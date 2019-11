Resultado Santos x Cruzeiro no Campeonato Brasileiro 2017 (0-1)

MUITO OBRIGADO A TODOS QUE ESTIVERAM EM MAIS UMA LIVE VAVEL. ATÉ A PRÓXIMA! BOA NOITE E BOA SEMANA!

PÓS-JOGO - Jogar na Vila tem sido bom para o Cruzeiro: Em 2013 e 2014, Cruzeiro também fez 1 a 0 no Santos, dentro do estádio do adversário.

Em jogo pegado, o Cruzeiro venceu o Santos na Vila Belmiro (Foto: @Cruzeiro)

CRUZEIRO CHEGA A 7 PONTOS E ESTÁ INVICTO NO CAMPEONATO BRASILEIRO. JÁ O SANTOS CONHECE A SEGUNDA DERROTA NO CAMPEONATO NACIONAL.

49' FIM DE PAPO NA VILA BELMIRO! SANTOS 0X1 CRUZEIRO!

49' O Santos vem para o ataque!

48' Cruzeiro vai cozinhando o jogo no canto do gramado.

47' Alisson faz vários lances de efeito na ponta direita, e David Braz chegou forte pra cortar o lance.

46' Cruzeiro só ganhou tempo com o lance. Bola do Santos.

46' Escanteio para o Cruzeiro.

MAIS 4 MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

44' Thiago Neves tentou passe pelo meio, mas Lucas Veríssimo cortou e saiu jogando pro Peixe.

43' Tenta jogada individual, leva na linha de fundo mas erra o cruzamento.

41' Falta de Bruno Henrique em Lucas Romero.

40' Bruno Henrique cai dentro da área após disputa com Caicedo, mas a arbitragem manda seguir corretamente.

40' SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS Sai: Renato Entra: Kayke

40' CARTÃO AMARELO PARA HUDSON.

37' Ariel Cabral lançou Ábila na grande área, o atacante não deixou a bola sair e tocou para Thiago Neves chegar batendo. O Cruzeiro sai na frente na Vila Belmiro!

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO CRUZEIRO! THIAGO NEVES!

35' Alisson chega atrasado no bote em Renato e faz a falta.

35' O jogo ganha em emoção nestes últimos lances!

34' Thiago Neves cobra com jeito, mas a bola pega na barreira e vai pra escanteio!

32' FALTA NA MEIA LUA PARA O CRUZEIRO. Victor Ferraz acerta o peito de Ariel Cabral e leva amarelo!

32' SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALVAAAAAAAAAAAA VANDERLEI no contra-ataque Ábila toca para Thiago Neves que bate rasteiro para defesa do goleiro do Santos!

31' A zaga do Cruzeiro afasta.

30' Escanteio para o Santos.

28 SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS Sai: Hernández Entra: Jean Mota

28 SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai: Hudson Entra: Ábila

27' Jogada de Thiago Neves, bola tocada para esquerda e na finalização David Braz evita o gol celeste.

26' Contra-ataque do Santos, Copete tenta a esticada para Bruno Henrique, mas Caicedo interrompe.

24' Ricardo Oliveira ISOLA a bola no ataque do Santos.

24' Na cobrança, David Braz afasta.

23' Thiago Neves recebe na entrada da área, bate forte. A bola desvia e vai pra escanteio.

22' Ferraz passa pela marcação, toca para Vitor Bueno que pega de primeira e erra totalmente o alvo. Segue 0x0.

19' Público: 7.025 // Renda: R$ 198.775,00

19' Victor Ferraz faz jogada pela direita, bateu cruzado, mas Fábio fez a defesa.

18' Pressão do Santos pela direita.

17' Falta de Léo em Ricardo Oliveira.

15' Copete recebe na esquerda, cruza pra área, Caicedo afasta. Na sequêcia, Copete tenta mais uma vez mas vai direto pra linha de fundo.

13' Thiago Maia tenta o lançamento longo, mas erra geral. Segue 0x0 na Vila.

12' Arrascaeta saiu com problema no joelho direito.

12' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai: Arrascaeta Entra: Thiago Neves

12' Cruzamento da direita para a grande área do Santos, mas ninguém do Cruzeiro completou.

09' Na cobrança a bola vai para área do Santos, a zaga domina e Léo chega forte em Copete. CARTÃO AMARELO para o cruzeirense.

