Resultado Grêmio x Vasco no Campeonato Brasileiro 2017 (2-0)

Ficamos por aqui com a transmissão, obrigado a todos que acompanharam Grêmio x Vasco ao vivo minuto a minuto pela VAVEL Live! Siga acompanhando diversos esportes pela VAVEL e um ótimo fim de noite!

O próximo compromisso do Grêmio será na quarta-feira(07), contra a Chapecoense, em Chapecó. Já o Vasco recebe o Corinthians também na quarta-feira(06), no Rio de Janeiro.

O gol feito por Luan foi histórico, com ele o jovem atacante gremista se torna o maior artilheiro da Arena do Grêmio com 29 gols feitos, passando o atacante Barcos com 28.

Com a vitória, o Grêmio fica na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 9 pontos. Já o Vasco permanece na décima colocação da tabela com 6 pontos.

48' APITA O JUIZ! FIM DE JOGO NA ARENA!

47' Após linda troca de passes dentro da área, Luan recebe e chuta pro fundo das redes do Vasco!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN É O NOME DELE!

46' Cartão amarelo para Nenê por simulação.

45' Teremos dois três de acréscimo nesse segundo tempo.

43' SALVA PAULÃO! Após linda troca de passes, Luan chuta e Paulão se atira na bola para bloquear o perigo!

39' Alteração no Grêmio: Sai Arthur para a entrada de Gastón Fernandéz.

38' SALVA A DEESA! Luan dribla a marcação dentro da area, chuta e a bola explode na defesa do Grêmio e sai pela linha de fundo.

37' Alteração no Grêmio: Sai Ramiro para a entrada de Edilson.

36' Por cima do gol! Após troca de passes, Luan recebe e arrisca o chute mas a bola sai sem direção.

35' Impedido! Léo Moura é lançado por Léo Moura, mas se econtrava em posição de impedimento e o auxiliar assinala.

34' Martin Silva! Pedro Rocha eceeb lindo lançamento de Arthur, dribla o goleiro do Vasco que se recupera em segundo momento e fica com a posse da bola!

33' Alteração no Grêmio: Sai Lucas Barrios para a entrada de Maicon.

28' Nenê faz o cruzamento para a área e Thalles sobe mais que a zaga, mas a bola vai muito acima do gol tricolor.

Alteração no Vasco: Nenê entra no lugar de Jean.

16' Cartão amarelo para Wellington por falta em Pedro Rocha.

15' Alteraçãono Vasco: Guilherme entra no lugar de Mateus Vital.

14' PASSOU POR TODO MUNDO! Léo Moura avançou, recebeu e cruzou para a área, Lucas Barrios passou por ela e nao conseguiu concluir!

13' Léo Moura arrisca o chute e a bola vai sem grande perigo.

06' Kelvin arrisca o chute em rebote, a bola foi tão longe que saiu pela lateral.

05' Kanneman afasta cruzamento perigoso para a área.

Cartão amarelo para Gilberto e Lucas Barrios.

03' Douglas faz cobrança de falta e a bola passa a esquerda do gol de Marcelo Grohe.

Cartão amarelo para Bruno Cortez por falta em Kelvin.

00' RECOMEÇA O JOGO NA ARENA! Saída para o Vasco.

O Grêmio volta sem mudanças para a segunda etapa.

Alteração no Vasco: Sai Manga Escobar para a entrada de Thalles.

Com essa vitória, o tricolor gaúcho chega a 9 pontos em quatro partidas disputadas. Já o Vasco fica na nona posição da tabela com 6 pontos conquistados.

47' Apita o juiz! Fim de jogo nesse primeiro tempo.

45' Jean afasta! Pedro Rocha faz jogada dentro da área do Vasco e Jean aparece para jogar para a linha de fundo.

45' Teremos 2 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo.

42' Com muito perigo! Após cobrança de escanteio, Paulão sobe mais que todo mundo mas não cabeceou com precisão!

36' Em cobrança de pênalti, Lucas Barrios desloca Martín Silva e abre o marcador na Arena do Grêmio para os gaúchos!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUCAS BARRIOS!

35' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Pedro Geromel é derrubado na área.

