Técnico do Paraná ressalta após eliminação: "Enfrentamos o melhor time do Brasil"

Depois de vencer a partida de ida em casa por 3 a 2, o Paraná viajou para Minas Gerais com a vantagem de jogar por um empate para se classificar as quartas de finais da Copa do Brasil. Porém, a equipe paranaense perdeu a partida de volta na Arena Independência, por 2 a 0, e foi eliminada pelo Atlético-MG. Após o jogo, Cristian de Souza, técnico do Paraná, concedeu entrevista coletiva e lamentou a derrota para a equipe mineira.

Segundo o comandante, a eliminação foi muito doída pela forma que aconteceu. O técnico garantiu que a sua equipe jogou bem, mas se abriu em campo e acabou sofrendo o primeiro gol, que, para o treinador, é algo normal quando se expõe e aceita o risco.

“Estávamos controlando bem o primeiro tempo, Tivemos a bola do jogo para sair na frente no placar. Infelizmente, tomamos o gol, e voltamos com uma proposta diferente. Conseguimos rodar a bola no campo adversário e trazer o time deles para dentro. Mas a gente está satisfeito pelo rendimento técnico, tático e estratégico. Nosso time se comportou bem. São coisas do futebol”, avaliou o técnico.

O técnico do Paraná se mostrou muito chateado com a eliminação, ainda mais pelo Paraná ser derrotado fazendo uma boa partida. Cristian lamentou muito pelo clima triste no vestiário e falou sobre a juventude do grupo, que agora volta a focar na série B do Brasileirão.

“A gente queria muito passar. Era muito importante. O pessoal está arrasado. Nosso grupo é jovem. A gente queria esse feito pelo Paraná. O sentimento que fica é esse: de perda, doído. Agora, vamos lamber a ferida, reagrupar de novo e disputar a Série B”, afirmou o comandante paranaense.

O treinador do Paraná ainda citou os torcedores da equipe e elogiou a postura do time nesses jogos difíceis contra o Atlético. Cristian comentou sobre o orgulho da sua equipe que jogou de igual contra um dos melhores times do Brasil.

“Se eu fosse um torcedor do Paraná, eu teria orgulho da qualidade do que mostramos nesses jogos. Enfrentamos o melhor time do Brasil. Nunca vi o Atlético-MG baixar o bloco assim no Horto”, encerrou Cristian de Souza.

Agora fora da Copa do Brasil, o único campeonato restante para o Paraná na temporada é a Série B do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe paranaense será só daqui seis dias, aonde enfrentará na terça-feira (6), às 20h30, a equipe do Londrina. A partida será no Estádio do Café, casa do Londrina, no Paraná.