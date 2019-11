Resultado do jogo Fluminense x Vitória pelo Brasileirão 2017 (2-1)

Obrigado você torcedor que acompanhou a vitória do Fluminense com a VAVEL Brasil, finalizamos por aqui nossa transmissão. Fique ligado em nosso twitter @VAVELBrasil, além do twitter dedicado aos clubes. @FluminenseVAVEL e @Vitoria_VAVEL.

Já o Vitória é o primeiro integrante do Z4 e ainda não venceu no Brasileirão. A equipe baiana soma 6 partidas sem vencer e já começa a se preocupar com a possibilidade de queda nesta temporada.

Com a vitória o Fluminense assume a vice-liderança do Brasileirão, atrás apenas do Coritiba que possui os mesmos 9 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols.

52' APITA RICARDO MARQUES RIBEIRO! FIM DE JOGO NO MARACANÃ! VITÓRIA TRICOLOR!

Mais dois de acréscimos.

50' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDO MIGUEL! O goleiro do Vitória foi advertido por reclamação.

49' No jogo de hoje tivemos 13. 801 presentes, 12.137 pagantes. Renda de R$248.700,00

48' FRAQUINHO! Dourado recebe de M. Alessandro dentro da área, gira e bate fraco para o gol. Fernando defende sem problemas.

47' SÓ NA BOLA! Lucas dá carrinho certeiro e contém o avanço de Gabriel Xavier!

MAIS CINCO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

44' IMPRESSIONANTE! Matheus Alessandro lança Marcos Jr em condições legais, o atacante tricolor dribla Fernando Miguel e bate pra fora.

44' Dourado tenta dar caneta em Alan. O zagueiro do Vitória afasta.

SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: ENTRA: Luiz Fernando, SAI: Wendel.

42' AFASTA FRED! Marcos Jr. cruza e obriga o zagueiro do Vitória a colocar pra escanteio.

41' Henrique Dourado acordou para o jogo na segunda etapa.

SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: ENTRA: Marcos Jr, SAI: Richarlison.

37' Wendel dribla David na entrada da área e finaliza por cima do gol de Fernando Miguel.

36' IMPEDIMENTO de Richarlison.

34' UUUUH! Scarpa chega na linha de fundo, cruza pro meio da área e a zaga do Vitória afasta. Momento muito bom para o Fluminense.

33' Scarpa aciona Richarlison em velocidade, o atacante tricolor é travado por Fred. Escanteio para o Flu.

SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: SAI: Renato, ENTRA: Matheus Alessandro.

31' SALVA FERNANDO MIGUEL! Wendel finaliza em cima do goleiro do Vitória que ainda defende a finalização de Richarlison no rebote.

30' Torcida tricolor pede a entrada do jovem Marquinhos Calazans!

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: SAI: Cleiton Xavier, ENTRA: David.

27' J. CÉSAR! Gabriel Xavier invade a área pela esquerda. O goleiro tricolor intercepta o cruzamento.

26' SÓ DÁ ELE! Neílton finaliza para o gol. Reginaldo desvia e salva o tricolor!

CARTÃO AMARELO! Fred faz falta dura em Richarlison e recebe o cartão.

24' AFASTA HENRIQUE! Neílton tenta invadir a área tricolor e o zagueiro afasta.

23' Neílton invade a área tricolor, mas sai com bola e tudo. Tiro de meta para o Flu.

Neíton acha o atacante sozinho, Kieza toca na saída de J. César e diminui para o Leão!

20' GOOOOOOOOL DO VITÓRIA! KIEZA!

19' JÚLIO CÉSAR! Cleiton Xavier tenta encobrir o goleiro tricolor que sai bem e manda pra escanteio.

18' Neílton tenta o passe, Reginaldo corta e manda para lateral.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: ENTRA: Neílton, SAI: Paulinho.

17' FALTA! Léo tenta o avanço no lado esquerdo de campo e é parado com falta.

16' Outra falta em cima de Renato. O jogador do Fluminense é caçado em campo.

15' Cleiton Xavier lança Paulinho que não alcança a bola. Tiro de meta pro Flu.

14' Vitória sente o gol e diminui as ações ofensivas.

13' Renato gira, mas Gabriel Xavier para o lance com falta.

11' FERNANDO MIGUEL! Goleiro do Vitória voa pra salvar o time baiano.

10' Scarpa rouba bola no ataque. Toca pra Renato que sofre falta dura de Thallyson.

8' Vitória tenta com Paulinho. A bola sai em tiro de meta.

6' Este foi o sexto gol de Henrique Dourado no Brasileirão. O Ceifador marcou em todas as partidas até agora.

5' Richarlison tenta novamente o cruzamento, Alan Costa tira desta vez!

