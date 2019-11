Resultado Chapecoense 2x0 Avaí no Campeonato Brasileiro 2017

Na próxima rodada, a Chape enfrentará o Cruzeiro no Mineirão. Enquanto o Avaí receberá o Sport, na Ressacada.

Seis meses após a tragédia, a Chapecoense consegue mais um feito histórico: assumiu a liderança do Brasileirão pela primeira vez na história. Já o Avaí caiu para a 18ª colocação.

FIM DE PAPO EM CHAPECÓ! CHAPECOENSE 2 x 0 AVAÍ!

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' OOOOLÉ! Torcida da Chape aproveita a vitória para gritar ''olé'' enquanto a equipe toca a bola.

40' LEANDRO SILVA TAMBÉM ESTÁ EXPULSO! Minutos depois, Reinaldo avançou e foi derrubado por Leandro Silva. Marcelo de Lima Henrique segue o mesmo critério, aplica o segundo amarelo e expulsa o lateral-direito do Avaí.

37' LUIZ OTÁVIO ESTÁ EXPULSO! O zagueiro da Chape cometeu falta em Júnior Dutra e recebeu o segundo amarelo.

31' Última mexida no Avaí: Entra: Lucas Otávio / Sai: Judson

30' Última mudança na Chape: Entra: Niltinho / Sai: Rossi

28' Mudança na Chape: Entra: Neném / Sai: Seijas

26' VAMOS, VAMOS CHAPE! Minuto 71 e homenagem dos torcedores na Arena Condá aos 71 mortos na tragédia com o voo da equipe no ano passado.

26' UHHH! Após cruzamento, Lourenço dominou na área e finalizou com perigo.

18' Mudança no Avaí: Entra: Lourenço / Sai: Denilson

16' Neblina começa a descer em Chapecó.

13' Mudança no Avaí: Entra: Diego Tavares / Sai: Marquinhos

11' UHHHHHHHHH! Seijas recebeu na intermediária, girou e chutou por cima do gol.

8' Cartão amarelo para Arthur, da Chapecoense. Marcelo de Lima Henrique interpretou que o atacante simulou um pênalti.

7' UHHH! Rossi foi até a linha de fundo e cruzou para Seijas, que cabeceou por cima do gol.

4' Mudança na Chape: Entra: Túlio de Melo / Sai: Wellington Paulista

4' Wellington Paulista pediu para sair.

2' Partida recomeçou com a Chape buscando o terceiro gol.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornando para o gramado.

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Chapecoense 2 x 0 Avaí

45' Cartão amarelo para Luiz Otávio, da Chapecoense.

45' Um minuto de acréscimo.

39' Agora, sem nenhuma dúvida, a Chapecoense faz história e lidera o Campeonato Brasileiro.

38' Após cruzamento de Rossi, a bola sobrou para Reinaldo que acertou uma bela finalização no canto de Kozlinski! Chape 2 a 0.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! É DE REINALDO!

33' UHHH! Soberana no jogo, a Chape chegou mais uma vez. Tocando a bola, a equipe achou Reinaldo que arriscou de longe e assustou.

31' ESPETACULAR KOZLINSKI! Após escanteio cobrado por Seijas, Luiz Otávio desviou e o goleiro do Avaí fez uma grande defesa.

29' QUASE ENTREGOU! Marquinhos cobrou a falta para dentro da área, Jandrei aparentou que ia ficar com a bola, mas soltou e quase deu o empate para o Avaí.

26' UHHH! Agora foi a vez do Avaí errar a saída de bola. Arthur recuperou e rolou para Seijas chutar, e a bola passou a esquerda do gol.

25' POR POUCO! Luiz Antônio fez boa jogada, tentou a tabela com Seijas, que o deixaria na cara do gol, mas dominou mal e a bola ficou para Kozlinski.

22' UHHHHHHHHHHHHHH! Apodi cortou mal, e Denilson finalizou de primeira, com muito perigo ao gol de Jandrei.

20' O gol fez com que a Chape tirasse o pé e diminuísse o ritmo alucinante.

17' A Chape empata em pontos com Corinthians e Cruzeiro. No momento, está empatada em tudo com o Corinthians e assume a liderança pela ordem alfabética.