06' Arrascaeta puxa contra-ataque e Copete de carrinho para o lance. CARTÃO AMARELO para o santista. Falta feia.

05' Romero cruza pra área e Rafael Marques pega de primeira e manda direto pra fora.

04' Cobrança de falta do Santos, a bola desvia no meio e Bruno Henrique cabeceia com perigo, mas estava impedido.

03' Hernández cruza e a bola bate em Caicedo dentro da área. A arbitragem mandou seguir o jogo.

02' Ricardo Oliveira recebe de Ferraz e finaliza, mas acerta a rede pelo lado de fora.

SUBSTITUIÇÃO NO SANTOS Sai: Zeca Entra: Copete

01' Zeca sente dores, cai no gramado e pede substituição. Lateral recebe atendimento médico.

VOLTA A ROLAR A BOLA NA VILA BELMIRO PARA SANTOS 0X0 CRUZEIRO.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO Sai: Dedé Entra: Caicedo

Foram 18 minutos de intervalo!

VOLTAM AS DUAS ESQUIPES AO GRAMADO DA VILA BELMIRO.

DENTRO DA VILA, TORCEDORES ASSISTEM JUNTOS O DUELO ENTRE SANTOS E CRUZEIRO.

INTERVALO - Torcedores do Santos e do Cruzeiro se envolveram numa confusão nos arredores da Vila Belmiro, neste domingo, momentos antes do duelo entre as duas equipes. A polícia precisou utilizar bombas de efeito moral e balas de borracha para controlar a situação.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO NA VILA BELMIRO, SANTOS 0X0 CRUZEIRO.

46' No contra-ataque, o Cruzeiro acabou perdendo grande oportunidade.

46' O Santos tentava pelo Meio, mas a zaga do Cruzeiro evitou o chute.

MAIS UM DE ACRÉSCIMO NA VILA!

45' O Santos vem pra cima: Hudson agora afasta pra escanteio.

44' Zeca faz cruzmento para Ricardo Oliveira, que na virada, perde para Léo.

44' POSSE DE BOLA: Santos 45% // Cruzeiro 55%.

43' Alisson tenta jogada pela esquerda, mas dentro da grande área com mais jogadores, ele acabou fazendo falta.

41' Ricardo Oliveira tentou arrancada pela esquerda, mas foi facilmente desarmado por Ariel Cabral.

39' CARTÃO AMARELO para Henrique, por falta em Vladimir Hernández.

39' David Braz para outra finalização de Rafael Marques.

36' Lucas Romero tendo vai ter pesadelos com Bruno Henrique essa noite. O menino do Peixe vem ganhando todas em cima do volante improvisado na lateral direita.

33' Na sequência o escanteio foi cobrado e a zaga afastou.

32' SAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLVA FÁBIOOOOOOOOOOOOO Bruno Henrique parte do meio campo, passa por todos os marcadores e chuta para defesa do arqueiro celeste. AGORA SIM UMA CHANCE CLARA DE GOL!

30' Cruzamento da esquerda, a zaga afastou parcialmente e Lucas Romero bate forte, mas pra fora. Segue 0x0.

29' Nenhum dos dois times finalizou com perigo no jogo! JOGO TRAVADO na Vila.

28' Falta de Thiago Maia em Rafael Marques.

27' SALVA DAVID BRAZ: Arrascaeta faz lindo lançamento para Rafael Marques, que no giro pra bater perde para o zagueiro do Santos.

25' Alisson e Bruno Henrique vem dando dores de cabeça para seus marcadores nas pontas do gramado!

24' Na cobrança, Ariel Cabral e Rafael Marques afastam o perigo.

23' Romero faz falta em Bruno Henrique em escapada pela esquerda.

22' Pressão do Cruzeiro: Arrascaeta cruza, alisson tenta mas bate na zaga. Na sobra Diogo Barbosa também tenta, mas David Braz se joga na frente.

21' Hudson recebe na intermediária, chuta, mas a bola vai a direita do gol de Vanderlei.

20' Na cobrança no primeiro pau, Renato sobe mais que todo mundo e tira o perigo.

19' Alisson puxa o ataque pela esquerda, cruza e David Braz tira. Escanteio.

18' Na cobrança a zaga do Cruzeiro afastou.

18' Bruno Henrique faz linda jogada pela esquerda, passa por Romero e Dedé. Mas na hora de cruzar o zagueiro conseguiu colocar pra escanteio.

