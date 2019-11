Resultado Paysandu x Inter na Série B 2017 (1-0)

14:30 Boa tarde amigo da Vavel.com! Hoje estaremos cobrindo ao vivo a partida entre Paysandu e Internacional pelo Campeonato Brasileiro Série B. A partida começa ás 16:30 (horário de Brasília) e você não perde um lance aqui na Vavel.

14:30 O Papão chega na tarde deste sábado ocupando a 8ª colocação com 4 pontos.

14:30 O Internacional que vem de um empate diante do ABC chega nesta rodada com os mesmos 4 pontos do Paysandu, porém ocupando a 7ª posição nos critérios de desempates

14:30 O Paysandu vem de empate fora de casa diante do Paraná por 0 a 0

14:30 O Colorado vem de um empate em casa diante do ABC por 1 a 1

14:30 Antonio Carlos Zago não conta com William e D'alessandro para a partida

14:30 Com os desfalques fica o mistério de qual será a equipe titular

14:30 Danilo Silva e Roberson são os favoritos a entrar em campo como titulares

14:30 Do lado do Papão a novidade poderá ser no ataque, Amorim apareceu no BID e está liberado para jogar nesta tarde

14:30 A partida sera realizada no Estádio Mangueirão, no último confronto neste palco deu inter por 2 a 0 em 2002.

Inter treina em Belém e está pronto para duelo com o Paysandu, pela 3ª rodada.

Saiba mais -> https://t.co/t21YUufQKE #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/DhsDy2YKn7 — S. C. Internacional (@SCInternacional) May 26, 2017

15:00 Colorado treinou ontem no estádio do Remo, a intenção era que o treino fosse realizado com portões fechados, porém não foi possível. Mesmo assim Zago manteve mistério colocando 11 jogadores de linha

15:01 Jogo é encarado como final para os jogadores do Paysandu. Imprensa do Pará destacou o calor como ponto positivo para os donos da casa.

15:40 Notícia que pega todos de surpresa! Danilo Fernandes sentiu dores e será reserva na partida! Daniel volta a ser titular para o jogo de logo mais.

15:45 Inter Confirmado:



INTER ESCALADO! O Colorado está confirmado para o jogo contra o Paysandu. #VamoInter #NadaVaiNosSeparar pic.twitter.com/SAH9hweHQC — S. C. Internacional (@SCInternacional) May 27, 2017

15:50 Zago escala equipe com Danilo Silva e Roberson para os lugares de William e D'alessandro, jogando no 4-3-2-1

15:52 Com isso Danilo Silva fará sua estreia com a camisa colorada. Jogador treina junto com o elenco desde o começo de abril, mas não pode fazer sua estreia pois não pode ser inscrito no gauchão

16:00 Equipes no gramado para aquecimento

16:05 Papão com equipe confirmada!

Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Peri; Rodrigo Andrade, Wesley, Augusto Recife e F.Gabriel; Welinton Júnior e Marcão.

16:15 Jogadores já retornaram ao vestiário. Falta 15 minutos para começar a partida!

16:25 Jogadores entram em campo, logo depois do Hino Nacional a bola rola no Pará!

0' ROLA A BOLA NO MANGUEIRÃO!

Saída de bola com o Paysandu

1' Paysandu tenta puxar contra ataque mas a bola fica com o goleiro Daniel

3' Gutierrez sofre entrada forte no meio de campo, mas o árbitro da partida manda o jogo seguir

5' UUUHHHHH!

Primeira chegada com perigo do Inter! Nico López arrisca da entrada da área, a bola passa muito perto do gol do Papão!

7' Gutierrez levanta bola na área, mas foi muito forte para Pottker

10' Cuesta coloca a mão na bola e comete falta! Vem bola na área colorada.

11' Peri chutou direto para o gol! Daniel fez firme defesa

12' Cuesta comete outra falta, vem nova bola na área colorada!

13' Peri coloca na área mas a zaga colorada afasta com Uendel. Na sequência o bandeirinha apontou impedimento.

15' Marcão comete falta no meio de campo em cima do Dourado, vem bola na área do Paysandu

16' Zaga do Papão não tem dificuldades em afastar a bola

17' Paysandu coloca bola na área e Cuesta afasta o perigo, no rebote Danilo Silva faz falta no atacante do Paysandu, vem bola na área colorada!

18' QUE PERIGO! Fernando Gabriel cruza na área e bola passa com muito perigo na frente do gol de Daniel! Foi a melhor chance de Papão até agora!

20' Inter aperta a saída de bola do Paysandu

21' Falta em Roberson! Edenilson cobrou mal. Tiro de meta para o Papão

Cadê os chutes a gol?

Passamos da metade do primeiro tempo e apenas uma finalização na partida, foi logo no começo com Nico López. As duas equipes travam um bom duelo no meio!