16' Mais uma blitz da Chape! Luiz Antônio chutou no travessão, e no rebote, Arthur ajeitou para Wellington Paulista chutar no canto de Kozlinksi. Chapecoense 1 a 0.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! É DE WELLINGTON PAULISTA!

16' Mancini pede para a Chape forçar as jogadas em cima do amarelado Leandro Silva.

13' ISOLOU! Após a defesa travar a cobrança de falta de Andrei Girotto, Arthur finalizou mal e jogou longe do gol.

12' Cartão amarelo para Leandro Silva, do Avaí.

10' INACREDITÁVEL! Blitz da Chape: após escanteio, Arthur Caíque cabeceou, Luiz Otávio desviou para o gol e Betão salvou em cima da linha, antes da chegada de Wellington Paulista.

7' KOZLINSKI! Boa jogada do Apodi, e na velocidade, o lateral arriscou de longe, forçando uma boa defesa do goleiro avaiano.

3' Chape busca as jogadas longas, nas costas da defesa do Avaí porém, sem sucesso.

1' UHH! Em falta cobrada de longe, Marquinhos assustou o goleiro Jandrei.

BOLA ROLANDO NA ARENA CONDÁ! COMEÇA CHAPECOENSE x AVAÍ!

Equipes em campo. Hino Nacional Brasileiro e Hino do Estado de Santa Catarina sendo executados na Arena Condá.

AVAÍ ESCALADO! Kozlinski; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson e Marquinhos; Júnior Dutra, Denílson e Romulo.

CHAPECOENSE ESCALADA!

Boa noite torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Chapecoense x Avaí ao vivo pelo Campeonato Brasileiro!

Manutenção! Claudinei Oliveira, técnico do Avaí, quer que a equipe repita a mesma atuação que teve na segunda partida da final, quando venceu mas não levou a taça: "Tivemos partidas disputadas e intensas, de dois times com muita marcação, jogam parecidas. Será um jogo muito equilibrado, difícil. O detalhe vai definir, como nos outros jogos, apesar dos resultados mais elástico na Ressacada, que foi um jogo quase todo parelho. Como foi o de Chapecó no returno. Respeito a equipe da Chapecoense, o último jogo ganhamos e vamos procurar reeditar a boa atuação para somar os três pontos''.

Alerta ligado! Andrei Girotto, peça fundamental no esquema da Chape, vem recebendo muitos cartões e deixou o sinal de alerta ligado em Chapecó: "No Catarinense tive poucos cartões, aconteceu de tomar alguns nos últimos jogos, mas acho que é normal dentro da minha posição, porque tenho que fazer o trabalho de marcação. Às vezes o amarelo é a favor da equipe, matando a jogada, um contra-ataque e isso quem sofre é a gente que está ali na marcação. Faz parte do jogo e quando tiver que tomar, vou tomar para ajudar o time a vencer".

Já o Avaí receberá o Sport na próxima rodada, na Ressacada, provavelmente em um duelo entre duas equipes que buscarão a permanência na elite do Brasileirão. O Sport ganhou do Grêmio ontem, e passou a equipe catarinense.

A Chape fará dois confrontos seguidos com o Cruzeiro. O primeiro será pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Arena Condá, na quarta-feira (31). O segundo, será válido pelo Brasileiro e será realizado no Mineirão, no próximo domingo (04).

Na última rodada, o Verdão venceu o Palmeiras por 1 a 0 também em Chapecó, enquanto o Leão da Ressacada perdeu para o São Paulo no Morumbi, por 2 a 0.

Caso vença hoje, a Chapecoense - no mínimo - dividirá a liderança com Corinthians e Cruzeiro. Já o Avaí precisa do triunfo em Chapecó para sair da parte de baixo da tabela, e conquistar a primeira vitória na competição.

Todas as partidas foram realizadas no Campeonato Catarinense. Com duas vitórias para cada, incluindo uma vitória para casa equipe na decisão, a Chape se sagrou campeã por ter tido melhor campanha. Relembre como foi a segunda partida da final do estadual desse ano:

Chape e Avaí fazem o clássico ao vivo que encerra a terceira rodada do Brasileirão, na Arena Condá. Será o quinto encontro entre as duas equipes em 2017.