Resultado Cruzeiro x Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro (0-2)

Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no Estádio Mineirão, às 19h do dia 4 de junho.

Torcedor, a transmissão de Cruzeiro 0x2 Chapecoense fica por aqui. Agradecemos pela companhia nesta noite e até a próxima!

NÚMEROS NO MINEIRÃO!

Público Presente: 16.591

Público Pagante: 13.371

Renda: R$ 249.694,00

Os autores dos gols da Chape foram Wellington Paulista e Douglas Grolli, atletas que já defenderam a camisa da Raposa.

Já o Cruzeiro está na oitava posição, com os mesmos sete pontos com os quais iniciou a rodada.

Chapecoense bate Cruzeiro por 2 a 0 fora de casa e chega à liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos. Verdão tem praticamente a mesma campanha do Corinthians, com diferença no número de cartões amarelos.

APITA O ÁRBITRO!

48' Thiago Neves e Jandrei se chocam! Meia tentava chegar para emendar cruzamento, ao passo que goleiro chegava para a defesa. Thiago é atendido no gramado.

47' UUHHHHH! Finalização de Rossi bate na trave e sai pela linha de fundo.

47' NA CARA! Robinho cruza na medida para Rafael Marques, que de frente para Jandrei cabeceia em cima do goleiro.

46' Osmán finaliza com muito perigo! Bola passa à direita de Fábio e quase é o terceiro da Chape.

44' Henrique tenta pegar cruzamento na direita, mas bola sai pela linha de fundo.

43' CARTÃO AMARELO!

Para Osmán, da Chapecoense.

VAMOS A 49 MINUTOS!

41' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

SAI: Wellington Paulista

ENTRA: Túlio de Melo

37' "Vergonha, vergonha, time sem vergonha". Torcedor celeste fica impaciente nas arquibancadas com derrota parcial da Raposa.

36' Osmán arrisca de longe, mas pega mal e é só tiro de meta para Fábio cobrar.

33' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

SAI: Arthur Caíke

ENTRA: Osmán

33' Torcida do Cruzeiro pede por "RAÇA" no Mineirão.

32' Lennon toca errado e dá posse para a Chape.

28' Thiago Neves é vaiado pela torcida do Cruzeiro todas as vezes em que toca na bola.

26' NADA! Em primeira participação mais incisiva, Robinho cobra direto para fora.

25' Grolli comete falta em Ramon Ábila próximo à grande área, e Cruzeiro tem cobrança perigosa para fazer.

24' Wellington Paulista finaliza fraco contra a meta de Fábio, que cai com tranquilidade para ficar com defesa.

22' SUBSTITUIÇÃO NA CHAPECOENSE!

SAI: Seijas

ENTRA: Nadson

20' Cruzeiro vive seu melhor momento no jogo. É mais ofensivo que a Chape e consegue propor bem o seu jogo, o que não conseguiu fazer na etapa inicial.

18' Thiago Neves chega mais uma vez, mas é travado na hora do chute.

17' Reinaldo cruza da esquerda, mas Caicedo chega atento e manda pela linha de fundo.

16' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

SAI: Ariel Cabral

ENTRA: Robinho

16' Thiago Neves cobra falta nas mãos de Jandrei, que fica com defesa tranquila.

15' Gol sofrido não acomete o Cruzeiro, que sai mais para o jogo no momento. Torcida entra no clima e canta alto.

12' Thiago Neves arma jogada pelo meio e entra na área, cai e pede pênalti, mas juiz não sinaliza.

Torcida do Cruzeiro pede por Robinho, jogador que ficou afastado por cerca de dois meses e meia tratando de lesão. Ele não joga desde o dia 19 de março, quando atuou pela Raposa no Campeonato Mineiro. Nesta noite, está no banco.

11' Thiago Neves cobra na cabeça de Léo, que manda no meio do gol catarinense. Jandrei sobe para ficar com defesa tranquila.

10' Reinaldo derruba Henrique com falta forte. Cruzeiro vai para a cobrança.

