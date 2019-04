Rafael Carioca sente dor muscular e não enfrenta Paraná na Copa do Brasil

Ponto chave na solidez defensiva observada no time do Alético na decisão do Campeonato Mineiro e na Copa Libertadores os volantes do time não repetiram as boas atuações na defesa nos últimos jogos. Para piorar a situação, Rafael Carioca não foi relacionado para enfrentar o Paraná em jogo decisivo pela Copa do Brasil.

Rafael sentiu um desconforto muscular e não foi sequer relacionado por Roger Machado. O jogador se junta ao colega de posição, Adilson, que teve lesão muscular confirmada e está fora de atividade por tempo indeterminado.

Para suprir a ausência dos dois volantes, os jogadores da base Ralph e Yago foram relacionados. Além dos dois, o outro nome entre os volantes é Elias. De acordo com as últimas partidas e os treinamentos da semana, é provável que Roger não opte por jogar com três volantes, compondo o meio de campo com Elias, Yago, Cazares e Otero.

Outra opção para o meio de campo do Galo é Carlos Eduardo. O jogador não havia sido relacionado para nenhum dos últimos cinco jogos e, devido as ausências de jogadores no setor volta a ter uma chance de entrar em campo com a camisa atleticana.

Atlético e Paraná se enfrentam na próxima quarta (31), às 21:45, na Arena Independência. O jogo, válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, precisa ser vencido pela equipe alvinegra para garantir a classificação. O primeiro confronto terminou com vitória da equipe de Curitiba por 3 a 2, devido ao regulamento que configura os gols fora de casa como critério de desempate a vitória por um gol de diferença nos placares de 1 a 0 ou 2 a 1 são o suficiente para o Galo.