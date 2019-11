Resultado e gols Inter 2x1 Palmeiras na Copa do Brasil 2017

Obrigada a todos que acompanharam nossa transmissão! Até a próxima, pessoal!

Mesmo com a derrota, o Palmeiras avança na Copa do Brasil! O gol fora de casa classificou o Verdão!

GOL do Palmerias | 2x1, Thiago Santos

Em lance confuso dentro da área, bola bate em Thiago Santos e morre dentro do gol.



Internacional 2-1 Palmeiras pic.twitter.com/lGLPutVYSk — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 1 de junio de 2017

GOL | Nico López faz 2x0

Nico López amplia o placar para o Internacional.



Internacional 2x0 Palmeiras (Ida: 0x1) pic.twitter.com/CqHWVe3JQm — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 1 de junio de 2017

GOL | 1-0, D'Alessandro

Bolão de Edenílson para o gol de D'Alessandro.



Internacional 1-0 Palmeiras pic.twitter.com/4ld3WWfrYl — Plantão do Futebol (@PlantaoFutebol2) 1 de junio de 2017

50' FIM DE JOGO! Internacional 2 x 1 Palmeiras

49' AMARELOU PALMEIRAS! Cartão para Fernando Prass

49' AMARELOU PALMEIRAS! Cartão para Borja

48' O atacante do Inter comete falta de ataque. Falta para o Palmeiras.

47' O Internacional tenta de todas as formas entrar na área do Palmeiras.

45' O juiz indica 5 minutos de acréscimo.

43' O internacional tenta lançamento na área do Palmeiras, mas vai pra fora. Bola fica com Prass

42' Tchê Tchê tenta ganhar escanteio, mas é tiro de meta para o Internacional.

41' AMARELOU INTER! Danilo Silva é punido por falta em Thiago Santos

37' SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai Felipe Gutiérrez e entra Brenner

36' AMARELOU PALMEIRAS! Dudu invadiu o campo para comemorar o gol do Palmeiras e acabou punido

36' Técnico interino do Internacional é expulso

35' Na cobrança de falta, no meio de três, Thiago Santos cabeceia e faz o gol para o time palmeirense.

35' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! THIAGO SANTOS!

34' Falta para o Palmeiras

30' Palmeiras em ataque total contra o Internacional.

27' TRAVE E DANILO FERNANDES! Keno cruza para Willian, que acerta a trave. No rebote, Dourado tenta tirar, mas a bola vai para william novamente que acerta o rosto de Danilo Fernandes.

25' Após bola alçada à área, Mina cabeceia. Danilo segura

23' SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai William e entra Danilo Silva

22' Zé Roberto recebe na esquerda e desaba ao sentir um toque de D'Alessandro. O lateral reclama de pênalti, mas juiz vê o lance como normal

19' Keno cobra escanteio rasteiro, e a zaga colorada afasta a bola.

18' Keno ganha escanteio para o Verdão.

13' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Roger Guedes e entra Borja

11' AMARELOU PALMEIRAS! Felipe Melo é punido por falta em Nico López

10' GOOOOL DO INTERRR!! Gol de Nico López

07' William cobra escanteio, a bola passa por todo mundo, Sasha cabeceia o vento e é apenas tiro de meta

05' Keno vai pela esquerda e tenta avançar, mas sai com ela pela linha de fundo

03' Gutiérrez chuta da intermediária. Prass defende tranquilamente

02' D'Alessandro tenta dominar a bola, mas bate de canela e a bola sai pela lateral

SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Edu Dracena e entra Thiago Santos

SUBSTITUIÇÃO NO INTER! Sai Cirino e entra Sasha

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

SOBRE O PRIMEIRO TEMPO! o Internacional começou total ataque do Palmeiras. Nos três minutos, Nico perdeu um gol cara a cara com Prass. Porém, cinco minutos depois, o time não desperdiçou. Edenílson fez grande jogada e tocou para D'Alessandro, que chutou sem chances a Prass. O lance acordou o Palmeiras. Os palmeirenses atacaram, mas não incomodavam o gol de Danilo Fernandes. Para piorar, o verdão ainda perdeu Dudu, lesionado, que deu lugar a Keno.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Internacional 1 x 0 Palmeiras

44' O juiz indica mais 2 minutos de acréscimo

42' D'Alessandro bate falta, mas acerta Mina, que desaba no gramado

40' Zé Roberto tenta avançar pela esquerda, mas William dá um carrinho e evita a jogada. É só lateral para o Palmeiras

37' Tchê Tchê tenta o lançamento para Zé Roberto, mas Léo Ortiz se antecipa e deixa a bola sair pela linha de fundo

35' Fabiano recebe lançamento, mas o bandeira marca impedimento.

