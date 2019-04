Resultado Atlético-PR 2x0 Santa Cruz pela Copa do Brasil 2017

Obrigada a todos que acompanharam nossa transmissão!! Até a próxima, pessoal!

Atlético/PR classificado para próxima fase.

48' FIM DE JOGO! ATLÉTICO-PR 2 X 0 SANTA CRUZ!

45' Otávio arrisca de fora da área, mas fica fácil para o goleiro Júlio Cesar.

44' O juiz indica mais 3 minutos de acréscimo.

41' Everton Santos tenta o lançamento por cima, mas Facundo estava em impedimento.

38' Eduardo da Silva sobe mais que o marcador e cabeceia para o gol. Mas a bola passa por cima da trave

36' O Atlético-PR controla partida, com a vantagem de dois gols, vai passando para próxima fase da Copa do Brasil 2017

33' Bola para Eduardo da Silva na entrada da área, mas o árbitro vê o impedimento

29' AMARELOU ATLÉTICO-PR! Cartão amarelo para Douglas Coutinho

28' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA! Sai Halef Pitbull e entra Facundo

27' AMARELOU ATLÉTICO-PR!! Cartão amarelo para Eduardo da Silva

Com o placar de 2x0 para o Furacão, o time pernambucano precisa de dois gols para se classificar.

25' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR!! Sai Sidcley e entra Nicolas

23' GOOOOL DO ATLÉTICO-PR!! Lucho González chuta bem e acerta o gol tricolor.

21' Douglas Coutinho na sua primeira jogada, sai na cara do goleiro do Júlio cesar, mas o arqueiro coral cresce e faz bela defesa.

19' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR!! Sai Pablo e entra Douglas Coutinho

18' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR!! Sai Grafite e entra Eduardo da Silva

16' Roberto chega pela esquerda, sai da marcação e bate fechado quase sem ângulo. Goleiro do CAP defende

13' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA! Sai William Barbio e entra Léo Costa

10' AMARELOU SANTA! Cartão amarelo para Nininho

09' Sidcley recebe a bola, mas se atrapalha todo, chuta pro gol e fica fácil para o goleiro coral

07' NA TRAAAVE!! André Luis aproveita o buraco na marcação e entra na área. Ele chuta com força, e a bola explode na trave direita de Weverton.

06' Anderson Salles cobra, mas a zaga do Furação afasta o perigo.

06' Falta para o Santa.

04' JÚLIO CÉSAR SALVA O SANTA CRUZ! Grafite pega de primeira o chute, mas o goleiro tricolor faz uma defesa especular

02' Halef Pitbull recebe a bola na área e chuta colocado. Weverton faz boa defesa

01' Sidcley colocar dentro da área. No rebote, Nikão pega de primeira, mas a bola vai sem força e fácil para Júlio César

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Atlético/PR 1 x 0 Santa Cruz

48' Anderson Salles jogou na área, mas a zaga do Furacão afastou o perigo.

48' Falta em Pitbull. No último minuto do primeiro tempo. Chance para o Santa Cruz

45' Atlético tenta um novo ataque, mas sem sucesso.

43' O juiz indica mais 3 minutos de acréscimo.

41' Sidcley fura na hora de finalizar, mas ela sobra para Nikão, que emenda uma bomba direto para o gol. Só que no meio do caminho havia Elicarlos, que tirou em cima da linha o que seria o segundo gol do Furacão

40' Pablo é atendido dentro de campo, mas está tudo bem com ele.

37' Grafite tenta combinar dentro da área do Santa, mas a bola escapa. Tiro de meta para o Santa.

34' Grafite levanta a bola da entrada da área para a esquerda, onde chegava Sidcley pronto para finalizar. Anderson Salles faz o corte e evita o perigo

32' Matheus Rossetto tenta o chute fora da área, e a bola passa perto da meto do goleiro Coral.

30' SUBSTITUIÇÃO NO SANTA! Sai Tiago Costa e entra Roberto

28' William Barbio sai em direção ao gol, mesmo com um jogador livre pela esquerda, Barbio decide fazer o passe para Pitbull no meio. Ele não alcança.