29' Ramiro recebe passe de Pedro Rocha, tenta o chute de dentro da área mas a bola sai sem direção.

20' PEDRO ROCHA MAIS UMA VEZ! O atacante gremista recebe e arrisca o chute de fora da área, a bola passa com muito perigo pelo gol vascaíno!

19' Martín Silva! Pedro Rocha é lançado, domina a bola e na hora da conclusão o goleiro do Vasco voa nos pés do atacante para tirar a bola dele!

12' POR POUCO! Após linda jogada, Manga Escobar recebe e chuta, a bola passa muito próximo do gol de Grohe!

10' Pegou mal! Ramiro faz lançamento para Luan, a defesa vascaína afasta e no rebote Léo Moura chuta mal.

06' Com perigo! Ramiro arrisca um chute de primeira após rebote de escanteio, a bola passou próximo do gol de Martín Silva.

04' Impedido! Lucas Barrios lança Léo Moura, que cruza para a área buscando alguém... mas o auxiliar assinala o impedimento do lateral tricolor!

00' COMEÇA O JOGO NA ARENA! Saída para o Grêmio!

Ambas as equipes fazem a roda final e se preparam para o início da partida!

O Grêmio vem a campo com camisa tradicional tricolor, meias brancas e calções pretos. Já o Vasco vem com sua camisa cruz-maltina nas cores brancas e pretas, meias e calções brancos.

O jogo é especial para Renato Portaluppi que completa 150 jogos no comando do tricolor gaúcho.

As equipes já perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

Banco Vasco: Banco, G Felix, Jomar, Madson, B Gallo, Wagner, Y Pikachu, Thalles, Muriqui, Nenê, Guilherme, Andrezinho, Evander.

Banco Grêmio: Bruno Grassi, Edilson, bressan, Bruno Rodrigo, Rafael Thyere, Jailson, Kaio, Maicon, Gastón Fernández, Beto da Silva, Everton e Fernandinho.

Vasco confirmado: Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Wellington, Mateus Vital e Kelvin; Manga Escobar.

Grêmio confirmado: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios

Boa tarde torcedor! Hoje na VAVEL Brasil, Grêmio x Vasco ao vivo às 16:00.

A equipe de arbitragem delegada para o confronto entre Grêmio e Vasco da Gama dessa noite terá Sandro Meira Ricci como juiz da partida, auxiliado por Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Carvalho Van Gasse como seus auxiliares.

O histórico do confronto Grêmio x Vasco ao vivo tem vantagem tricolor. Após 78 partidas disputadas entre as duas equipes, o Grêmio venceu 34 vezes, marcando 101 gols. Já o Vasco superou o tricolor em 25 oportunidades, tendo marcado 90 gols, além dos 19 empates.

A confirmação da escalação dos times que virão à campo ocorrerá uma hora antes da partida hoje.

Assim, a provável escalação do Vasco é: Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Wellington (Y. Pikachu), Mateus Vital e Kelvin; Manga Escobar.

Já Milton Mendes terá de se preocupar com o desgaste físico para o confronto de hoje. O atacante Luis Fabiano será poupado e não jogará, Manga deve ser seu substituto, já Wellington deve fazer sua estreia. O zagueiro Rafael Marques e Marcelo Mattos continuam fora.

Com isso, a provável escalação do Grêmio é: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.

O técnico gremista contará com retornos importantes no confronto deste domingo,após muitos jogos no departamento médico, Maicon e Edilson retornam, no entanto, Miller Bolanos e M. Oliveira ainda ficam de fora da partida.

Se o tricolor gaúcho vem em grande fase, o Vasco também vem a campo em uma das melhores fases da temporada. Após ter vencido Bahia e o grande clássico diante do Fluminense, o time de Milton Mendes se encontra bem colocado na tabela de classificação e busca no Sul do Brasil a terceira vitória na competição.

O Grêmio entra em campo com objetivo de manter a boa fase. Com o time titular em campo, o tricolor gaúcho soma 5 vitórias consecutivas intercalando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Na última partida disputada, o time de Renato Portaluppi venceu o Fluminense em pleno Maracanã e sagrou-se um dos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil.