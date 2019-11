Resultado Atlético-MG x Ponte Preta no Campeonato Brasileiro (2-2)

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa tarde!

Confira o pós-jogo: Atlético-MG empata com Ponte Preta em casa e segue sem vencer no Brasileirão

O Atlético segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada o enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Já a Macaca pega o São Paulo em casa.

A Ponte consegue um bom resultado em Minas. O Atlético permanece em 15º lugar, já o clube paulista avança para a 7ª posição.

Robinho abriu o placar aos 36' do priemiro tempo. Mas Lucca empatou e virou o jogo - tudo isso num intervalo de dois minutos - para Macaca, que seguiu mostrando um bom e ofensivo futebol. Já no final do segundo tempo, Rafael Moura deixou tudo igual novamente no placar.

FIM DE JOGO NO HORTO! Empate por 2 a 2 no Independência.

47' Falta de Rafael Moura em Kadu que fica no gramado após queda dura.

45' VICTOR ESPETACULAR! Em contra-ataque de Níno Paraíba invade a área, chuta cruzado e o goleiro faz um milagre no Horto!

+3! O juiz assinala mais três minutos de acréscimo.

Público no Independência: 19.553 torcedores. Renda: R$ 485.735,00.

43' CARTÃO AMARELO para Otero.

43' Rafael Moura chuta fraco nas mãos do Aranha.

42' Ataque x Defesa os momentos finais do jogo. Galo só ataca, enquanto a Ponte só se defende.

41' Claudinho chuta fraco de fora da área, Victor só acompanha com os olhos.

39' PRO LADO DE FORA! Lucca arranca sozinho e chuta pelo lado de fora da rede.

37' O jogo volta a ficar animado! O Atlético vai para o tudo ou nada na tentativa da vitória.

35' Em cobrança de escanteio, Heman cabeceia firme para dentro do gol.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! RAFAEL MOURA!

30' SUBSTITUIÇÃO na Ponte. Saí: Lins. Entra: Claudinho

30' SUBSTITUIÇÃO na Ponte. Saí: Wendel. Entra: Rodrigo

29' SUBSTITUIÇÃO no Galo. Saí: Robinho. Entra: Otero

27' QUAAAAAAAAAAAAAASE! Em escanteio a bola bate na barriga do atacante da Ponte que estava em cima da linha, rebote sobra pra Lucca que chuta perigosamente ao gol de Victor.

26' Cruzamento muito forte e Naldo não consegue cabecear para o gol.

22' Falta de Nino Paraíba em Fábio Santos pela ponta esquerda. Cobrança é a dois passos da grande área, mas Aranha sai bem e fica com a bola.

22' Atlético tenta furar a defesa da macaca mas encontra muita dificuldade e recua a bola.

20' A Ponte troca passes com muita facilidade.

15' Lucca empolga e chuta de fora da área, passando longe do gol.

14' Contra-ataque do Galo com Maicosuel, Aranha espalma. Escanteio.

13' SUBSTITUIÇÃO no Galo. Saí: Cazares. Entra: Rafael Moura

12' PRA FORA! Após cruzamento, Rocha manda pela linha de fundo.

10' VICTOR!!!!! Lucca chuta em direção ao gol e o goleiro se estica todo fazendo uma bela defesa.

7' SUBSTITUIÇÃO no Galo. Saí: Adilson. Entra: Maicosuel

4' Após bela troca de passe rondando a área do Atlético, Lucca finaliza no canto e vira o jogo para Macaca.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE! LUCCA NOVAMENTE!

2' Em contra-ataque veloz, Lucca balança as redes no início do segundo tempo.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE! LUCCA!

1' UUUUUUUUUH! Cazares chuta de fora da área colocado, Aranha adiantado, raspa na bola.

RECOMEÇA O JOGO!

Henrique Fernandes, do PFC comenta o resultado parcial até aqui. "Resultado é justo neste primeiro tempo. O Atlético-MG não produziu tanto, mas teve mais a iniciativa e aproveitou um momento de desatenção da Ponte, que marcou bem quase todo o primeiro tempo"

Níno Paraíba fala pela Ponte. "A postura tem que ser a mesma. Tomamos um gol de contra-ataque de um escanteio nosso. Agora é trabalhar no segundo tempo em busca do empate e da vitória."

Fala, Robinho! "A gente sempre treina uma saída rápida assim, principalmente contra um time que se fecha todo atrás. Agora é manter o mesmo ritmo, sem pressa, com paciência, para tentar fazer mais um gol e sair com os três pontos."

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO HORTO.

49' Bola na área do Atlético que para após falta de ataque em Fred.

48' Falta em cima de Nino Paraíba pela esquerda. Gabriel comente outra infração em seguida, em cima de Lins.

47' Mais uma paralisação. Kadu arruma as chuteiras.

45' Lins tenta o chute, Adilson faz o corte.

+5! Devido a parada técnica e ao atendimento ao Victor, o juiz assinala 5 minutos de acréscimo.

42' UH! Cazares cobra fechado, bola nas mãos do Aranha.

42' Falta de Marllon em Fred.

41' Dois minutos de atendimento. Bola rolando novamente.

38' Em cruzamento na área do Galo, Victor se choca com o companheiro Felipe Santa. Jogo parado para atendimento ao goleiro que segue caído no gramado.

36' Em escanteio á favor da Macaca, Felipe Santana corta de cabeça, Cazares pega o rebote, lança para Rocha que acha Robinho livre. O atacante chuta de primeira e manda paras redes. Belo contra-ataque do Galo.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! ROBINHO!

35' Ravanelli cobra e há o desvio. Escanteio para Ponte.

34' Falta para a Ponte. Níno Paraíba parte para o contra-ataque, Felipe Santana para a jogada cometendo a infração.