9' CHAPE! Luiz Antônio chuta de fora da área, e Fábio espalma para grande defesa.

8' MUITO FORTE! Na intermediária, Diogo Barbosa ajeita e finaliza, mas bola vai longe demais.

Chapecoense vai chegando à liderança do Brasileirão com esse resultado parcial.

Douglas Grolli, autor do segundo gol da Chape, está no clube catarinense por empréstimo do Cruzeiro.

Cruzeiro teve duas substituições no intervalo.



SAI: Rafinha

ENTRA: Ábila



SAI: Hudson

ENTRA: Lennon

4' Ábila emenda cruzamento de Lennon com finalização de bicicleta, mas bola sai pela linha de fundo.



2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! GOL DE DOUGLAS GROLLI!



Luiz Antônio cobra escanteio bem paralelo à linha de fundo, e, na pequena área, Grolli desvia para o gol.

2' Rossi faz cruzamento de letra, bola passa por Wellington Paulista e chega a Luiz Antônio, que finaliza de longe para uma grande defesa de Fábio.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Alguns torcedores vaiam o desempenho do Cruzeiro, que segue perdendo por 1 a 0 para a Chape.

APITA O JUIZ!

45' Seijas e Arthur Caíke trocam passes pela esquerda, mas zaga celeste age rápido e retém domínio da bola.

VAMOS A 47!

41' Ariel Cabral recebe bola na área da Chape, que quica e volta nas mãos de Jandrei. Goleiro já vinha esperto em lance pra ficar com domínio.

40' Por preocupação, Grolli apenas toca bola para a lateral, percebendo pressão da Raposa.

38' Cobrança de Thiago Neves bate na barreira, e Raposa reinicia tentativa de ataque.

38' Cruzeiro tem falta para cobrar.

37' CARTÃO AMARELO!

Para Victor Ramos, zagueiro da Chape, por falta em Rafinha.

35' Cruzeiro erra muitos passes e cede oportunidades à Chape, que coloca a bola no chão e consegue pensar suas jogadas.

34' Torcida celeste sente momento complicado da equipe e começa a cantar mais forte.

32' Juiz dá bronca em Rafinha e Victor Ramos, meia do Cruzeiro e zagueiro da Chape, respectivamente, por embate dos dois em campo.

31' CARTÃO AMARELO!

Para Rossi, atacante da Chapecoense, por entrada forte em Diogo Barbosa.

29' BATE E VOLTA! Cruzeiro emenda três investidas em bolas cruzadas na área da Chape, porém nenhum delas chega às mãos de Jandrei.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE! GOL DE WELLINGTON PAULISTA!



Seijas alça bola na área do Cruzeiro após chegada de Reinaldo pela esquerda, e Wellington Paulista sobe sozinho para cabecear. Fábio nem se mexe e vê bola morrer à sua direita dentro do gol.

23' Arthur Caíke avança pela esquerda para chegar até o lançamento de Reinaldo, mas árbitro assistente sinaliza posição de impedimento do atacante da Chape.

21' Rossi domina bola com a mão, e juiz marca falta. No lance, zagueiro Léo já fazia a proteção, e bola é para o Cruzeiro.

19' Luiz Antônio vira jogo para Reinaldo, que não consegue chegar, e Cruzeiro se recupera.

18' Cruzamento fechado em cobrança de escanteio do Verdão do Oeste para em defesa de Fábio.

17' Diogo Barbosa se antecipa a Rossi e intercepta cruzamento. Bola sai pela lateral do campo, e vem cobrança para a Chape.

16' Cruzeiro aperta saída de bola da Chape, que troca passes em sua linha de defesa.

14' Chape se fecha e tenta armar contra Cruzeiro, que também fecha marcação.

12' Cruzeiro tenta subir em contra-ataque, mas Wellignton Paulista para Ariel Cabral com falta.

10' Pelo meio, Diogo Barbosa levanta para Rafael Marques, mas zaga catarinense tira.

8' Chape rifa bola no meio-campo, que fica tranquila para a defesa de Fábio.

