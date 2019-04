Volta de Rafinha e baixas importantes: Cruzeiro relaciona 22 jogadores para jogo com Chape

Clima decisivo no Cruzeiro! O técnico Mano Menezes relacionou 22 jogadores para o duelo contra a Chapecoense, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Com novidades e ausências, o gaúcho prepara a equipe mineira para a partida da próxima quinta-feira (1°), que acontece na Arena Condá, em Chapecó, às 21h30.

O zagueiro Dedé, que sentiu um desconforto no joelho no último jogo do Cruzeiro, contra o Santos, é desfalque certo. O médico do clube chegou a confirmar que o defensor seria poupado, dado o recente histórico de lesões do atleta. Outra baixa é Arrascaeta, que também precisou deixar o campo mais cedo na partida contra os paulistas. No caso do meia, porém, a lesão ocorreu por uma entrada forte do atacante Copete, do Santos, o que deve lhe tirar dos gramados por dois meses.

Outro nome que não figura entre os relacionados é Rafael Marques. O atacante celeste não foi inscrito para a Copa do Brasil, uma vez que foi contratado depois do prazo de inscrições de atletas para a competição nacional (Rafael assinou contrato com a Raposa cerca de três semanas depois do fim do prazo).

A lista de Mano, no entanto, tem novidades para o torcedor cruzeirense. O meia Rafinha foi poupado no jogo contra o Santos e está de volta às possibilidades do treinador da Raposa. Ele ganhou a titularidade com a lesão de Robinho, que já foi entregue à preparação física, e sua ausência no duelo pelo Brasileirão foi um dos fatores que levou Mano a entrar com uma linha de três volantes diante do Peixe.

O meio-campo do Cruzeiro tem ainda o retorno de Lucas Silva, volante que está recuperado de dores na panturrilha e entra no grupo de jogadores disponíveis para o técnico celeste. Thiago Neves, que foi relacionado contra o Santos e fez, inclusive, o gol da vitória mineira ao entrar no lugar de Arrascaeta, segue na relação de jogadores com condições de jogo, depois de ficar duas semanas de fora para tratar de uma inflamação no joelho.

Em Santa Catarina, o Cruzeiro defende a vantagem construída no jogo de ida por 1 a 0. Caso esse placar seja repetido, mas a favor da Chapecoense, a decisão por uma vaga nas quartas de final vai para os pênaltis. Qualquer vitória celeste coloca a Raposa na próxima fase do torneio.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Fabrício e Lennon

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Murilo

Volantes: Ariel Cabral, Henrique, Hudson, Lucas Silva eLucas Romero

Meias: Rafinha, Thiago Neves, Elber e Nonoca

Atacantes: Alisson, Raniel e Ramón Ábila