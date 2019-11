Resultado Fluminense x Grêmio na Copa do Brasil (0-2)

Obrigado a você que acompanhou conosco a partida entre Fluminense e Grêmio, pela Copa do Brasil!

Agora, o Grêmio aguarda o sorteio desta segunda-feira (05) para descobrir seu próximo adversário nas quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo teve diversos lances polêmicos. A expulsão de Nogueira, um lance violento de Kannemann e dois pênaltis não marcados para o Grêmio.

Jogadores do Fluminense aplaudem a torcida, que cantou do início ao fim.

Com gols de Luan e Pedro Rocha, o Grêmio bate o Fluminense por 2 a 0 no Maracanã e avança. O atual campeão segue vivo na Copa do Brasil!

FIM DE JOGO!

45' CARTÃO AMARELO para Ramiro, do Grêmio

44' PRA FORA! A bola sobrou para Bressan, que chutou forte e a bola desviou na zaga do Fluminense. Mais um escanteio.

43' Barrios tenta cruzamento e Reginaldo afasta. Terceiro escanteio do Grêmio no jogo.

42' CARTÃO AMARELO para Richarlison, do Fluminense.

40' Confusão. Lucas e Ramiro se estranham. Abel e Renato também reclamam muito.

39' PRA FOOOOOOORA! Cruzamento de Ramiro, Barrios dá o corta-luz e Gastón chega batendo forte, para fora.

38' CARTÃO AMARELO para Henrique Dourado, do Fluminense.

37' O jogo é controlado. Fluminense, quando tem a posse, tenta atacar. Grêmio controla o jogo e troca passes.

34' Reginaldo avança e é desarmado por Bressan. Na sobra, Dourado tenta passe na frente mas erra.

32' SUBSTITUIÇÃO no Grêmio:

ENTRA: Gastón Fernandez

SAI: Luan

29' Barrios toca de letra e deixa Ramiro livre na área. A zaga do Fluminense se recompõe e tira o perigo.

28' Léo Moura cruza, Barrios toca de cabeça e a bola sai pela linha de fundo.

27' Na linha de fundo, Lucas divide com Léo Moura e consegue escanteio.

24' SUBSTITUIÇÃO no Fluminense:

ENTRA: Renato

SAI: Wendel

22' BRESSAN! Zagueiro do Grêmio chega na hora H para impedir o gol de Henrique Dourado. Ele desvia de carrinho para escanteio.

22' Lucas cruza e Marcelo Grohe, de soco, afasta o perigo.

21' CARTÃO AMARELO para Henrique, do Fluminense.

20' Confusão no gramado. Lucas chutou a bola em Arthur ao tentar cobrar falta e instalou-se a discussão.

20' CARTÃO AMARELO para Rafael Thyere, do Grêmio.

19' Lance confuso na área do Fluminense. Barrios tenta o chute e a bola é bloqueada pelo companheiro de time.

18' Léo Moura tenta cruzamento, acaba chutando direto para o gol e Cavalieri manda para escanteio.

16' Wendel cruza muito baixo, Orejuela desvia de cabeça e a bola vai para fora.

15' Léo chega pela ponta da área, tenta cruzamento e é desarmado por Léo Moura. Escanteio para o Fluminense.

14' Cruzamento de Léo e Thyere afasta, de cabeça.

11' GROHE! Henrique Dourado gira em cima da marcação e chuta. Goleiro do Grêmio tira de soco.

9' NO TRAVESSÃO! Henrique Dourado desvia de cabeça e quase marca!

8' ERROU! Incrível! Arthur lança Barrios, que chuta na mão do zagueiro do Fluminense. Bola sobra para Ramiro. Meia chega cabeceando, mas erra o alvo e bola fica com Cavalieri.

6' Cortez tenta tabela com Ramiro, mas meia não acerta o passe final.

3' SUBSTITUIÇÕES no Grêmio:

ENTRAM: Thyere e Bressan

SAEM: Kannemann e Geromel

0' SUBSTITUIÇÃO no Fluminense:

ENTRA: Luiz Fernando

SAI: Douglas

0' Bola rolando para Fluminense 0x2 Grêmio

As equipes já estão de volta ao campo.

Com gols de Luan e Pedro Rocha, o Grêmio vai vencendo o Fluminense por 2 a 0.

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Ficou barato: entrada foi muito violenta. Juiz poderia ter usado o mesmo critério para ambos os lances.

45' CARTÃO AMARELO para Kannemann, zagueiro do Grêmio.

45' Escanteio cobrado à meia altura. Richarlison pega de primeira e isola.

44' Léo Moura combate Léo e manda a bola para escanteio. Vem bola na área!

41' QUAAAAAAAAASE! Luan tenta chute de fora da área e quase acerta o ângulo esquerdo de Cavalieri. Bola vai para fora.

40' Léo acerta meia lua em Ramiro e tenta cruzamento. Bola vai direto para fora.

39' O Grêmio troca passes e aproveita-se da vantagem numérica.

38' BOBEOU! Pedro Rocha dominou na cara do gol e tentou encobrir Cavalieri. Goleiro do Fluminense fez grande defesa.

37' Falta de Richarlison em Arthur no meio de campo.

36' Pedro Rocha tenta tabela com Ramiro, mas meia não entende a jogada.

36' Ramiro tenta chegar cruzando. Zaga do Fluminense desvia para lateral.

34' Cortez cruza na área, Henrique toca de leve e Léo afasta para lateral, antes da chegada de Pedro Rocha.

