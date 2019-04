Jair exalta equipe após liderança: "Somos líderes de um dos grupos mais difíceis"

Botafogo, já classificado, enfrentou o Estudiantes na noite dessa quinta(25) em um jogo válido pela última rodada da Copa Libertadores. Mesmo com a derrota de 1 a 0, o Glorioso alcançou o primeiro lugar do grupo, graças à ajuda do Atlético Nacional, que venceu o Barcelona por 3 a 1 em seus domínios e permitiu com que o saldo de gols do time brasileiro fosse maior que o do equatoriano, dando, consequentemente, a liderança da chave.

Perguntado sobre o jogo, Jair Ventura afirmou: "Temos que vencer mas sempre com equilíbrio e organização. As nossas mexidas foram pra vencer o jogo, não ficamos pensando no outro jogo. Tínhamos a consciência de que, com um empate, ficaríamos dentro. Então, pedi calma, equilíbrio e organização, que é a cara da nossa equipe. Com calma e equilíbrio, chegaríamos ao gol de empate. Infelizmente, não deu mas o mais importante é que hoje somos líderes de um dos grupos mais difíceis da Libertadores."

"Quem eliminou Colo-Colo, Olimpia, Estudiantes e o Atlético Nacional não pode escolher adversário. Mas, o mais importante é decidirmos em casa, com a força da nossa torcida. Agora, vamos esperar o sorteio." - afirmou o treinador, ao ser questionado sobre qual time preferia enfrentar na próxima fase.

Com a classificação, o Botafogo pode inscrever até três novos jogadores. "Se você olhar no banco reservas, só temos um atacante. É muito pouco. Estamos buscando, precisamos de mais atacantes. Se a gente quer voos maiores, o Botafogo tem que investir em outro atacante. O mercado é muito difícil, mas buscamos pelo menos mais um atacante." - disse Jair, dando uma pista de que alguma contratação pode pintar em General Severiano.

Ainda no assunto atacante, Jair Ventura foi curto e grosso ao ser perguntado por Sassá: "O que eu tinha pra falar sobre o Sassá, eu já falei. Então, a gente tem que estar de olho no mercado."

A partida ficou marcada por ser a última da carreira de Juan Sebástian Verón, que se aposentou novamente. "É um craque, desde garoto sou fã. Feliz em participar dessa festa, porém triste pela derrota. Mas participar da festa de um grande atleta, que escreveu uma história mundial e o futebol vai sentir falta com a qualidade técnica dele. É realmente um jogador diferenciado."

"A classificação em primeiro lugar não veio hoje. Foram em todos os jogos. O Botafogo foi superior, é simples. Ficou em primeiro colocado quem foi melhor. O Botafogo foi merecedor de tudo que aconteceu. Nos mostramos cada vez mais fortes e cada vez mais competitivos. Esses grandes jogos servem pro grupo, que a cada vez está se encorpando mais e fico feliz." - concluiu o treinador após a partida na Argentina.