26' O lateral do CAP recebe pela direita e faz lançamento para a área. A bola é tirada pela defesa do Santa

23' William Barbio gira tentando se livrar da marcação, mas é impiedosamente desarmado por Otávio

19' Nikão puxa bem a bola pelo meio, entrega para Grafite, que, por sua vez, tenta lançar Otávio. Tiago Costa faz o corte novamente para evitar o pior

17' Otávio tenta jogada pela lateral, mas a bola sai pela linha de fundo

16' O Santa Cruz vai trocando passes na sua própria área, mas não consegue passar da barreira do Atlético-PR

12' Atlético-PR lança a bola na área do Santa Cruz, mas sem sucesso.

08' Falta para o Santa Cruz. Chute direto para o gol. A bola fica para Weverton, que faz a defesa sem grandes problemas

05' GOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR!! Gol de Nikão. Dominou a bola dentro da área e abriu o placar contra o Santa Cruz.

03' O volante do Atlético-PR não domina e a bola fica para André Luis, que tenta o chute a gol. Passa por cima do gol de Weverton

01' Lucho arrisca de longe o chute para o gol, que vai rasteiro e calmo até as mãos do goleiro Julio César, do Santa

00' COMEÇOU O PRIMEIRO TEMPO!

Mudança de última hora no Furacão: Jovem Gustavo Cascardo, que assume o lugar de Jonathan, vetado de última hora.

Hino nacional está sendo executado.

Times no gramado.

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO) Auxiliares: Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

ATLÉTICO-PR ESCALADO: Weverton; Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto, Lucho; Nikão, Pablo e Grafite.

SANTA CRUZ ESCALADO: Júlio César; Nininho, Salles, Bruno Silva, Tiago Costa; Elicarlos, David, Barbio, André Luis, Everton Santos e Pitbull.

Boa noite, torcedores! Acompanhe agora o tempo real de Atlético-PR x Santa Cruz ao vivo pela Copa do Brasil 2017. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

Sobre a equipe que vai a campo, Vinícius Eutrópio não fez mistério. Ele indicou que vai escalar os mesmos jogadores que enfrentaram o CRB e aposta na dupla de ataque formada por Everton Santos e Halef Pitbull para fazer pelo menos um gol.

Do lado do Santa Cruz, a confiança está em alta. Apesar de ter sido derrotado pelo CRB por 1 a 0, na última semana, pela Série B, o time pernambucano acredita que o empate sem gols conquistado no Arruda foi bom. Afinal, qualquer empate com gol fora garante a classificação do time.

Outros desfalques são o meia Guilherme e o atacante Éderson. O primeiro defendeu o Corinthians na Copa do Brasil e, assim, não pode entrar em campo por outro time. Já Éderson, que estreou no último domingo, não foi inscrito nesta fase da competição.

Com relação ao time que vai a campo, Eduardo Baptista deve repetir a escalação utilizada diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O meia Carlos Alberto, com dores na panturrilha, continua fora. Já Felipe Gedoz, que se recuperou de uma lesão no joelho, deve aparecer no banco de reservas.

Já no Atlético Paranaense, Paulo Autuori deixou o cargo de treinador para virar diretor de futebol do clube, enquanto que Eduardo Baptista, que estava no Palmeiras, assumiu o comando. Ele estreou empatando em casa com o Flamengo, no último domingo.

Em pouco mais de duas semanas após o jogo de ida, pouca coisa mudou nos dois times. O Santa Cruz, que faz uma boa Série B com seis pontos em três rodadas, é o mesmo com o técnico Vinícius Eutrópio no comando.

Dentro de campo, o empate sem gols leva a decisão para as penalidades máximas. Qualquer resultado de igualdade com as redes balançando garante a classificação ao time pernambucano. Quem vencer, independentemente do saldo de gols, também vai comemorar a vaga à próxima fase.

Atlético Paranaense x Santa Cruz ao vivo decidem nesta quarta-feira uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 no estádio do Arruda, no Recife, no último dia 10, os dois times voltam a se enfrentar na Arena da Baixada, em Curitiba, a partir das 19h30.