33' Rola a bola novamente.

32' Roger Machado alerta Cazares que nem sempre dá pra ficar rodando a bola. É preciso finalizar. O Atlético finalizou apenas três vezes.

30' PARADA TÉCNICA PARA HIDRATAÇÃO.

27' Marcos Rocha cruza para Fred, que desequilibrado, raspa na bola. Tiro de meta para a macaca.

26' Cazares levanta a bola na área mas a Ponte faz o corte preciso por cima.

24' Boa troca de passes entre Fred e Fábio Santos demonstra o caminho para o Atlético chegar ao gol. Fred impedido não consegue completar a tabela dentro da área.

74% de posse de bola para o Atlético. O Galo demonstra um jogo de paciência.

22' Do meio pra frente a Ponte não consegue fazer a transição com eficiência.

21' Marcos Rocha cobra seu tradicional lateral para dentro da área mas a bola vai direto para as mãos do goleiro Aranha.

19' O Atlético encurrala a Ponte no seu campo de defesa e roda a bola por ali, Nino faz o corte após bola levantada na área.

18' Fábio Santos comete falta de ataque na área da Ponte. O Galo troca passes na defensa tentando furar a barreira da Macaca.

16' Cartão amarelo para Cadu! Após contra-ataque da Ponte com Lucca pela esquerda, Rafael Carioca intercepta e no bote, Cazares rouba bola ,na sequência do lance ao receber o passe, Fred sofre a falta.

15' Escanteio não dá em nada, e a Ponte parte para o contra-ataque com Lucca que é parado por falta do volante Adilson.

14' Cazares em jogada ensaiada com Robinho manda por cima do gol de Aranha, Nino Paraíba corta, escanteio para o Galo.

13' Cartão amarelo para o Nino Paraíba pela segunda falta consecutiva em cima do lateral Fábio Santos.

12' Galo tenta um triangulação mas a Ponte marca agressivamente e consequentemente rouba muitas bolas e parte para o contra-ataque que mais uma vez para na zaga do Atlético.

10' As propostas dos times já são bem evidentes. O Galo toma a iniciativa do jogo, enquanto a Ponte joga na marcação forte e nos contra-ataques.

8' ARANHA! Goleiro da Ponte defende a queima roupa a cabeçada de Fred, dentro da área. Primeiro lance de perigo real para o Atlético.

7' Falta no Fred. Cazares se prepara para cobrar.

6' A Ponte contra ataca com Lins, sozinho, mas para na defesa do Atlético.

4' Falta para o Galo! Elton derruba suavemente Fábio Santos.

4' A cobrança de falta passa pela área e Fred corta de cabeça.

3' Gabriel ao desarmar o atacante da macaca comete falta.

1' Falta para a Ponte pela lateral esquerda.

BOLA ROLANDO PARA ATLÉTICO X PONTE PRETA!

Times em campo para a execução do hino nacional.

Vista ilustre! O cantor Marcelo D2 marca presença na Arena Independência.

A rodada que teve início ontem, foi composta por três jogos: Vasco x Fluminense (3-2), São Paulo x Palmeiras (2-0) e Vitória x Coritiba (0-1)

PONTE PRETA ESCALADA! Aranha; Marllon, Kadu, Nino Paraíba, Naldo, João Lucas; Wendel, Ravanelli, Elton; Lins, Lucca.

ATLÉTICO ESCALADO! Victor; Marcos Rocha, Felipe Santana, Gabriel, Fabio Santos; Carioca, Adilson, Elias, Cazares; Robinho, Fred.

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Atlético-MG x Ponte Preta ao vivo no Campeonato Brasileiro 2017. Hoje às 11h na VAVEL.

O técnico Gilson Kleina terá três baixas para a rodada: Emerson Sheik, Cajá e Fernando Bob. Além disso, o técnico não conta mais com William Potker, que se transferiu para o Internacional de Porto Alegre após o Campeonato Paulista.

"A semana está sendo importante porque estávamos vindos de uma batida, de um jogo atrás do outro - e não foram jogos fáceis, mas sim muito tensos - e esse período cai bem. Dá para nos recuperarmos, para quem está sentindo algum desconforto, e estamos focados, pois perdemos na partida passada e temos que recuperar", avaliou o técnico da Ponte.

A Ponte Preta vem de um retrospecto negativo em jogos contra o Atlético, o time paulista perdeu as duas partidas para o Galo no Campeonato Brasileiro de 2016 e jogando fora de casa procura u ?m bom resultado para alavancar no Campeonato, onde ocupa a 10ª posição, atualmente.

Retrospecto ruim do Atlético-MG x Ponte Preta!

"É um jogador extremamente habilidoso, que tem um bom chute e um nível cognitivo muito forte. É oriundo da zona central do campo, mas, durante muito tempo, jogou lateralizado também e sabe fazer bem a função. A importância do jogador e dessa característica para o nosso grupo é grande em função do número de competições que a gente tem para disputar, da impossibilidade de alguns em função de regulamento de estar presente em uma ou outra competição”, disse Roger.

O recém chegado ao Atlético, Valdívia que veio do Internacional por empréstimo por um ano e meio, não terá sua estreia no próximo jogo.

O meia não teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) a tempo, por isso sua estreia com a camisa alvinegra teve que ser adiada para a próxima semana onde o Galo enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Mesmo fora da partida de amanhã, Valdívia fez seu segundo treino na Cidade do Galo e arrancou elogios do técnico Roger Machado.

Com um empate, na primeira rodada para o Flamengo em 1 a 1, uma derrota, dentro de casa para o Fluminense por 2x1, o Galo vai em busca da sua primeira vitória no Campeomnato Brasileiro diante da sua torcida no Horto. O jogo contra a Ponte Preta será neste domigno (28), ás 11h da manhã.