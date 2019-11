Resultado Vitória x Coritiba no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

Obrigada a todos que acompanharam!! Até a próxima, Pessoal!

49' FIM DE JOGO!! Vitória 0 x 1 Coritiba

46' AMARELOU VITÓRIA! Cartão amarelo para Fred

45' +4 de acréscimo.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA! Cartão amarelo para Uillian Correia

39' Após escanteio da esquerda, Galdezani faz o corte preciso.

37' AMARELOU CORITIBA! Cartão para Tiago Real

33' Fred cobra a falta, a bola explode na barreira.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA! Sai William Farias e entra Rafaelson

31' Cruzamento do lateral baiano, mas o goleiro Wilson fica tranquilo com a bola.

26' GOOOOLL DO CORITIBA!! Cruzamento de Tiago Real e Rildo de letra faz um golaço.

25' David pega a sobra e bate cruzado, a bola passa com perigo perto do gol.

SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai Alan Santos e entra Tiago Real

24' O Vitória tenta jogada pelas laterais, mas o zagueiro do Coxa afastou o perigo.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA! Sai Paulinho e entra Jean Pineda

22' Kleber tentou chute fora da área, mas a bola passa longe.

20' Bandeirinha anula errado o impedimento na jogada de Kieza pelo Vitória.

19' Vitória recupera jogada, vai no contra ataque, mas kieza chutou para fora.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA! Sai Cleiton Xavier e entra Pisculichi

16' Vitória vai ao ataque, mas o bandeirinha marca impedimento na jogada ofensiva.

SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai Neto Berola e entra Rildo

14' Kieza arrisca o chute e a bola vai com perigo ao gol

11' Fernando Miguel sente o joelho e recebe atendimento médico.

09' SEQUÊNCIA ESPETACULAR DE FERNANDO MIGUEL!! Henrique Almeida cobra a falta, tiro livre indireto, Fernando Miguel faz a defesa. Na sequência, o goleiro faz novo milagre após chute de Henrique Almeida!

06' LANCE PERIGOSO! Dodô bate cruzado, Fernando Miguel defende e solta a bola. Alan Costa tenta a proteção e faz o recuo. Árbitro para o lance e assinala tiro livre indireto.

05' Coritiba cobrou escanteio, mas Fernando Miguel afasta bem a bola

03' David tenta a finalização, mas a bola vai fraca demais e fica com Wilson.

01' AMARELOU CORITIBA! Cartão amarelo para Jonas

SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai Tomas Bastos e entra Jonas

00' COMEÇOU O SEGUNDO TEMPO!

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Vitória 0 x 0 Coritiba

43' Alan Costa aproveita a sobra na pequena área, finaliza e Wilson defende, mas já era marcado o impedimento.

40' Kieza cabeceia, mas vai direto nas mãos do goleiro do Coritiba.

39' AMARELOU VITÓRIA! Cartão amarelo para Paulinho.

38' Fred solta um chutaço e Wilson faz a defesa

33' FERNANDO MIGUEL ESPETACULAR! Henrique Almeida cabeceia e Fernando Miguel consegue fazer a defesa!

32' Henrique Almeida se livra da marcação, chuta firme e a bola toca a trave de Fernando Miguel!

28' Cleiton Xavier arrisca de longe, mas sem perigo

26' Geferson tenta o cruzamento da esquerda, mas a zaga do Coxa afasta.

22' Berola toca para Henrique Almeida, mas o árbitro marca impedimento

20' David tenta a jogada pela esquerda, mas perde a bola para Dodô.

14' Paulinho chutou de fora da área, mas passou longe

12' AMARELOU CORITIBA! Cartão amarelo para Tomas Bastos

09' QUASE COXA! Após cobrança de falta, há o desvio de Alan Santos de perna direita, a bola passa à esquerda do gol de Fernando Miguel.

06' Cleiton Xavier cruza na área, a zaga do Coxa faz o corte.

05' Cleiton Xavier tenta o arremate, mas o lance não causa perigo a meta do Coritiba.

03' Henrique Almeida tenta o passe na frente, mas é desarmado.

00' Apita o árbitro. Começou o primeiro tempo!

Equipes perfiladas para a execução do hino nacional.

CORITIBA ESCALADO! Wilson, Dodô, Werley, Márcio, William Matheus, Matheus Galdezani, Alan Santos, Tomás Bastos, Henrique Almeida, Neto Berola, Kleber

VITÓRIA ESCALADO! Fernando, Salino, Fred, Alan Costa e Geferson; Farias, Uillian e Cleiton; David, Paulinho e Kieza.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil! A partir de agora vamos acompanhar a partida entre Vitória x Coritiba ao vivo, válida pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017. O confronto será realizado, às 21h00, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

No Coritiba também existem alguns desfalques com certa importância. O técnico Pachequinho não poderá contar com o lateral-direito titular Rodrigo Ramos, lesionado na região da coxa. Ainda na defesa, também estão de fora por problemas no joelho os zagueiros Geovane e Walisson Maia. Mais um com problema na coxa que não atuará é o volante Anderson. Nesse setor, também não poderá entrar em campo João Paulo, que tem uma fratura na perna. Já ataque o jovem Iago tá vetado pelo departamento médico, pois apresenta uma lesão na panturrilha.

Desfalques pelo lado do Vitória não vão faltar, alguns de bastante importância para o sistema tático do técnico Petkovic. Na defesa, o lateral-direito Patric e o zagueiro Kanu não vão poder atuar. O primeiro se recupera de um estiramento muscular, enquanto o defensor segue apresentando dores na região do joelho. Já no ataque a ausência será de André Lima, que está com uma fascite plantar e acabou sendo vetado pelo departamento médico.

Consistência defensiva para sofrer o mínimo possível e tentar matar o duelo assim que surgir uma oportunidade. Essa deve ser a estratégia do técnico Pachequinho para o Coritiba surpreender o Vitória neste confronto. O comandante alviverde não deve fazer grandes alterações, mantendo assim a base das duas primeiras rodadas, com o experiente atacante Kléber Gladiador sendo o responsável por comandar o setor ofensivo e dá trabalho ao sistema defensivo da equipe baiana.

O sistema ofensivo vem sendo o grande problema para o Vitória neste começo de Série A do Campeonato Brasileiro. Era um absurdo imaginar isso no começo da temporada, quando o Leão da Barra fez contratações de alto investimento para o setor. Mas o rendimento não vem dentro do esperado e agora a esperança fica por conta do atacante Kieza, que se recuperou de uma lesão e estará à disposição do técnico Petkovic. O camisa 9, inclusive, deve iniciar entre os titulares.

Já o Coritiba apresenta até o momento resultados dentro da expectativa de quem visa ficar no meio da tabela da competição nacional. O Coxa conseguiu vencer logo na estreia e acabou sendo derrotado na apresentação seguinte. A vitória veio em forma de goleada diante do Atlético-GO, no Couto Pereira, mas a equipe paranaense não conseguiu lograr êxito contra o Santos, assim, acabou sendo derrotado pelo placar mínimo fora de casa.

O Vitória não vem tendo um bom início na Série A do Campeonato Brasileiro. Até o momento o rubro-negro baiano sequer conseguiu balançar as redes, passando em branco nas duas primeiras rodadas. Assim acabou ficando no empate sem gols na estreia diante do Avaí, fora de casa, e sofreu uma derrota, dentro de seus domínios, para o Corinthians pelo placar mínimo.