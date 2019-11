Resultado Sport x Botafogo na Copa do Brasil 2017 (1-1)

Botafogo segura Sport fora de casa e avança às quartas de final na Copa do Brasil

95' Fim de jogo na Ilha do Retiro para Sport 1x1 Botafogo! Fogão segura o Leão e avança de fase

94' UHHHHHHH! Matheus Ferraz cabeceia e Gatito Fernández defende

93' Jogo fica nervoso nos últimos instantes na Ilha do Retiro

91' Público de 10.385, com renda de R$ 184.625,00

90' Cinco minutos de acréscimo

88' Diego Souza cruza na pequena área e ninguém completa

86' Cartão amarelo para Diego Souza! Meia do Sport é punido por reclamação

84' Duelo vai ficando nervoso nessa reta final e em aberto nesses minutos finais

82' Mudança no Botafogo! SAI João Paulo, ENTRA Matheus Fernandes

80' Guilherme sai cara a cara com Magrão em contra-ataque mortal, mas o goleiro do Sport evita

78' UHHHHHHHHH! Marquinhos cobra escanteio e Igor Rabello quase faz contra

77' Botafogo valoriza o resultado parcial, pois o garante nas quartas

75' Cartão amarelo para Rodrigo Pimpão! Atacante do Botafogo é punido por reclamação

74' Torcida incentiva e os rubro-negros pressionam em busca da virada

72' Gatito fica caído em campo e está sendo atendido

71' Rithely recebe na entrada da área e manda sobre o gol

69' Substituição no Botafogo! SAI Roger, ENTRA Guilherme

68' Substituição no Sport! SAI Fabrício, ENTRA Marquinhos

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DURVAL! Fabrício levanta escanteio na área e Durval cabeceia tirando de Gatito. Sport 1x1 Botafogo

66' Luxemburgo chama Marquinhos! Será a última mudança

65' Com um a mais, o Botafogo tenta explorar os erros para sacramentar a vaga

63' Sem criatividade, o Sport se esforça para tentar ao menos o empate

61' Cartão amarelo para Reinaldo Lenis! Atacante do Sport é punido por falta em Victor Luís

60' Leão, mesmo com um a menos, agora vai para o tudo ou nada

58' Cartão vermelho para Rogério! Atacante do Sport levanta o pé mais alto do que deve e é expulso

55' UHHHHHHHHH! Camilo chuta com perigo e próximo à trave direita

54' Ainda que tenha o incentivo da torcida, o Leão não leva perigo

52' Cartão amarelo para Rithely! Volante do Sport é punido por falta em João Paulo

51' Substituição no Sport! Sai Ronaldo, entra Thallyson

49' Lá vem Thallyson no Sport! Vai sair Ronaldo

48' Sem criatividade, o Leão não consegue chegar com qualidade e pouco assusta

46' Partida volta do mesmo jeito que acabou, com o Sport indo para cima

45' Bola rolando para o segundo tempo de Sport 0x1 Botafogo!

Times de volta para o segundo tempo! Ambos sem mudanças

45+2' Fim de primeiro na Ilha do Retiro para Sport 0x1 Botafogo! Fogão vai ficando com a vaga nas quartas de final

45' Cartão amarelo para Roger! Atacante do Botafogo é punido por reclamar da arbitragem

45' Dois minutos de acréscimo

44' Substituição no Botafogo! SAI Rodrigo Lindoso, ENTRA Dudu Cearense

43' Gol mal anulado do Botafogo! Roger é lançado em posição legal e toca para Rodrigo Pimpão completar, mas a arbitragem havia marcado o impedimento

41' Lenis pega a sobra da entrada da área e chuta sem direção

39' UHHHHHHHH! Emerson Santos abre para Roger, que chuta cruzado e Magrão defende em dois tempos

37' INCRÍVEL! Diego Souza tenta completar bola de frente para Gatito, no entanto não consegue

35' Partida reinicia após atendimento a Rogério, que está de volta

34' Rogério leva a pior em uma dividida e fica caído em campo

32' UHHHHHHHHH! Rodrigo Pimpão faz boa jogada e chuta no travessão

30' Substituição no Sport! SAI Everton Felipe, ENTRA Reinaldo Lenis

28' Luxemburgo já chama Lenis. Vem aí a primeira mudança no Leão!

