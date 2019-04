Em casa, Cresspom-DF derrota América-MG e mantém invencibilidade no Brasileiro A2

Quatro vitórias em quatro jogos. Essa é a campanha do Cresspom na Série A2 do Campeonato Brasileiro até agora, cujo último triunfo foi sobre o América-MG, na tarde dessa quarta-feira (31). No Distrito Federal, as brasilienses venceram as mineiras por 3 a 0, com gols de Érika, Bia e Nicoly.

Esse resultado positivo para o Cresspom manteve o clube na liderança do Grupo 2, chegando agora a 12 pontos. A equipe marcou dez gols em quatro partidas, o que indica uma média de 2,5 gols por jogo. A defesa ainda vem mostrando um desempenho bastante elogiável, tendo sofrido apenas um tento - na primeira rodada, contra o Uda.

Já o América perdeu tentar chegar perto na zona de classificação para a próxima fase. As mineiras seguem com seus três pontos, conquistados na vitória sobre o Centro Olímpico, na segunda rodada. O time alviverde caiu para a sexta posição da tabela, situação que pode ainda piorar caso o Caucaia derrote o Aliança-GO no próximo domingo (04).

O Cresspom encara a Portuguesa na próxima rodada, confronto direto pela ponta do Grupo 2. Isso porque a Lusa vem logo atrás das brasilienses, com 10 pontos, e podem chegar a 13, caso vençam as atuais líderes do grupo. Esse duelo, principal da quinta rodada, acontece no dia 14 de junho, às 15h, no Canindé, em São Paulo.

O caminho do América tem pela frente o Botafogo-PB, única equipe que ainda não pontuou na Série A2 do Brasileiro Feminino. Com nenhum ponto conquistado, as paraibanas visitam as mineiras também no dia 14 de junho, mas às 20h, no "Baleião", em Belo Horizonte.