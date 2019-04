Goleiro estreante falha de forma bizarra e Figueirense perde em casa para Boa Esporte

O Figueirense entrou em campo sonhando com a liderança provisória da Série B, mas a história da partida no Orlando Scarpelli nesta terça-feira (30) acabou de uma forma totalmente diferente do esperado. O Alvinegro acabou perdendo para o Boa Esporte por 2 a 0, com um dia trágico de seu estreante goleiro Fábio. O arqueiro falhou de forma bizarra no primeiro gol do jogo, de Douglas Assis. Fellipe Mateus, de pênalti, fechou o placar, nos acréscimos do primeiro tempo. Zé Antônio ainda foi expulso pouco antes do segundo gol do time mineiro.

Com seis pontos, o Figueira parou na 6ª colocação, com seis pontos. Na próxima terça-feira (6), o clube recebe o Internacional, às 20h30. O Boa, que venceu a primeira no campeonato é o 8º, com cinco, joga na mesma data contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 19h15.

O técnico Márcio Goiano decidiu trocar Thiago Rodrigues por Fábio no gol do Figueirense, por conta de falhas do primeiro na partida anterior contra o Guarani – derrota por 2 a 0. Mas, aos 24, o zagueiro Douglas Santos bateu falta quase do meio campo, contou com um quique no gramado encharcado do Scarpelli e Fábio saiu muito atrapalhado, vendo a bola indo direto para o fundo do gol.

O Figueirense não mostrou muitas armas no jogo e viu o Boa Esporte fazer uma partida muito inteligente. Aos 44, Zé Antônio fez falta em Rodolfo, levou o segundo amarelo e foi expulso. Já aos 46, o próprio Rodolfo foi derrubado por Jorge Henrique dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Fellipe Mateus cobrou e fez 2 a 0.

Para a volta do intervalo, o técnico do Figueira acabou tirando o goleiro Fábio para colocar o antigo titular Thiago e ainda tirou o atacante Luidy para colocar o volante Juliano. O time não conseguiu melhorar a ponto de furar a defesa do Boa, até o fim do jogo, quando chegou a pressionar, mas saiu mesmo com a derrota diante de sua torcida.