17' Victor Ferraz faz jogada pela direita, cruza e Ricardo Oliveira finaliza na defesa do Cruzeiro.

14' O Cruzeiro tenta a jogada pelo alto, mas até aqui sem sucesso.

13' Na cobrança a zaga do Cruzeiro cortou o lance sem riscos.

12' Hernández aproveitou a cochilada da zaga e ganhou novo escanteio.

12' Na cobrança a zaga afasta e põe pra escanteio de novo.

11' Bruno Henrique invadiu pela esquerda e Dedé na cobertura jogou para escanteio.

10' Alisson puxa o contra-ataque, passa pela marcação e toca para Diogo Barbosa, que cruza e Rafael Marques cabeceia pra fora.

10' Cruzeiro deixa a bola com o Santos e se fecha dificultando a infiltração do time da Vila.

07' Alisson cruza pela esquerda, e Arrascaeta cabeceia por cima do gol de Vanderlei.

06" Bruno Henrique bate de fora mas longe do gol de Fábio.

05' Diogo Barbosa cruza para Rafael Marques cabecear pra fora. Segue 0x0 na Vila.

04' LÁ E CÁ: Bueno e Victor Ferraz tentavam jogada pela direta, foram desarmados e no contra-ataque Diogo Barbosa e Arrascaeta chegaram na área do peixe. Mas finalização foi ruim.

02' Choque feio na lateral esquerda do campo entre Diogo Barbosa e Vitor Bueno. Jogadores receberam atendimento e estão de volta ao gramado.

01' Jogo começa corrido pelo lado do Cruzeiro, que descia com Arrascaeta e Alisson.

BOLA ROLANDO NA VILA BELMIRO. SANTOS X CRUZEIRO!

SANTOS ESCALADO

TIMES EM CAMPO. HINO NACIONAL BRASILEIRO SENDO EXECUTADO!

Zeca e Kayke estarão em campo hoje diante do Cruzeiro (Foto:@SantosFC)

A Lei do ex pode pintar na Vila: Thiago Ribeiro jogou pela Raposa entre 2008 e 2011. Henrique e Hudson passaram pelo Santos.

CRUZEIRO ESCALADO PARA O JOGO CONTRA O SANTOS

Boa tarde, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora contaremos tudo sobre Santos x Cruzeiro ao vivo no Campeonato Brasileiro. Hoje às 16h na VAVEL.

O provável Santos para a partida é: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

O provável Cruzeiro para a partida é: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Hudson e Henrique; Alisson, Arrascaeta e Rafael Marques.

(Foto: Geraldo Bubniak/Light Press)

O zagueiro Dedé não tem boas lembranças da última que esteve na Vila Belmiro. O jogador saiu de campo lesionado. Ali, iniciou-se um dos piores momentos da carreira do Mito: um edema ósseo no joelho direito. Mas o jogador diz que a fase de lesão está no passado, e o foco, agora, é nas vitórias. “Isso é normal, nem penso na questão de ser na Vila Belmiro ou não. Lá foi onde meu joelho travou. Mas minha lesão começou contra o Botafogo, antes do jogo do Santos. Estou tranquilo. Quero jogar, essa fase de lesão já passou. Lembrança que tenho guardada são as boas, superei muita coisa. Agora é pensar no que vai haver na partida, me preparar bastante para enfrentar uma grande equipe como foi em 2014. Mas sabendo que podemos fazer um grande jogo lá. E pensar em sair da vitória.”

Rafael Marques será titular do Cruzeiro pela primeira vez, e Lucas Romero jogará, novamente, improvisado na lateral-direita.

Já Mano Menezes fez mistério. Os problemas ficam com Rafinha que com dores musculares na região abdominal, Rafinha está fora da partida.

Mas Dorival também terá baixas, com um novo nome: Leandro Donizete. O volante tem uma inflamação no joelho direito e é desfalque, assim como Lucas Lima (lesão muscular), Gustavo Henrique e Luiz Felipe (ruptura de ligamentos do joelho) e Caju (lesão muscular na coxa).

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O treinador poderá contar com o Victor Ferraz, que perdeu treinamentos durante a semana por conta de dores no joelho, mas foi chamado normalmente e deve ser titular.

O técnico Dorival Júnior relacionou 23 jogadores para a partida Santos x Cruzeiro ao vivo, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.