23' Internacional chega com perigo! Roberson recebe na entrada da área e cruza procurando Pottker, mas a bola foi muito forte.

25' Jogo fica parado para o atendimento a Dourado que sente dores no gramado.

29' Airton cobra falta, a bola explode na barreira, no rebote a bola desvia na zaga e sai para escanteio

30' UUUUHHHHH! Paysandu cobra escanteio na área e Welinton Junior cabeceia, Cuesta salva na pequena área. Robeson tenta sair jogando, mas acaba desarmado e, na sequência, comete falta na entrada da área.

31' Fernando Gabriel cobra falta por cima do gol de Daniel

32' QUE PERIGO! Daniel tenta driblar o atacante do Papão e por muito pouco não perde a bola

33' Welinton Junior ganha de Ortiz em lance aéreo, mas a bola passa longe do gol!

Paysandu começa a dominar a partida e esta mais próximo do gol

34' Cartão amarelo para Gilvan.

35' O Inter aparece no ataque! Nico cruza na área e Pottker cabeceia para fora!

40' O inter coloca a bola no chão e tem os minutos de mais consciência no primeiro tempo!

41' DAAAANIEELLL! O jovem garoto do inter espalma a bola chutada de longe por Fernando Gabriel.

45' EMEERRSOOOON! Felipe Gutirrez arrisca de longue e agora é a vez do goleiro do Papão salvar o gol.

46' Termina o primeiro tempo!

Paysandu 0x0 Internacional

Tudo pronto para o segundo tempo

0' Rola a bola para o segundo tempo!

Saída para o Internacional

Zago tira Edenilson para entrada de Cirino

2' UUUUUHHHHHH! Marcelo Cirino aparece livre na entrada da área e chuta cruzada, bola assusta o goleiro Emerson!

4' UUUUUHHHHL! Agora o Papão quem assusta! Airton chuta falta direto pro gol e Daniel faz linda defesa!

6' Welinton Junior passa por Dourado dentro da área, mas Ortiz acaba com a festa.

7' No escanteio Gilvan cabeceou para fora.

8' Wesley fica caído no gramado, jogo fica parado.

10' GOOOOOLLLL! MAS NÃO VALEU!

Gutierrez cruza na área e Nico completa de primeira fazendo um belo gol que foi anulado pelo assistente da partida.

[PAYxINT] ?10min/2T - Nico López marca o gol colorado, mas o bandeira assinala impedimento. — S. C. Internacional (@SCInternacional) May 27, 2017

13' Danilo Silva recebe cartão amarelo

14' Falta de Nico López no ataque

17' GOOOOOLLLLLL DO PAYSANDU!

17' Fernando Gabriel livre na entrada da área chuta cruzado e abre o placar!

21' Nico Lopez tenta de fora da área, sem perigos para Emerson

23' Pottker cruza e Gutierrez chuta de primeira! Emerson faz a defesa

25' UUUUHHHH! Welinton Junior chuta colocado de fora da área e Daniel espalma! Quase o segundo gol do Paysandu.

26' Brenner entra no time no lugar de Roberson

28' O QUE É ISSO?

Gutierrez tenta sair driblando na entrada da área colorada, perde a bola deixando Marcão na cara do gol de Daniel, o atacante tenta driblar o goleiro colorado e cavar um pênalti! Juiz manda o jogo seguir.

32' Fernando Gabriel sai para entrada de Hayner

34' Sai Gutierrez para entrada de Carlinhos

37' Daniel Amorim entra no lugar de Marcão

Internacional não consegue construir uma jogada de perigo, Paysandu joga recuado esperando o bola do jogo

40' Cartão amarelo para Hayner

41' NO TRAVESÃO! William Pottker cabeceia cruzamento na área e a bola explode no travessão

41' Na sequência Nico tem seu chute travado pela devesa do Papão! Pressão colorado no final da partida

45' Vamos até os 49

45' Falta perigosa para o Paysandu

46' Welinton Junior cobra a falta na barreira

49' FIM DE JOGO NO MANGUEIRÃO!

Paysandu 1x0 Internacional

Com a vitória o Paysandu assume a liderança da Série B com sete pontos, o colorado cai para o 9º lugar com quatro pontos.

Internacional sentiu de mais a falta de D'alessandro, equipe praticamente não criou.

Paysandu mantém a fase espetacular de seu sistema defensivo. Equipe ainda não sofreu gols na Série B.

Pressão total em cima de Zago que vê seu cargo ficar ameaçado após o revés no Pará!

Enceramos por aqui nossa transmissão de Paysandu 1x0 Internacional

Fique ligado aqui na Vavel.com, logo mais teremos as repercussões dessa partida. Um abraço e até a próxima!