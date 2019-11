Resultado Flamengo 0x0 Botafogo no Campeonato Carioca 2017

Agradecemos a quem acompanhou mais uma transmissão da VAVEL Brasil! Tenham todos uma boa tarde e até a próxima!

Airton teve uma fratura na fíbula e será operado quando a equipe retornar ao Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Flamengo segue em 10º com 6 pontos, e enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, na próxima rodada. Já o Botafogo assumiu momentaneamente a 6ª colocação, com 7 pontos, e enfrentará o Santos, no Pacaembu, na próxima rodada.

FIM DE PAPO EM VOLTA REDONDA! Flamengo 0 x 0 Botafogo!

46' Flamengo vai para a pressão final.

45' Cinco minutos de acréscimos.

40' Última mudança no Flamengo: Sai: Willian Arão / Entra: Leandro Damião

38' NO TRAVESSÃO!!!! Guerrero ganhou no alto, Everton levou e rolou para Vinicius que chutou colocado, com categoria, mas a bola explodiu no travessão de Gatito.

36' UHHH! Após cruzamento de Trauco, a bola sobrou para Vinicius Jr que finalizou, mas Carli impediu que a bola chegasse no gol.

32' Partida reiniciada.

32' Última mudança no Botafogo: Sai: Rodrigo Pimpão / Entra: Joel

29' Tempo técnico.

29' UHHHHH! Após cobrança de falta de Everton, a zaga cortou e Pará finalizou forte, por cima do gol.

28' Vinicius Jr não teme a marcação e parte para cima dos defensores.

25' Cartão amarelo para Carli, do Botafogo.

23' UHHHHHHHHHHHHH! Trauco novamente faz um grande lançamento, acha Everton na cara de Gatito, mas o atacante rubro-negro tocou para fora.

20' Alteração no Flamengo: Sai: Ederson / Entra: Vinicius Jr

20' Cartão amarelo para Juan, do Flamengo.

19' Vinicius Jr vem aí.

17' INACREDITÁVEEEEEEEEEEEEEEL! Contra-ataque mortal após escanteio do Flamengo. Arnaldo tocou, Trauco furou e Roger ficou livre, cara a cara com Muralha, mas tocou para fora.

14' Alteração no Flamengo: Sai: Cuéllar / Entra: Diego

14' NÃO TOCOU E NEM CHUTOU! Guerrero roubou a bola, invadiu a área e ao retardar a passada, foi travado por Bruno Silva. Ederson pedia livre no meio da área.

11' Diego vem aí.

9' INCRÍVEL!!!! Trauco achou Guerrero que ganhou de Igor Rabello, e na saída de Gatito, o atacante chutou em cima do goleiro alvinegro.

4' Depois de tanta demora e confusão, Ederson cobrou na barreira.

2' Cartão amarelo para Bruno Silva, do Botafogo.

2' Cartão amarelo para Cuéllar, do Flamengo. Por confusão na barreira.

1' Falta perigosa para o Flamengo. Ederson deve bater.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes retornando ao gramado. Sem mais mudanças.

Também no intervalo: Avaí 1 x 0 Sport

FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO! Flamengo 0 x 0 Botafogo!

50' Pequena confusão entre Carli e Everton.

48' Alteração no Botafogo: Sai: Airton / Entra: Dudu Cearense

46' Airton prendeu a perna no gramado e terá que ser substituído.

45' Quatro minutos de acréscimos.

40' QUASE! Trauco lançou Everton, Arnaldo deixou quicar e por muito pouco o atacante do Flamengo não chegou antes de Gatito.

37' Alteração no Botafogo: Sai: Victor Luiz / Entra: Gilson

36' Victor Luiz pediu para sair. Gilson vem aí.

32' Partida recomeça em Volta Redonda.

29' Tem gol: Avaí 1 (Romulo) x 0 Sport

29' Tempo técnico em Volta Redonda.

26' Já vai? Meio sem querer, Cuéllar aplica um belo lençol em cima de Matheus Fernandes.

22' UHH! Juan ganhou no alto após o escanteio, mas cabeceou fraco e Gatito defendeu. Goleiro alvinegro sentiu após repor a bola.

19' UHHH! Réver tocou para Guerrero que finalizou de fora da área com perigo para Gatito.

15' Após escanteio, Everton cruza alto, Juan desvia mas a bola vai por cima do gol.

14' A maldição da lateral direita? Arnaldo cai de mal jeito e sente o ombro.

12' ISOLOU! Após cobrança de escanteio, Guerrero desviou e Everton, livre, pegou mal na bola e quase jogou para lateral.

9' MURALHA!!!! Réver errou na saída de bola, Arnaldo roubou e a bola sobrou para Roger que encheu o pé para ótima defesa de Muralha.

4' UHHHHH! Bruno Silva finalizou, Réver desviou e passou muito perto do gol do Flamengo.

1' Flamengo tem a bola e tenta penetrar na retranca alvinegra.

BOLA ROLANDO! COMEÇA FLAMENGO x BOTAFOGO!

Equipes em campo. A bola vai rolar em instantes.

Bom dia, torcedor ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos tudo de Flamengo x Botafogo ao vivo, pelo Campeonato Brasileiro!

O Flamengo, 10º colocado com 5 pontos, recebe o Botafogo, 8º colocado com 6 pontos, no Raulino de Oliveira em Volta Redonda, em duelo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A partida seria na Arena da Ilha, mas a demora para liberação, impediu que o Rubro-Negro estreasse a nova casa logo mais.

O Flamengo terá dois reforços importantíssimos: Everton e Diego. O atacante voltará após ficar de fora por quase um mês, enquanto o craque ficou longe dos gramados por quase dois meses. Zé ainda não decidiu se Diego será titular, mas Everton está garantido entre os 11.

Já o Botafogo, que vem de classificação contra o Sport na Copa do Brasil, terá dois desfalques importantes: Rodrigo Lindoso e Camilo. O meia tem dores no ombro, enquanto o volante sofre com um problema na coxa. Jair Ventura deverá colocar Gilson e Dudu Cearense. Fernandes corre por fora por uma vaga na equipe titular.

Em 2017, Flamengo e Botafogo se enfrentaram no Campeonato Carioca. Na Taça Guanabara e na semifinal do estadual, o Flamengo conseguiu duas vitórias por 2 a 1. Relembre a última partida:

Nesse sábado, três partidas abriram a quarta rodada: Coritiba 1 x 0 Atlético-PR Fluminense 2 x 1 Vitória Corinthians 2 x 0 Santos

Diego titular? Para Zé Ricardo, ainda não está definido se Diego será titular ou entrará no decorrer da partida: "Sabemos que muito provavelmente ele não vai ter condições de suportar todo o tempo, não definimos ainda qual vai ser a estratégia de jogo. Vamos faze o treino apronto de amanhã para definir o que fazer, se ele começa ou não".

Guerrero? Supervalorizado! A polêmica pré-clássico foi dita por Roger, atacante do Botafogo. O centroavante alvinegro até elogiou o camisa 9 rival, mas fez questão de afirmar que o acha supervalorizado: "Acho ele um grande jogador, mas também acho supervalorizado. Não vejo nível que excede a todos da forma que é tratado. Temos tendência no Brasil a valorizar o que não é nosso, acho que o Fred (do Atlético-MG) é muito mais jogador que ele. Mas é bom jogador, joga em uma boa equipe, que cria chances, é perigoso dentro da área. Temos que ficar espertos com o time todo do Flamengo, não só com ele".