Equador.

As melhores campanhas da Libertadores são de times com 13 pontos somados, pontuação que o Grêmio almeja atingir. Mas tirar a diferença em saldo será difícil. O River Plate, uma das equipes com 13 pontos, joga em casa contra o Independiente Medellín e pode fechar ótima campanha de 16 pontos dos 18 possíveis. O Lanús, por sua vez, recebeu os pontos do duelo contra a Chapecoense e, de quebra, qualificou seu saldo, sendo praticamente impossível de ser alcançado. A briga do Grêmio pelo saldo é contra o Palmeiras, onde basta uma vitória simples dos gaúchos.

O Grêmio recebe o Zamora da Venezuela pela última rodada do Grupo 8 da Copa Libertadores da América. A partida está marcada para começar às 21h45 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O confronto vale a liderança do Grupo na competição sul-americana.

Na outra partida do grupo, Guaraní e Deportes Iquique se enfrentam no Defensores del Chaco, na capital paraguaia de Assunção. Quem vencer segue na Copa Libertadores. Em caso de empate, melhor aos paraguaios, que possuem 10 pontos, contra 9 dos chilenos.

O Grêmio só pode ser eliminado se sofrer uma dura derrota para o Zamora e os demais adversários empatarem em Assunção. Com isso, o Guaraní iria a 11 pontos, o Iquique com 10 ultrapassaria o Grêmio no saldo de gols para avançar. A possibilidade é de cerca de 1% de chances.

O Zamora chegou ao Brasil na terça-feira e realizou treino na Cidade do Galo, quando o técnico Stifano comandou a atividade e usou um time reserva. Já eliminado e sem chances de se classificar para Sul-Americana, se tomasse o terceiro lugar do grupo, o Zamora tem a dúvida de utilizar força máxima ou suplentes em campo. O time segue compromissos pelo Campeonato Venezuelano na continuidade da temporada.

Jogadores como Gastón Fernández, Lincoln, Fernandinho e Everton aguardam por oportunidades para substituir seus companheiros poupados nos compromissos do Brasileirão e da Copa Libertadores. Vamos aguardar as escolhas de escalação do técnico gremista, Renato Portaluppi.

Se o Grêmio tem desfalques, pode até poupar titulares. No domingo, o Tricolor tem jogo diante do Sport em Recife, pela 3ª rodada do Brasileirão. A partida será às 18h, no estádio da Ilha do Retiro, na capital pernambucana. No Brasileiro, o Grêmio é líder com duas vitórias, enquanto o Rubro-Negro pernambucano soma um empate e uma derrota no torneio.

O volante Ramiro está suspenso pelo cartão vermelho recebido na rodada anterior, na derrota do Grêmio para o Deportes Iquique, do Chile. A partida adiou a classificação gremista para esta última rodada do Grupo 8. O volante Maicon e o meia Miller Bolaños seguem se recuperando de lesões e devem estar à disposição nos próximos compromissos.

O Tricolor gaúcho tem alguns desfalques ao jogo. O lateral-direito Edilson segue não relacionado após se recuperar de lesão. Ele também está fora dos compromissos pelo Campeonato Brasileiro por conta de uma suspensão de seis jogos, referente a uma agressão dele em Rodrigo Dourado, em Gre-Nal de 2016.

O Grêmio lidera o Grupo 8 ao somar 10 pontos nas cinco primeiras rodadas. São três vitórias, um empate e uma derrota para o Tricolor. O Zamora é o lanterna. Os venezuelanos não somaram pontos na competição até aqui. São cinco derrotas em cinco jogos e a pior campanha da competição.