26' Com boa troca de passes do meio para frente, os botafoguenses visam surpreender o sistema defensivo dos leoninos

24' Mesmo que não seja criativo, o time da casa fica preso na marcação da defesa do visitante

22' Jogando no contra-ataque, o Botafogo tenta jogar no erro do Sport

20' Cartão amarelo para Emerson Santos! Lateral-direito do Botafogo é punido por falta em Mena

18' André cabeceia após escanteio e manda direto para fora

17' Mais incisivo, o Leão peca na criatividade e ainda não assusta o Fogão

15' Fabrício cobra escanteio e Rithely cabeceia para fora sem levar perigo

13' Ainda que tenha ficado em desvantagem e na obrigação da virada, o rubro-negro não se entrega em campo

11' GOOOOOOOLAÇOOOO DO BOTAFOGO! ROGER! Roger é lançado em profundidade, deixa Matheus Ferraz no chão e toca por cima de Magrão. Sport 0x1 Botafogo

10' Fogão tenta sair ao setor ofensivo, porém não mostra qualidade

8' Torcida incentiva e os pernambucanos pressionam a todo custo nesses primeiros minutos de jogo

6' Botafogo fica preso em sua defesa e não consegue evitar os ímpetos do Leão

4' Após jogada no ataque, Mena cruza na pequena área e Diego Souza dá cabeceio para defesa segura de Gatito

2' Partida é equilibrada e com poucos lances até o momento

1' Sport começa indo para cima, mas sem ser criativo no ataque

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Botafogo! Saída de bola é do Fogão

21:43 Tudo pronto para o confronto! Vai começar a decisão pela vaga nas quartas de final

21:41 Hino nacional sendo executado na Ilha do Retiro

21:39 TIMES NO GRAMADO! Sport de rubro-negro e Botafogo de alvinegro

21:37 Falta pouco para o apito inicial! Siga conosco

21:34 Torcedores leoninos chegaram em maior número e vão incentivar o time para buscar a vaga

21:31 Para preservar a condição física, apenas Gatito Fernández e Helton Leite subiram ao gramado para aquecer

21:28 Torcida botafoguense se faz presente à Ilha. Cerca de 50 torcedores presentes à arquibancada

21:25 Luxemburgo já dá as últimas instruções ao time. Falta pouco para a bola rolar

21:19 Os torcedores doaram mantimentos para os desabrigados pelas enchentes que alagaram municípios do Agreste e da Mata Sul pernambucana desde o último fim de semana

21:16 Será o confronto de número 40 entre as duas equipes. Ao todo, foram 20 vitórias do Botafogo, dez triunfos do Sport, além de nove empates

21:13 Com pouco mais de meia hora para a bola rolar, os botafoguenses entram em instantes para o aquecimento no campo de jogo, enquanto os rubro-negros vão ficar no vestiário, com apenas Magrão e Agenor no gramado

21:10 Jair optou pela experiência no meio-campo, uma vez que a vaga nas quartas de final ainda não está definida

21:07 Leandro Pereira, que estava suspenso na ida contra o Botafogo, não fica nem como opção entre os suplentes para logo mais

21:04 Jogadores da Estrela Solitária já realizaram o reconhecimento do gramado, que está em boas condições para o duelo

21:01 Reservas dos alvinegros: Helton Leite, Fernando, Marcelo, Gilson, Matheus Fernandes, Fernandes, Joel, Guilherme e Dudu Cearense

20:59 BOTAFOGO CONFIRMADO! O Fogão está pronto para a partida de instantes com: Gatito Fernández; Emerson Santos, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Airton, João Paulo e Camilo; Roger e Rodrigo Pimpão

20:53 Banco dos leoninos: Agenor, Elias, Adryelson, Henríquez, Evandro, Neto, Rodrigo, Thallyson, Fábio, Lenis, Marquinhos e Índio

20:51 SPORT ESCALADO! Com Fabrício mantido na lateral e Ronaldo na cabeça de área, o Leão está definido para o jogo com: Magrão; Fabrício, Matheus Ferraz, Durval e Mena; Ronaldo, Rithely, Everton Felipe e Diego Souza; Rogério e André

20:48 Movimentação na área externa do estádio evoluiu com a ausência de chuva na capital pernambucana

20:45 Times estão presentes à Ilha do Retiro para a partida de logo mais. A expectativa melhorou para o público, já que o dia foi marcado por forte chuva em Recife

Boa noite, torcedor que acompanha a VAVEL Brasil! Acompanhe conosco todos os detalhes de Sport x Botafogo ao vivo, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2017. Fique ligado na VAVEL!

