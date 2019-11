Resultado Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão 2017 (0-0)

Confira o nosso pós-jogo: Victor pega pênalti, Atlético-MG arranca empate do Palmeiras e mantém tabu

Na próxima rodada o Palmeiras vai até o Paraná enfrentar o Coritiba, enquanto o Galo recebe o Avaí

Com o resultado o Palmeiras está na 12º colocação com 4 pontos. O Atlético-MG continua na zona de rebaixamento na 17º com 3 pontos

48' FINAL DE JOGO!!!

45' Três minutos de acréscimo

42' UUUUUUH Maicossuel tabelou com Valdivia invadiu a área e finalizou para uma ótima defesa do goleiro

37' Valdivia cobra falta, a bola passa por todo mundo

34' UUUUUH Cazares cruzou a bola desviou em Edu Dracena e quase entrou para o gol

31' Substituição no Palmeiras: Sai Willian. Entra: Erik

30' FEEEEEEERNANDO PRASS!! No contra-golpe Cazares mandou uma bomba o goleiro fez excelente defesa

29' Willian recebeu de Guerra e chutou em cima dos zagueiros

27' Substituição no Atlético-MG. Sai: Otero. Entra: Maicossuel

26' Michel Bastos fez bela jogada pela direita na hora do cruzamento a defesa cortou

25' Substituição no Palmeiras : Sai: Keno. Entra: Michel Bastos

24' Yago faz falta em Guerra e recebe cartão amarelo

17' Cartão Amarelo para Thiago Santos

15' Otero cobra falta a bola passou muito longe do gol

12' Substituição no Atlético-MG Sai: Fred. Entra: Rafael Moura

9' Substituição no Atlético-MG : Sai: Robinho. Entra: Valdivia

8' VIIIIIICTOR !!! Borja no meio da rua mandou um foguete no ângulo e o goleiro fez linda defesa

7' Guera pelo meio cruzou Keno que entrou livre na área mas não conseguiu chegar até a bola

5' UUUUUUH Keno faz linda jogada individual invadiu a área e rolou para o Borja que mandou para o gol. Fabio Santos cortou em cima da linha

2' Borja bate falta, a bola desvia, na sobra Tchê Tchê mandou direto e Vitor fez boa defesa

1' Mina arranca pelo meio e sofreu falta na intermediária

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

Substituição no Palmeiras. Entra: Borja. Sai: Róger Guedes

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!!

45' Mas bateu muito mal!! Willian bateu no meio do gol sem muita força o goleiro fez a defesa

45' DEEEEEEEEEFENDEEEEEEU VICTOR

42' Egídio cobra falta Fred empurra Edu Dracena e o juiz apontou para a marca de Pênalti. Por reclamação Robinho e Victor receberam cartão amarelo

42' PÊNALTI PARA O PALMEIRAS

39' Keno fez linda jogada individual, cortou para o meio e rolou para Róger Guedes que finalizou por cima do gol

38' Otero cobra escanteio nas mãos de Fernando Prass

37' Egídio cruzou direto pro gol, a bola saiu pela linha de fundo

35' Em contra-ataque do Palmeiras, Guerra arrisca de longe, a bola ficou fácil para Victor

34' Thiago Santos faz falta em Fred

27' NÃO EGÍDIO Fred faz cruzamento rasteiro pela esquerda Egídio cortou e quase fez gol contra

25' UUUUUUUUH Egídio cobrou escanteio Willian desvia e a bola Sobra para o Mina que quase abriu o marcador

24' Keno arrancou pela esquerda e foi travado na hora de cruzar, escanteio para o Verdão

14' NO TRAVESSÃO!!! Thiago Santos cruzou, Willian ajeitou para Keno que finalizou de primeira, a bola explodiu no travessão

12' UUUUUUUUH Fabio Santos finalizou de longe, a bola passou perto do gol

11' Róger Guedes tentou o cruzamento a bola foi direto para fora

9' Mina arriscou de longe, a bola foi para fora

6' Cazares cobra falta nas mãos de Fernando Prass

5' Egídio faz falta em Otero. Os jogadores do Galo ficaram cobrando um cartão amarelo.

2' NÃO VICTOR!!! Egídio desceu pela esquerda e cruzou nas mãos do goleiro que acabou soltando a bola e quase Willian completou para o gol

1' Willian recebeu de Róger Guedes, mas errou o domínio e saiu pela lateral

0' COMEÇA O JOGO!!!

Tudo Pronto !!! a bola vai rolar

Hino nacional brasileiro sendo executado

Palmeiras e Atlético-MG entram no gramado do Allianz Parque

Os dois clubes fazem aquecimento no gramado do Palmeiras

Em toda história, foram disputados 76 jogos, o Palmeiras leva vantagem com 36 vitórias, 12 empates e 28 vitórias para o Atlético-MG

A última derrota do Palmeiras no Allianz Parque foi para o Atlético-MG no Brasileirão no ano passado

Atlético-MG escalado! ?Victor, Alex Silva, Felipe Santana, Gabriel, Fábio Santos, Rafael Caioca,Yago, Otero, Cazares, Robinho e Fred

Palmeiras escalado ! Fernando Prass; Mayke, Mina, Edu Dracena e Egidio; Thiago Santos, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Willian e Keno

Boa tarde torcedor na VAVEL Brasil! Hoje, acompanhe Palmeiras x Atlético-MG ao vivo em partida valida pela quarta rodada do campeonato Brasileiro. Jogo acontece neste domingo ás 16 horas no Allianz Parque.

Atlético-MG está na 16º colocação do campeonato Brasileiro com 2 pontos em 3 jogos.

Palmeiras está na 14º colocação do campeonato Brasileiro com 3 pontos em 3 jogos.

Provável escalação Atlético-MG: Victor; Alex Silva, Felipe Santana, Gabriel e Fabio Santos; Yago, Elias, Otero e Cazares, Robinho e Fred;

Provável escalação Palmeiras: Fernando Prass; Jean, Yerry Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê; Róger Guedes, Guerra e Keno; Willian (Borja)

As duas equipes jogaram no meio de semana pelas oitavas de finais da copa do Brasil. Verdão perdeu para o Internacional por 2 a 1, mas está classificado. Já o Atlético-MG venceu o Paraná clube por 2x0. O sorteio na sede da CBF vai definir os confortos das quartas de finais.

Já o Atlético-MG busca sua primeira vitória no campeonato. Galo vem de dois jogos ruins como mandante. Perdeu para o Fluminense na segunda rodada por 2 a 1 e empatou com a Ponte Preta na ultima rodada.

Na última rodada o Palmeiras foi ao estádio do Morumbi e foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0. Verdão busca a recuperação na competição, equipe não vence a duas rodadas.