7' UUUHHH! Rafael Marques ajeita bola e finaliza, mas investida passa à direita de Jandrei.

6' Arthur Caike cai na área do Cruzeiro em contato com Hudson e pede penâlti. Árbitro não indica nada, e Mancini, técnico da Chape, reclama bastante.

5' Thiago Neves pega forte e manda contra a meta de Jandrei, que encaixa defesa.

4' Cruzeiro 'cozinha' bola no meio-campo, e Rafael Marques consegue lançar bola para Alisson. Avançado, meia-atacante é flagrado em impedimento.

3' Apodi avança pela direita, corta para o meio e cai próximo à grande área da Raposa. Juiz manda seguir e nada é marcado.

2' Falta de Reinaldo para cima de Rafinha no meio-campo.

1' Diogo Barbosa solta bola longa, mas zaga da Chape faz proteção para domínio de Jandrei.

0' Seijas chega com Rossi pelo meio, mas Caicedo não perde tempo e tira logo o perigo de perto da meta de Fábio.

BOLA EM JOGO!

Bom público no Mineirão para o quarto duelo entre Cruzeiro e Chapecoense de 2017.

18h54 Hino Nacional sendo executado no Mineirão. Jogo já vai começar no Gigante da Pampulha para Cruzeiro x Chapecoense.

Já Mano, no Cruzeiro, optou por mais que trocar peças. O gaúcho mudou o esquema. O treinador deixou de jogar com três volantes, levando o volante Hudson improvisado para a lateral-direita, sacando, assim, Lucas Romero.

Na Chape, Grolli entrou no lugar de Luiz Otávio, suspenso. Também, Seijas volta à equipe depois de ficar ausente da Copa do Brasil.

CRUZEIRO ESCALADO!

Fábio; Hudson, Léo, Kunty Caicedo e Diogo Barbosa; Ariel Cabral, Henrique, Rafinha, Alisson e Thiago Neves; Rafael Marques.

CHAPECOENSE ESCALADA!

Jandrei; Apodi, Grolli, Victor Ramos e Reinaldo; Luiz Antônio, Andrei Girotto e Seijas; Rossi, Wellignton Paulista e Arthur Caike.

Boa noite, torcedor! Chape e Cruzeiro já estão no Mineirão para o jogo desta noite.

NO GIGANTE!

O jogo desta noite vai acontecer no Mineirão. Esta será a terceira vez que o Gigante da Pampulha receberá Cruzeiro x Chapecoense.

BOTA EXPERIÊNCIA NISSO!

No duelo contra a Chape, o goleiro Fábio, que defende a meta do Cruzeiro, fará seu 500º jogo de Brasileirão. Isso mesmo!!! O arqueiro celeste já disputou 499 partidas pelo Campeonato Brasileiro, sendo ao todo 710 jogos pela equipe.

MAIS UM PRA LISTA!

Em outras temporadas, o duelo entre Cruzeiro e Chapecoense pelo turno inicial do Brasileirão seria o primeiro do ano. No entanto, Raposa e Verdão do Oeste já duelaram três vezes em 2017, sendo o jogo deste domingo o quarto. Confira as outras partidas:



Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense

Copa da Primeira Liga (9 de fevereiro)



Cruzeiro 1x0 Chapecoense

Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (3 de maio)



Chapecoense 0x0 Cruzeiro

Jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (1º de junho)

Uma baixa certa na Chape é o zagueiro Luiz Otávio, que foi expulso contra o Avaí na última rodada. Para o seu lugar, as opções são Douglas Grolli e Fabrício Bruno, ambos emprestados à Chape pela Raposa.

Mancini acredita que Cruzeiro terá uma postura diferente (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

"Acima de tudo, acho que a gente viu e detalhando bem o jogo, dá para fazer mais um bom jogo lá no Mineirão, contra essa mesma equipe. Vai ser um adversário diferente do que jogou aqui, porque vão ter que sair para o jogo, mais adiantados. Com isso, vai ser montada a estratégia para fazer um bom jogo e defender a nossa liderança", apontou Mancini.