Richarlison avançou pela esquerda, cruzou e viu Alan Costa falhar. Dourado, sozinho, finalizou para as redes!

4' GOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! HENRIQUE DOURADO!

3' Richalison domina na entrada da área e finaliza por cima do gol de Fernando.

1' UHHH! Gabriel Xavier finaliza de fora e obriga o arqueiro tricolor a fazer boa defesa.

0' UUH! Já na primeira jogada, Renato leva perigo ao gol de Fernando Miguel.

SUBSTITUIÇÃO NO VITÓRIA: ENTRA: Gabriel Xavier, SAI: Leandro Salino.

0' Começa a segunda etapa da partida!

As equipes já estão em campo para o segundo tempo de partida!

Estatísticas: No primeiro tempo foram 5 finalizações do Fluminense contra apenas 2 do Vitória. O time baiano, no entanto, cruzou 12 vezes contra apenas 4 cruzamentos do tricolor carioca.

Análise do primeiro tempo: Apesar do gol e da vitória parcial o Fluminense não faz um bom jogo, tendo sido dominado pelo Vitória no primeiro tempo de partida. O time baiano, no entanto, não conseguiu fazer a superioridade ser transformada em gols.

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! 1X0 FLUMINENSE!

46' Vitória pressiona o Fluminense, zaga tricolor afasta o perigo!

MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' CARTÃO AMARELO: Leandro Salino faz falta dura em Richarlison e recebe o primeiro cartão do jogo.

43' Fluminense segue apostando na sua tática de deixar o Vitória jogar. O tricolor carioca visa as saídas em velocidade

41' Fred finaliza da entrada da área, sem perigo para Julio Cesar

41' Bola na área do Fluminense, Henrique afasta!

39' Wendel busca o lançamento para Lucas, no ataque. O lateral tricolor divide com Fernando Miguel e faz falta.

38' Lucas rouba a bola, finaliza em gol e a bola sai em tiro de meta para o Vitória. Boa chegada do lateral tricolor.

37' Thallyson busca o cruzamento pela esquerda. Julio Cesar sai e fica com ela!

35' UHHHHH! Léo joga o lateral pra área, Reginaldo desvia e Dourado finaliza em cima da zaga. Escanteio para o Flu!

34' O gol saiu após um vacilo de Fernando Miguel. O goleiro ainda preocupa os médicos do Vitória.

Scarpa rouba pela direta, toca pra Richarlison que finaliza no canto de Fernando Miguel. 1x0 pro Flu!

33' GOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!!!!

32' Fred faz falta em Henrique Dourado.

30' Depois de um bom começo do Vitória, o Fluminense começa a se achar na partida.

29' UUUUH! Dourado cruza, Scarpa finaliza e a bola bate na trave. Primeira grande chance do Fluminense.

28' IMPEDIMENTO MARCADO! Após jogada ensaiada do Fluminense, o juiz marca impedimento de Richarlison. O jogador estava em condição legal.

27' Henrique Dourado sofre falta. Wendel posicionado para a cobrança.

24' Fluminense ainda não conseguiu levar perigo ao gol de Fernando Miguel. A equipe de Abel Braga troca passes no meio-campo.

22' Fernando Miguel é atendido em campo. O goleiro se sentiu tonto.

21' Melhor no jogo, Vitória envolve a equipe tricolor com passes no meio-campo.

20' Buscando o jogo, Scarpa sai com bola e tudo no lado direito de ataque. O camisa 10 tricolor joga sozinho, até o momento.

19' Mais uma entrada dura no Scarpa. Alan Costa, dessa vez, foi o autor da falta.

18' Scarpa é muito bem marcado e não consegue criar para o Fluminense

17' TRAPALHADA! Henrique e Léo se "desentendem" e o Vitória tem lateral no campo de ataque.

17' Cleiton Xavier buscava a descida pelo lado direito de ataque. Léo manda para lateral

16' Scarpa sofre fata de Renê no meio campo. Torcida fica na bronca pelo cartão amarelo

15' Fluminense está completamente preso no seu campo de defesa. O Vitória comanda as ações até o momento

13' PRESSÃO DO VITÓRIA! Após bate rebate, Correia finaliza de fora. A bola passa ao lado do gol de J. Cesar

11' Richarlison faz falta em Leandro Salino após tentativa de contra-ataque.

11' AFASTA! Cruzamento vai curto e a zaga tricolor afasta

10' FALTA! Reginaldo para o ataque do Vitória com falta. O time baiano vai jogar a bola na área!

9' Torcida do Flu tenta animar o time.

7' Richarlison entra na área, corta o lateral e cruza. A zaga do Vitória afasta.