33' MINA GIGANTE! Jogando por dois, Mina chuta para fora. Lateral para o Inter

30' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS! Sai Dudu e entra Keno

30' Dudu sente problema na coxa esquerda e deixará o jogo

27' Nico ajeita para Gutiérrez, que chuta para fora

24' Palmeiras tenta tenta o lançamento para área do Inter, mas exagera na força. É só tira de meta

19' William tenta o chute. Léo Ortiz corta com o braço, mas o juiz manda o jogo seguir

18' AMARELOU PALMEIRAS!! Cartão amarelo para Edu Dracena

17' Roger Guedes chuta para o fundo das redes de Danilo, mas a arbitragem marca impedimento

15' Dourado tenta o lançamento para Cirino. Prass sai do gol e fica com a bola

14' Escanteio cobrado pelo Palmeiras, a zaga do Inter afasta, no rebote, o atacante Willian chuta por cima do gol.

13' Escanteio para o Verdão

08' GOOOLL DO INTERNACIONAL!! Gol de D'Alessandro. O capitão colorado entrou sozinho dentro da área e acertou o gol do Palmeiras.

06' Internacional em toda ataque nesse começo de jogo.

05' A zaga do Palmeiras afasta mais uma vez, o atacante do time colorado pega a sobra, mas manda por cima do gol palmeirense.

04' Falta cobrada, a zaga do verdão manda para escanteio.

04' Falta marcada para o Internacional.

03' PRASS GIGANTE!! Edu Dracena erra o lance e entrega para Nico, que chuta. Fernando Prass faz grande defesa

01' Edenílson cruza , mas Edu Dracena afasta

00' COMEÇOU O PRIMEIRO TEMPO!

Execução do hino nacional

Equipes de Inter e Palmeiras já estão no gramado

Cuca manda a campo o Verdão com Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Mina e Zé Roberto; Felipe Melo, Jean, Tchê Tchê e Róger Guedes; Dudu e Willian

O Inter terá Danilo, William, Ortiz, Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D`Alessandro, Nico Lopez e Marcelo Cirino.

Os times estão escalados e definidos para o duelo.

Boa noite, torcedores! Acompanhe agora o tempo real de Internacional x Palmeiras ao vivo pela Copa do Brasil 2017. A bola rola às 21h45 (de Brasília), Beira Rio. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!

No histórico, foram 86 jogos entre Palmeiras e Internacional.

36 vitórias do Inter (113 gols)

28 vitórias do Palmeiras (91 gols)

22 empates

O Palmeiras sabe que marcar gol no Beira-Rio o deixa em situação confortável na partida. Aposta no ataque formado por Róger Guedes, Dudu e Willian, com transições e mobilidade para tentar furar a defesa colorada e sair com a classificação desta duelo.

Se o Inter passa pela turbulência da troca de técnicos, o Palmeiras viveu a situação com a saída de Eduardo Baptista e a volta do campeão brasileiro Cuca. O comandante alviverde busca sua primeira vitória fora de casa nesta nova era com o Palestra.

Guto Ferreira vai acompanhar ao jogo e fazer observações sobre seu novo desafio na carreira. Na temporada anterior, ele tomou decisão semelhante, quando deixou a Chapecoense e foi treinar o Bahia. Conquistou o acesso pelo tricolor baiano, mantinha-se no cargo em 2017 e agora muda de compromisso em busca de subir o Internacional.

No Internacional, após a demissão de Antônio Carlos Zago, o técnico interino nesta partida é Odair Hellmann. Ele já havia treinado o Inter em ocasiões semelhantes, após demissão de técnicos. Somente no final de semana, Guto Ferreira deve assumir o Inter para sequência dos trabalhos envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Internacional, por sua vez, também sofreu um revés no final de semana. Pela Série B, conehceu sua primeira derrota ao perder para o Paysandu por 1 a 0 em Belém. Fora de casa, os colorados não contaram com o lateral-direito William e com o meia D'Alessandro. Ambos devem estar de volta na partida desta noite.

O Palmeiras vem de derrota no Campeonato Brasileiro. No clássico diante do São Paulo, no Morumbi, o Verdão saiu derrotado por 2 a 0. Lucas Pratto marcou os gols da vitória tricolor. Sem sucesso nas duas rodadas disputadas fora de casa pelo Brasileirão, é hora de retomar o foco para decidir a classificação na Copa do Brasil. O Palmeiras joga por um empate no Beira-Rio para avançar à fase de quartas.

O Palmeiras venceu o Internacional no jogo de ida por 1 a 0, em gol contra do zagueiro Léo Ortiz. A partida foi movimentada, com chances para os dois lados, mas a decisão da vaga ficou mesmo para o estádio Beira-Rio, às 21h45 desta quarta-feira.