32' PRA FORA! Richarlison pega a sobra de cruzamento, bate forte de primeira e a bola passa à esquerda da meta.

32' Pressionado, Grohe novamente bate para fora. Fluminense segue marcando forte.

29' Lindo lançamento de Léo Moura, que deixou Pedro Rocha na boa, sozinho para driblar Diego Cavalieri e marcar o segundo do Grêmio!

28' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! PEDRO ROCHA!!!!

27' Na sequência, Lucas cruza à meia altura e Kannemann, de cabeça afasta.

26' Wendel cruza e Marcelo Grohe tira, de soco.

26' Falta em Wendel no meio de campo. Vem bola na área do Grêmio!

25' Em contra ataque, Luan avança e bate de pé trocado. Cavalieri agarra firme.

24' SUBSTITUIÇÃO no Fluminense:

ENTRA: Reginaldo

SAI: Gustavo Scarpa

24' Pedro Rocha recebe de Luan, pega de primeira e isola.

23' Léo tenta bola enfiada para Scarpa. Geromel protege e ganha tiro de meta.

23' Léo cobra lateral dentro da área e Kannemann afasta.

23' Richarlison desvia de cabeça procurando Henrique Dourado na intermediária. Kannemann isola para lateral.

20' INCRÍVEL! Barrios dribla o goleiro, perde o ângulo e bate para fora!

18' Fluminense sobe a marcação e força Léo Moura a rifar a bola.

17' E que golaço! Troca rápida de passes e a bola chega em Luan, que gira e bate no ângulo de Cavalieri! O Grêmio abre o placar no Maracanã!

17' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!!! LUAN!

14' Ramiro é derrubado dentro da área. Juiz deu escanteio.

13' UUUH! Cruzamento de Léo Moura, Pedro Rocha raspa e a bola passa por todo mundo. No rebote, Cavalieri espalma novo cruzamento.

12' O jogo é muito disputado no meio de campo.

10' Pressionado, Marcelo Grohe chuta para fora. Mesmo com um a menos, o Fluminense não desiste do ataque!

7' Jogo ainda não recomeçou desde a expulsão.

6' Geromel caído para atendimento.

5' Atacante gremista partia sozinho em contra ataque. Zagueiro deu carrinho por trás.

4' CARTÃO VERMELHO para Nogueira. Entrada criminosa em Luan!

4' GROHE! Bola cruzada na área e o goleiro tirou.

3' Henrique apareceu na ponta esquerda e, próximo da área, sofreu falta. Vem bola na área do Grêmio!

2' Richarlison cruza rasteiro e Arthur afasta o perigo. Fluminense no ataque!

1' Lucas domina dentro da área e é desarmado por Pedro Rocha. Na sequência, ele comete falta no atacante gremista.

1' Richarlison tenta bola enfiada na área. Geromel afasta.

0' Bola rolando!

Um minuto de silêncio sendo respeitado. Gilson Gênio infelizmente nos deixou nesta semana.

Equipes em campo! Vai rolar a bola no Maracanã!

Faltam dez minutos! Já já tem Fluminense x Grêmio!

As equipes já realizam trabalho de aquecimento no campo do Maracanã!

Banco do Grêmio: Léo, Bressan, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Jaílson, Kaio, Machado, Gastón Fernandez, Beto da Silva, Éverton e Fernandinho

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Cortez, Kannemann, Geromel, Léo Moura; Michel, Arthur, Ramiro; Pedro Rocha, Luan e Lucas Barrios

Técnico Renato Gaúcho

Banco do Fluminense: Júlio César, Marquinho, Renato, Maranhão, M. Alessandro, L. Fernando, M. Calazans, Pedro, Marcos Junior, Felipe e Reginaldo.

FLUMINENSE: Diego Cavalieri; Lucas, Henrique, Nogueira, Léo; Orejuela, Wendel, Douglas, Gustavo Scarpa; Richarlison e Henrique Dourado

Técnico Abel Braga

Já temos as escalações! Confira acima:

FIQUE DE OLHO: Lucas Barrios tem no Fluminense o seu time favorito de enfrentar. O Tricolor carioca é o time em que o paraguaio marcou mais vezes: sete.

FIQUE DE OLHO: Henrique Dourado, o "ceifador", é um dos artilheiros do ano no Brasil, com 16 tentos. Sua média de gols atinge incríveis 0,66 por jogo.

Novidade entre os relacionados do Fluminense: Matheus Alessandro e Felipe estão na lista. Lucas Fernandes fica de fora. #FluVAVEL — Marcello Neves (@mneves_) 31 de maio de 2017

Portões já abertos no Maracanã. Público vai chegando aos poucos.

Já o Grêmio deve ir com o mesmo time que venceu o jogo de ida, com Arthur no meio de campo.

Desfalques do Fluminense: Wellington Silva e Sornoza

Em geral, nos mata-matas, são quatro vezes em que o Grêmio avançou, contra três do Fluminense. Porém, a equipe carioca venceu a única decisão entre as equipes, na Taça Brasil de 1960.

Na história da Copa do Brasil, os Tricolores enfrentaram-se cinco vezes até hoje. O Grêmio passou em 2001, 2004 e 2010, e o Fluminense avançou em 2005 e na mais recente, em 2015.

Agora, a partir das 19h30 no Maracanã, o Fluminense tentará conquistar a virada com a força de sua torcida.

No jogo Fluminense x Grêmio de ida, vitória do Grêmio na Arena, em Porto Alegre. De virada, o time gaúcho construiu o placar de 3 a 1, com gols de Arthur e Barrios (2). Renato Chaves fez o gol do Fluminense.