6' LONGE! Scarpa corta para o meio, finaliza de esquerda e manda por cima do gol de Fernando.

5' Jogo disputado e sem muita movimentação neste início.

4' Henrique tenta a ligação direta, Fernando Miguel fica com ela.

3' IMPEDIMENTO! Léo busca a subida pelo lado esquerdo de ataque, o bandeira assinala a irregularidade.

2' PAROU! Wendel comete falta em Patric, a primeira do jogo. Fernando Miguel colocará a bola em jogo.

1' Dourado erra o passe e mata o contra-ataque tricolor após boa chegada do Vitória.

1' Fluminense troca passes no campo defensivo.

0' Apita Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando para Fluminense x Vitória!

Times posicionados, vai começar o jogo!

Equipes perfiladas para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

A torcida tricolor já comanda a festa no Maracanã. O público aguardou o final da Uefa Champions League para adentrar o estádio.

O comando da partida ficará sob a responsabilidade de Ricardo Marques Ribeiro (MG) que será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Pablo Almeida da Costa (MG).

Já do outro lado, Petkovic enviará ao gramado: Fernando Miguel; Renê, Fred, Alan; Salino, Correia, Patric, Cleiton Xavier, Thallyson; Paulinho e Kieza

Abel Braga mandará pra campo: Júlio Cesar; Lucas, Henrique, Reginaldo, Léo; Renato, Orejuela, Wendel; Scarpa, Richarlison e Henrique Dourado.

Os times já estão escalados para o confronto e o destaque fica por conta o Fluminense, que entrará em campo com algumas novidades.

Voltamos em definitivo para a transmissão de Fluminense x Vitória, ao vivo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Boa noite a você leitor que acompanha a VAVEL Brasil. Começaremos a quarta rodada do Campeonato Brasileiro agora com Fluminense x Vitória ao vivo neste sábado (3) às 18h.

A última vez que Flu e Vitória se enfrentaram foi no dia 28 de outubro de 2016, pela 33° rodada do Brasileirão daquele ano. O jogo terminou em 2 a 2. Richarlison e Cícero marcaram para o tricolor enquanto Marcelo e Marinho fizeram os gols baianos.

Cícero e Victor Ramos não estão mais em Flu e Vitória (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O jogo será o último de Petkovic como treinador do Vitória. Com a saída de Sinval Vieira, o gringo vai assumir como diretor de futebol do clube. O novo treinador da equipe será anunciado nos próximos dias.

O Flu tem seis pontos e ocupa a ocupa a sétima posição no Brasileiro. Abel entende ser um bom desempenho, afinal, enfrentou três clássicos: Santos, Atlético-MG e Vasco. Pediu o apoio da torcida neste sábado, dia em que a direção fará promoção. Todos os setores têm ingressos a preço de R$ 30.

Se não terá Willian Farias, o treinador volta a contar com o zagueiro Kanu e o meia Gabriel Xavier, recuperados de lesão. Novo reforço do Vitória, o atacante Neilton também está relacionado, mas precisa ser regularizado para ir para a partida. A provável escalação do Vitória para o jogo de sábado tem: Fernando Miguel, Leandro Salino, Alan Costa, Fred e Thallyson; Uillian Correia, Patric e Cleiton Xavier; Neilton [Gabriel Xavier], Paulinho e Kieza.

Para o confronto, Wendel irá atuar no sacrifiício. O jogador participou do treino, realizado com portões fechados antes da entrevista. O volante sofreu lesão acromioclavicular no ombro esquerdo na derrota por 2 a 0 para o Grêmio. Ainda sente poucas dores, mas será escalado.

Em busca da primeira vitória no Fluminense x Vitória hoje. O diretor de futebol e treinador interino Petkovic têm novidades para a equipe desta sánado. Patric será escalado no meio-campo e Thallyson na lateral esquerda. No caso do lateral, Pet preferiu não revelar como será exatamente a função dele no meio. Para o jogo contra o Fluminense, o treinador não terá a disposição o volante Willian Farias, que sentiu um desconforto na coxa. Com a saída de Farias, Fernando Miguel será o capitão do Vitória na partida.

O técnico Abel Braga terá dificuldades para montar seu time por conta de algumas lesão. São os casos de Renato Chaves, Gum, Sornoza e Wellington Silva. Após a eliminação na Copa do Brasil, o treinador disse que o confronto com o Vitória, no Maracanã, ganhou importância dada a tabela de classificação, confirmou a presença de Wendel e minimizou a ausência de cinco atletas.

No momento, a equipe carioca está na 7ª colocação com sete pontos conquistados. Já o visitante baiano, vêm de derrota para o Coritiba, na Fonte Nova, e acumula apenas um ponto na competição. Atualmente é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.