Mesmo adversário, posturas diferentes. Na quinta, o Cruzeiro era visitante e jogava por um empate em confronto mata-mata. Neste domingo, a Raposa é mandante e a competição é outra. Para o técnico da Chape, Vágner Mancini, por mais que a proximidade dos confrontos possa ajudar na análise do jogo, o time mineiro terá uma proposta diferente.

# EQUIPE P J V E D GP GC SG 1 Corinthians 10 4 3 1 0 5 1 4 2 Coritiba 9 4 3 0 1 6 2 4 3 Fluminense 9 4 3 0 1 9 7 2 4 Chapecoense 7 3 2 1 0 4 1 3 5 Cruzeiro 7 3 2 1 0 3 1 2

DE OLHO NA PONTA!

A partida deste domingo pode dar a liderança para a Chapecoense mais uma vez, posto que a equipe perdeu com resultados parciais da rodada. O Corinthians bateu o Santos e tomou a ponta do Verdão, que precisa vencer a Raposa por dois gols de diferença para voltar ao primeiro lugar. No caso do Cruzeiro, uma vitória o coloca na vice-liderança, e se ela for por três gols de saldo ou mais, a ponta da tabela ao fim da quarta rodada será da Raposa.

Seijas está de volta ao time titular da Chapecoense (Foto: Sirli Freitas/Chapecoense)

Em relação a retornos, Seijas, da Chapecoense, é outro jogador que estava indisponível na Copa do Brasil mas é opção para o Brasileiro. No caso do venezuelano, no entanto, a ausência no jogo de quinta se deu porque ele já jogou a competição nacional pelo Internacional, o que inviabilizou sua atuação na Copa do Brasil pelo Verdão do Oeste. Vágner Mancini já sinalizou que o meia será titular.

Na linha de quatro do setor defensivo do Cruzeiro, Dedé é uma baixa, além do lateral-direito Ezequiel, afastado há mais tempo. Também de fora estão Arrascaeta, Manoel, Judivan e Rafael Sóbis. A Raposa tem ainda a volta de Rafael Marques, que não viajou com a equipe para o jogo em Santa Catarina, porque não foi inscrito na Copa do Brasil. Para o Brasileirão, no entanto, tudo certo com o atacante.

Fim da espera: Robinho volta a ser relacionado no Cruzeiro após mais de dois meses afastado por lesão

FALA, ROBINHO!

"Não tem coisa melhor que você voltar para equipe e ela estar vencendo, em boa fase. Você tem mais tranquilidade para poder trabalhar, para poder ir para os jogos", afirmou.

Robinho está de volta às opções de Mano (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O meia Robinho é a principal novidade da lista de Mano Menezes. Recuperado de lesão, o jogador se afastou em março, ainda com a Raposa disputando o Campeonato Mineiro, e ficou cerca de dois meses e meio tratando de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Robinho foi relacionado para o jogo contra a Chape e é opção para Mano Menezes.

Vice-presidente do Cruzeiro esclarece confusão após duelo com Chapecoense

A partida em Santa Catarina pela Copa do Brasil teve tumulto no fim. Alguns jogadores da Chape não gostaram da atuação do juiz Péricles Bassols, reclamando ao fim do jogo. No caminho para os vestiários, muito próximos, atletas de ambos os times se desentenderam, causando confusão.

Com confusão após jogo, Cruzeiro segura empate com Chapecoense e vai às quartas da Copa do Brasil

REENCONTRO

As equipes fizeram um duelo decisivo na última quinta (1°), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A Raposa tinha vencido por 1 a 0 em casa, e o recente jogo terminou empatado em 0 a 0, na Arena Condá. Com isso, os mineiros avançaram às quartas, eliminando a Chape.

Bom dia, torcedor! Três dias depois de se encontrarem pela Copa do Brasil, Cruzeiro x Chapecoense ao vivo voltam a medir forças dentro das quatro linhas. Neste domingo (4), às 19h, o duelo é pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Você acompanha o duelo ao vivo, com a VAVEL Brasil.