Reconhecendo o cansaço da equipe, Jair Ventura garante força máxima no jogo com o Leão: "Trabalho muito com a fisiologia e estudamos os atletas, indicadores. Às vezes acusam alguma coisa e a gente tem que preservar o atleta, mas fora isso vamos com a força máxima, já que não tem como eu poupar jogador nas oitavas de final. É um jogo muito importante"

Airton, que seria o escolhido para fazer a cabeça de área alvinegra junto a Rodrigo Lindoso, ainda negocia a renovação com a diretoria e poderá não jogar. Se não, quem entra no meio-campo é Matheus Fernandes, que é da base do clube

O jovem Fernando, de 18 anos e cria da base alvinegra, viajou com o time e vai ser o único lateral-direito. Quem também não joga é o volante Bruno Silva, expulso na ida, sendo que seu substituído ainda não está definido e a confirmação só sai momentos antes

No lado botafoguense, que está em vantagem no agregado, a tendência é dos ditos titulares serem mantidos. A única mexida é na lateral-direita, já que Arnaldo não está inscrito na competição e Emerson Santos vai fazer a função

Confiante em reverter a derrota da ida, Luxemburgo enaltece a força dos torcedores na Ilha: "Tive diversas vezes aqui e a torcida, com aquele Cazá-Cazá, contagia os jogadores, ficando muito difícil para os adversários, que sentem a pressão. Torcedor do Sport não é normal e está acima disso, já que é o centroavante da equipe"

Sem Osvaldo, Anselmo, Igor Ribeiro e Néris, por terem atuado no torneio pelos ex-clubes, a dupla de zaga deverá ser mantida com Matheus Ferraz e Durval. No meio-campo, Diego Souza e Everton Felipe deverão formar o setor de armação

Em contrapartida, o estreante Vanderlei Luxemburgo vai ter duas baixas por conta de contusão no jogo Sport x Botafogo ao vivo hoje. Tratam-se dos laterais-direito Samuel Xavier e Raul Prata, que ainda estão realizando trabalhos com o departamento médico. Com isso, Fabrício vai no lugar de Anselmo na cabeça de área com Rithely e Ronaldo na lateral-direita

Para o confronto de logo mais, os rubro-negros contam com três voltas ao time. Desfalques diante do Grêmio para evitar o risco de lesão, o zagueiro Ronaldo Alves, o volante Ronaldo e o meia Diego Souza ficam como opção entre os titulares, mas com os meio-campistas tendo a chance de iniciar o jogo

Na primeira partida entre si, disputada no Engenhão no Rio de Janeiro, os cariocas levaram a melhor por 2 a 1 de virada. Com o triunfo, a Estrela Solitária joga por qualquer empate para avançar, enquanto que o Leão da Ilha precisa vencer pelo placar mínimo ou acima de dois gols de diferença para garantir vaga nas quartas

O Botafogo, porém, vive boa fase na temporada e usa a classificação para as oitavas da Libertadores de motivação para o fim de primeiro semestre. O Fogão, em seu último compromisso, derrotou o Bahia por 1 a 0 com gol solitário do volante Bruno Silva. Em noite inspirada de Gatito, Bruno Silva carimba vitória do Botafogo sobre o Bahia

Com quatro competições em paralelo, o Sport volta às atenções à Copa do Brasil. No último duelo, contra o Grêmio pela 3ª rodada do Brasileirão, o Leão bateu o Grêmio por 4 a 3 em uma partida eletrizante do início ao final e conquistou a sua primeira vitória. André brilha, Sport vira sobre reservas do Grêmio em jogo movimentado e vence primeira