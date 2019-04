Rogério Ceni valoriza vitória e afirma: “Enfrentar o Palmeiras e sair vitorioso é algo relevante”

Nesse sábado (27), o São Paulo recebeu o Palmeiras no Estádio Morumbi e venceu pelo placar de 2 a 0, pela terceira rodada do Brasileirão. Com gols de Pratto e Luis Araújo, a equipe de Rogério Ceni agora soma duas vitórias no campeonato. Após a partida, Rogério Ceni concedeu entrevista e elogiou muito a parte tática da sua equipe na vitória.

Na entrevista de Rogério, o ex-goleiro do São Paulo valorizou muito o desempenho dos jogadores e garantiu que a vitória é deles, minimizando o seu trabalho no time. “A vitória é dos atletas, não minha. Eles fizeram tudo que foi pedido. Enfrentar o Palmeiras hoje e sair vitorioso é algo relevante para todos”, disse o técnico Tricolor.

Completando a sua avaliação sobre a dedicação e o trabalho dos seus atletas, Rogério destacou que a equipe deve se moldar ao adversário, pois sabe que o São Paulo não é o melhor elenco do campeonato.

“Temos que reconhecer que do outro lado pode existir um elenco mais forte até mentalmente e saber se moldar ao adversário. Mas se não fosse a dedicação dos atletas, não teria parte tática que fizesse diferença”, disse o treinador.

Sobre a partida de hoje, o técnico garantiu que a postura da equipe vai depender do adversário. Ceni falou que não sabia como o Palmeiras jogaria, mas acredita que também surpreendeu o time de Cuca jogando com três zagueiros.

“Essa postura vai depender do adversário. Eu não tinha uma ideia exata de como o Palmeiras jogaria. Tinha a convicção que o Michel jogaria na lateral-esquerda, mas o Mayke não. Mas eles também não imaginavam o São Paulo com três zagueiros hoje. Taticamente, foi um duelo muito interessante. No estilo de jogo, soubemos sofrer”, analizou Rogério Ceni.

Ainda sobre a equipe na partida, Rogério falou novamente sobre a postura da equipe que conseguiu igualar a partida na parte tática. “Você monta de acordo com o que você imagina da equipe adversária. Eles tinham um leque de opções. Conseguimos igualar na parte tática. Soubemos nos defender com pressão média, pressão baixa. Trabalhamos atrás da linha da bola e tivemos contra-ataque”, avaliou o técnico sobre a parte tática.

Encerrando a sua entrevista, o treinador falou que o São Paulo deve encarar todas as partidas do campeonato como finais, pois sabe como é difícil se manter na parte de cima da tabela.

“Temos de encarar o Brasileiro como se fossem 38 finais. Sempre falo que o mais difícil é se manter no grupo da frente, junto com Palmeiras, Santos, Atlético-MG e Flamengo, que são equipes que investiram muito ou mantiveram o trabalho do ano passado. Temos chances de fazer uma boa campanha e conto com alguns reforços”, finalizou o técnico são-paulino.

Com a vitória sobre o Palmeiras, a segunda no campeonato, o São Paulo soma agora seis pontos e está provisoriamente na terceira colocação. A próxima partida do Tricolor paulista será no próximo domingo (04) às 16h, onde enfrentará fora de casa a Ponte Preta. A partida será no Estádio Moisés Lucarelli, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.