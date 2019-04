Waldemar Lemos ensaia quatro mudanças no Náutico para jogo contra o Ceará

De olho na recuperação após um empate e uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o Náutico busca promover algumas mudanças para enfrentar o Ceará no próximo sábado (27), às 16h30, na Arena de Pernambuco. Com relação ao time que foi superado pelo Figueirense no Orlando Scarpelli, Waldemar Lemos promoveu quatro modificações.

Uma das novidades no elenco alvirrubro, o volante Amaral está entre os mais cotados para substituir o suspenso Darlan, expulso diante do Figueira. Com o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID), o cabeça de área deve ser escolhido. O Timbu conta ainda com o retorno do lateral-direito Joazi, já recuperado de lesão no ligamento do joelho, com David sendo sacado da equipe titular, conforme ocorreu durante o último confronto.

Além deles, Jefferson Nem entra na vaga de Cal, bem como Alison no lugar de Anselmo, cuja situação segue indefinida no clube. No decorrer da movimentação realizada nesta quinta-feira (25) no CT, o técnico dos pernambucanos promoveu algumas mudanças, visando ter opções na partida do fim de semana.

Meio-campista Maylson deve ser titular no Timbu diante do Ceará pela 3ª rodada (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O centroavante, que perdeu espaço entre os 11, retornou justamente no de seu substituto. Outros que iniciaram a atividade como suplentes e foram testados no grupo de cima são o jovem atacante Gerônimo, da base e destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e Jefferson Nem, com Erick e Maylson sendo poupados.

Enquanto isso o zagueiro Aislan e o lateral-esquerdo Jeanderson, que já estão regularizados e trabalham com o restante do elenco desde as respectivas chegadas, ficarão como reservas. O goleiro Tiago Cardoso, que voltou a treinar após contusão muscular na estreia da Segundona, ainda está sem condições de atuar e não vai ser relacionado.

Atualmente na 19ª posição, com um ponto ganho, o Náutico deverá ir a campo ante o Vozão neste fim de semana com: Jefferson; Joazi, Tiago Alves, Nirley e Manoel; Rodrigo Souza, Amaral e Maylson; Jefferson Nem, Erick e Alison.