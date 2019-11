Com poucos encontros na história, Corinthians e Atlético-GO tem retrospecto equilibrado

Um duelo com histórico recente acontecerá neste domingo (28). Na terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2017, Atlético-GO e Corinthians voltarão a se enfrentar após alguns anos sem se encontrarem.

Com papeis diferentes e objetivos distintos, as duas equipes chegam pressionadas para o duelo. Isso porque o time goiano quer somar seus primeiros pontos, enquanto o alvinegro busca manter a boa sina e seguir como um dos melhores visitantes do país.

E após quase cinco anos, as equipes terão a chance de mudar os números no retrospecto. O histórico marca apenas seis confrontos, com três vitórias corinthianas, duas vitórias atleticanas e um empate. O equilíbrio marca os números, mas isso é ainda mais nítido quando analisamos os confrontos. Além disso são 11 gols corinthianos contra oito dos goianienses.

Veja abaixo um resumo dos jogos entre Corinthians e Atlético-GO.

Domínio no primeiro jogo

Dia 21/07/2010. Foi nessa noite de quarta-feira que os dois times se enfrentaram pela primeira em Brasileiros. Atuando no Serra Dourada, o time da casa encarava um Timão que brigava pelo título nacional e estava às vésperas do seu centenário.

E o alvinegro, mesmo com Roberto Carlos, Iarley e cia. não foi páreo para o Dragão, que foi superior e venceu por 3 a 1 o primeiro confronto entre eles.

Jogaço no Pacaembu e demissão de Adilson Batista

A tarde do dia 10/10/2010 era tudo pra Fiel lavar a alma e tirar a equipe corinthiana da crise que se instala. Adilson Batista era o técnico da equipe, ocupando a vaga de Mano Menezes, que assumira a Seleção Brasileira. O time sofria defensivamente e perdia a liderança para Fluminense e Cruzeiro.

Já o Atlético-GO era instável. Adversário perfeito pra um time se safar de uma crise. Ainda mais quando o Timão abriu o placar com Leandro Castán. O problema é que a defesa seguia falhando como o habitual e o Dragão conseguiu uma impressionante virada! A derrota culminou com a demissão de Adilson e a chegada de Tite. O futuro todos sabem.

Primeira vitória fora de casa

O começo avassalador de Brasileirão-11 do Corinthians tinha a "asa-negra" Atlético-GO pela frente. Novamente no Serra Dourada, o Timão enfrentava o medo de não vencer a equipe goiana. Eram dois jogos e duas derrotas.

Só que tudo acabou no dia 10/07/2011. Com Tite no banco e o time que seria pentacampeão futuramente, o Corinthians quebrou a sina de derrotas para o Dragão.

Sem pressão e tranquilidade

No returno daquele Brasileiro-11, o Pacaembu estava lotado para empurrar o Timão na sequência da liderança. O rebaixável Atlético-GO era presa fácil para aquele Corinthians e o que se viu em campo foi domínio e o empate nas estatísticas.

Ressaca da Libertadores

O mágico ano de 2012 sediou os dois últimos duelos entre Corinthians e Atlético-GO. Logo após o inédito e impressionante título da Libertadores, o alvinegro recebeu o time de Goiás e ainda vivia a ressaca do título.

Sem lá tantas emoções e expectativas, o empate no Pacaembu ficou de bom tamanho pelo produzido pelos dois times. Esse é, até hoje, o único empate no histórico de confrontos.

Último jogo e desequilíbrio nos números

No returno do Brasileiro-12, o confronto entre Atlético-GO e Corinthians não foi no Serra Dourada. O palco da vez foi o Serejão e o alternativo time alvinegro já estava com a cabeça no Japão, de onde sairia com a taça de campeão do mundo.

Tite girou seu elenco e o Corinthians passou o rival no curto retrospecto. Com os 2 a 0 fora de casa, a soberania nos números se transformou à favor do Timão.