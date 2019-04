Luan comemora classificação na Copa do Brasil: "Uma grande equipe em grande momento"

O Grêmio segue trilhando o caminho rumo à conquista do hexacampeonato da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira a equipe garantiu passe para as quartas de final da competição, ao vencer o segundo confronto da fase de oitavas diante do Fluminense, no estádio Maracanã. A vitória por dois gols manteve a sequência de resultados positivos do time, que segundo o grupo de jogadores é sinônimo da postura da equipe em campo.

Destaque da noite e autor de um golaço, o atacante Luan afirmou que o Grêmio provou suas competências."Sabíamos que seria um jogo difícil. Mas o time sabe da sua capacidade. Provamos mais uma vez que somos uma grande equipe em um grande momento."

Autor do segundo gol, o jogador Pedro Rocha, seguiu na mesma linha do companheiro de ataque: "Partida difícil, mas entramos ligados e fizemos um bom jogo. O time foi muito bem e os méritos são do coletivo".

O goleiro Marcelo Grohe ressaltou que é preciso valorizar a classificação, pois time eliminou um grande adversário, com excelentes jogadores. Na oportunidade, o arqueiro também saiu em defesa no que diz respeito ao quesito faltas:

"Foi falado que o Grêmio era uma equipe que batia muito. Mas somos a equipe que menos faz falta na Libertadores. Fizemos metade das faltas do Fluminense, em Porto Alegre. Temos uma equipe que joga, bem treinada, de jogadores habilidosos. Fizemos dois grandes jogos."

O lateral Bruno Cortez também defendeu que o time não atua de maneira desleal, mas que chega de maneira firme. E destacou a apresentação do grupo:" Tivemos uma boa postura dentro e fora de casa."

Pela primeira no estádio Maracanã, o paraguaio Lucas Barrios ressaltou que o time jogou de maneira certa e, destacou, a felicidade de estar vivendo o atual momento no Grêmio.

Com a vaga assegurada às quartas de final, o tricolor agora aguarda o sorteio da CBF, a ser realizado na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, para conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil.

Enquanto isso, o time volta novamente a atenção para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Grêmio recebe o Vasco na Arena do Grêmio, às 16h, em partida válida pela quarta rodada da competição.