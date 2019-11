Resultado e gols Corinthians 2x0 Santos pelo Campeonato Brasileiro 2017

Agradeço todos que acompanharam conosco esse grande jogo na VAVEL Brasil, um forte abraço.

Corinthians vence o Santos em casa por 2 a 0 e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro.

2x0 para Corinthians

1x0, Ángel Romero

Ángel Romero marcó el primer gol para el Corinthians, que le ganó 2-0 a Santos. pic.twitter.com/RUOT6LcykU — Todo Cerro (@TodoCerro1912) 4 de junio de 2017

51 min: Fim de jogo!

48 min: Fellipe Bastos chuta direto para fora

44 min: Após paralisar o jogo por conta de sinalizadores, Anderson Daronco indica seis minutos de acréscimos

39 min: Corinthians muda mais uma vez, entra Fellipe Bastos na vaga de Rodriguinho

37 min: Cartão vermelho para Bruno Henrique por cotovelada em Romero

36 min: Corinthians segue no ataque mesmo com 2 a 0 no placar

31 min: Corinthians muda, sai Jadson para entrada de Clayson

30 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson manda a bola para a área, Rodriguinho ajeita e Jô gira bonito para marcar um belo gol na Arena.

29 min: Mudança dupla no Santos, saem Ricardo Oliveira e David Braz para entradas de Yuri e Rodrigão

24 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Fagner cruza, Jô desvia e Romero, o artilheiro da Arena, marca e coloca o clube na liderança do Campeonato.

23 min: Cartão amarelo para Vítor Bueno

18 min: No Santos entra Rafael Longuine na vaga de Vladimir Hernández

15 min: Gol do Corinthians anulado! Pedro Henrique cabeceia, e Romero em posição duvidosa tenta finalizar, a bola entra direto, mas o juiz resolve anular.

8 min: Jô cruza para Rodriguinho que cabeceia fraco

4 min: Corinthians mexe, sai Maycon para entrada de Camacho

3 min: Rodriguinho arrisca e assusta Vanderlei

0 min: Começa o segundo tempo!

48 min: Fim do primeiro tempo!

45 min: Teremos três minutos de acréscimos

44 min: Copete cruza na medida para Victor Ferraz que de primeira finaliza assustando Cássio

39 min: UUUUH! Fagner serve Rodriguinho que bate para ótima defesa de Vanderlei

28 min: Vitor Bueno é lançado, mas Cássio sai bem para fazer o corte

24 min: Bruno Henrique faz boa jogada pela esquerda e chuta, Cássio defende em dois tempos

16 min: Jô tenta acionar Rodriguinho, mas David Braz se antecipa no corte

10 min: Jogo é de grande marcação e com poucas chances claras

6 min: UUUUH! Pablo falha e a bola sobra para Bruno Henrique, que chuta mas a bola explode na zaga

0 min: Começa o jogo!

Já o Santos está escalado com: Vanderlei; Victor Ferraz, Veríssimo, David Braz e Copete; Renato, Thiago Maia e Hernández; Vitor Bueno, Oliveira e Bruno Henrique.

Corinthians vem a campo com: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Vamos as escalações das equipes!

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande clássico entre Corinthians x Santos ao vivo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

O provável Santos terá Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca (Copete); Renato, Thiago Maia e Vladimir Hernández (Jean Mota); Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Outro problema que Dorival precisa solucionar é na lateral-esquerda. Zeca é dúvida e Copete pode novamente ser usado no setor. Já no ataque, Bruno Henrique, Vitor Bueno e Ricardo Oliveira estão confirmados.

E o técnico Dorival Jr novamente terá problemas para montar a equipe. Sem Lucas Lima, ainda com problema na coxa, o treinador deve escalar o baixinho Vladimir Hernandes. Uma opção de mais cadência seria a entrada de Jean Mota, recuperado de lesão.

No lado praiano, a situação é mais complicada. Depois da derrota para o Cruzeiro, em casa, na última rodada, o time da Vila Belmiro entra pressionado, precisando da vitória, já que soma duas derrotas em três partidas.

A VAVEL Brasil transmite a partida em tempo real online, à partir das 18h pelo horário de Brasília.

Ainda sem poder contar com Balbuena, a dupla de zaga terá novamente Pablo com o jovem Pedro Henrique. O outro paraguaio, Romero, está confirmado como um dos atacantes alvinegros. Com isso, o Timão terá Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

E o camisa 10 foi motivo de muita preocupação durante a semana de trabalhos. Fora de boa parte dos treinamentos por um problema na coxa, Jadson era dúvida, confirmado apenas no último coletivo, quando Fábio Carille confirmou a equipe com a mesma formação da vitória contra o Atlético-GO.

E a invencibilidade em clássicos é algo que ajuda, mas para Jadson agora é outro torneio, totalmente diferente do Paulistão: "É outro estilo de campeonato agora. No Paulista, conseguimos bons resultados, mas isso já passou. Da mesma forma que fomos elogiados quando ganhamos, se a gente perder agora, contra o Santos, seremos criticados. Temos de entrar com a mesma dedicação nos jogos. É tentar a vitória em cima do Santos. Esse é o nosso objetivo".

O discurso de todos no clube é o mesmo: se der pra vencer todos os jogos pelo placar mínimo, o título provavelmente pode vir.

Vice-líder e sem perder desde o duelo contra o Novorizontino - ainda pela primeira fase do Paulistão - o Corinthians quer seguir o caminho das vitórias na base do sufoco e da superação.

Anderson Daronco será o juiz do clássico. Este é o segundo jogo entre times paulistas, já que na rodada anterior, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram, com vitória tricolor.

Já o Peixe precisa dar uma resposta ao seu torcedor. A equipe vem de derrota em casa para o Cruzeiro e Dorival Jr já se sente ameaçado em seu cargo. Uma nova derrota para o arquirrival pode ser a gota d'água.

Para a partida de logo mais são aguardadas quase 40 mil pessoas em sua casa.

Pelo Campeonato Paulista desse ano, Corinthians e Santos se enfrentaram na Arena Corinthians, com vitória do time da casa por 1 a 0, gol de Jô.

Vindo de duas vitórias fora de casa e dividindo a liderança com a Chapecoense, o Corinthians agora tem o desafio de se manter no topo enfrentando um mês de Junho pesado, com clássicos e duelos importantes.

A quarta rodada do Brasileirão 2017 reserva o primeiro clássico Corinthians x Santos ao vivo para duas das mais pesadas camisas do país. Na Arena Corinthians, Timão e Santos fazem o duelo alvinegro da rodada, abrindo mais um fim de semana de muito futebol.