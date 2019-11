Resultado e Gols São Paulo 2x0 Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa noite e até a próxima!

2x0. Luiz Araújo

Gol de Luiz Araújo



1x0. Lucas Pratto

Gol de Lucas Pratto



49' FINAL DE JOGO!!!! VITÓRIA DO SÃO PAULO

45' Quatro minutos de acréscimo

38' Linda bola de Pratto Lucas Pratto enfiou uma linda bola para Luiz Araujo que ficou cara a cara com o goleiro e mandou para o fundo do gol

38' GOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!! LUIZ ARAÚJO!!!!

36' Michel Bastos cruza rasteiro, Renan Ribeiro fica com a bola

34' Substituição no Palmeiras. Sai: Willian. Entra: Róger Guedes

30' Substituição no Palmeiras : Sai: Felipe Melo. Entra: Borja

28' UUUUUUH Júnior Tavares cobra falta, Lucas Pratto desvia de cabeça , e o goleiro faz boa defesa

24' Substituição no São Paulo : Sai: Cueva. Entra: Thomaz

22' BATEU MUITO MAL Jean bateu forte no canto direito a bola passou muito longe do gol

22' PEEEEEEEEEEEEEERDEU JEAN

20' Keno cruzou rasteiro para Jean dentro da área e Jucilei derrubou o meia do Verdão. Pênalti marcado

20' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS!!

Aberto o placar Marcinho deu um lindo passe para Lucas Pratto que finalizou de primeira entre o goleiro e a trave

16' GOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!!!!! LUCAS PRATTO

14' Cueva cobra escanteio, Prass corta de soco

11' Michel Bastos cruzou a bola desviou em Lucão e ficou fácil para Renan Ribeiro

6' Michel Bastos finalizou de longe, a bola passou sem perigo

2' ISOLOU Dudu na entrada da área ajeitou para Guerra que mandou de primeira a boa foi muito longe do gol

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Os dois times estão de volta para o segundo tempo

46' Final de primeiro tempo

45' Um minuto de acréscimo

44' Cueva cobra falta direto, Fernando Prass espalma

42' Mina recebe cartão amarelo por conta de um toque de mão na bola

35' Cartão Amarelo para Rodrigo Caio

32' Michel Bastos cobra falta, Mina cabeceou em posição irregular

30' Tchê Tchê finalizou de longe, a bola desviou e ficou fácil para o goleiro

29' Juninho faz falta em Cueva

28' Luiz Araújo arrisca de longe, a bola passa por cima do gol

26' Palmeiras troca passes no meio de campo tentando furar a defesa do São Paulo

21' Michel Bastos cobra falta em cima da defesa, Guerra pegou a sobra e fez falta no zagueiro do São Paulo

20' Guerra driblou Jucilei e sofreu falta na intermediária

18' Dudu cobra escanteio, Mina cabecea para fora

17' Mayke cruza bola na área para Dudu, Lucão tira de cabeça

10' UUUUUUUH Luiz Araújo arrancou pela direita cruzou para Lucas Pratto, Felipe Melo chegou na hora certa para fazer o corte

7' Cueva cobra escanteio, Mayke tira de cabeça

6' Pratto deu belo passe para Luiz Araújo, Mina fez o corte para escanteio

4' UUUUUH Mayke desceu pela direita, cruzou rasteiro para Dudu, que ajeitou para Jean, o qual bateu de primeira. A bola passou raspando a trave

2' NÃO MINA!!! O zagueiro vacilou e Luiz Araújo roubou a bola, invadiu a área, e rolou para Pratto mas Felipe Melo fez o corte

0' COMEÇA O JOGO!!

Tudo pronto!! a bola vai rolar!!

Hino nacional Brasileiro sendo executado no momento

Os dois times entram no gramado

As duas equipes fazem aquecimento no gramado do Morumbi

São Paulo escalado : Renan; Lucão, Maicon e Rodrigo Caio; Marcinho, Jucilei, Cícero e Junior Tavares; Cueva, Pratto e Luiz Araújo

A delegação do Palmeiras já está no Morumbi

Palmeiras escalado: Prass; Mayke, Juninho, Mina e M. Bastos; F. Melo, Jean e Tchê Tchê; Dudu, Guerra e Willian

Boa noite, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, em tempo real, o jogo entre São Paulo x Palmeiras ao vivo, a partir de 19h deste sábado. A partida acontece no Morumbi e é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras tem o desfalque de Moisés que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, Thiago Martins o qual fez uma cirurgia no joelho esquerdo, Arouca cirurgia no pé esquerdo e o recém contratado Luan cirurgia no pé direito

O São Paulo está na 11º posição com 3 pontos, tendo conquistado uma vitória e ter perdido uma vez

Já o Palmeiras está na 8º posição com os mesmos 3 pontos, com uma vitória e uma derrota

Na última rodada o São Paulo enfrentou o Avai e venceu por 2 a 0

O Verdão na última rodada entrou com um time reserva, com apenas três titulares e acabou sendo derrotado para Chapecoense

O São Paulo defende um tabu de 15 anos sem perder para o Palmeiras no Morumbi, a última vez foi pelo Rio-São Paulo de 2002.

Este será o segundo clássico entre as equipes este ano, pelo campeonato paulista, o Palmeiras recebeu o São Paulo e venceu com 3 a 0, com um golaço de Dudu por cobertura

O estádio do Morumbi será o palco da partida São Paulo x Palmeiras ao vivo de logo mais.