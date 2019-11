Resultado Figueirense x Inter no Campeonato Brasileiro Série B 2017 (1-2)

Com gols marcados por Victor Cuesta e Diego, a vitória foi colorada esta noite. 2 a 1 sobre o Figueirense, que teve seu tento marcado por Henan. Obrigado a você que acompanhou pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais Série B do Brasileirão. Valeu!

Inter volta a vencer na Série B após três rodadas! No momento, é o 5º colocado, com oito pontos na tabela de classificação. Volta a campo diante do Náutico, no sábado, no Beira-Rio. Figueirense conhece a terceira derrota seguida e visita o ABC na próxima jornada, também no sábado, em Natal, no Rio Grande do Norte.

FINAL DE PARTIDA! 49' Marco Antônio bate a falta por cima da meta e o árbitro encerra o jogo!

49' Falta de Junio sobre Joãozinho. Último lance da noite.

48' Inter segura-se de todas as maneiras. Afasta os perigos de todos os lados.

+4 minutos no Orlando Scarpelli. Pressão final.

46' CARTÃO AMARELO! Diego, do Inter, por falta na lateral do campo.

45' EXPULSO LEANDRO ALMEIDA! Agrediu ao garoto Juan, do Inter. Jogo parado e falta para o Inter cobrar no fundo de campo.

42' Juan erra a finalização pelo time do Inter. Era a chance de liquidar o jogo. Tiro de meta aos alvinegros.

39' SALVA JUNIO! Grande jogada de Robinho, que passa pelos marcadores, tenta encobrir Danilo, a bola vai em direção ao gol, mas Junio tira a chance e safa o colorado mais uma vez.

38' PERDE A CHANCE POTTKER! O atacante recebe bola boa na área, domina, pensa, mas conclui sobre Thiago Rodrigues.

38' Robinho arrisca de longe e a bola passa sem assustar Danilo Fernandes. Figueirense no desespero.

37' Inter com atendimento médico e cera de Danilo Fernandes neste momento.

36' PRA FORA! Jorge Henrique tentava na área, foi desarmado e Joãozinho chutou no rebote. A bola foi rasteira e passou ao lado da trave, com muito perigo.

Reestreante Marco Antônio e estreante Joãozinho pelo lado do Figueira. Joãozinho veio do Linense, do interior de São Paulo.

35' TROCA NO FIGUEIRENSE: Sai Dudu Vieira e entra Joãozinho.

32' PRA FORA! Iago chuta de longe, Danilo acompanha e a bola sai. Tiro de meta.

Jogada de William Pottker pela direita, bola rasteira na pequena área e Diego só empurra para fazer o segundo gol colorado. Tem 2 a 1 o Inter na partida. Importante vantagem para o final!

30' GOOOOOOOOOOOOOL DO INTER! DIEGO FAZ 2 A 1 AOS COLORADOS!

28' LINDA DEFESA! Dudu Vieira tem espaço, resolve arriscar, o chute sai bem feito, no ângulo e Danilo Fernandes coloca para escanteio!

27' PRA FORAAAAAA! Henan recebe na área, ótimo passe, gira, enquadra o corpo, chuta cruzado, ela passa por Danilo e quase beija a trave! Tiro de meta na chegada do Figueirense de muito perigo.

26' IMPEDIMENTO! Ataque do Inter na chamada banheira. Assistente anotou. Bola ao Figueira.

25' TROCA NO FIGUEIRENSE: Sai Juliano e entra Marco Antônio.

Internacional de Guto Ferreira completa as três trocas possíveis. Marco Antônio em seguida em campo pelo Figueirense. Confirmaremos quem sai.

TROCA NO INTER: Sai Roberson e entra Valdemir.

23' TROCA NO INTER: Sai Carlos e entra Diego.

22' EITA! Contra-ataque colorado, não é o primeiro, Pottker avança, cruza, mas a zaga fica com a bola. Jogo está aberto!

19' PRA FORA DE NOVO! QUASE, QUASE! Robinho coloca na cabeça do atacante Henan, que erra o alvo por pouco! Danilo Fernandes acompanhava.

18' PRA FORA! Jorge Henrique cobra direto, a bola desvia e sai em escanteio pela esquerda.

16' CARTÃO AMARELO! Fabinho derruba Robinho pelo meio e o Figueirense vai para mais uma cobrança de falta.

16' Dudu recupera a bola contra Carlos. Era bom o ataque Colorado na saída rápida.

15' BLITZ DO FIGUEIRA! Bola ronda a área, Danilo Fernandes soqueia, zaga coloca para escanteio em outro cruzamento. Corner para o Figueirense.

14' Carlinhos no ataque pelo Inter, cruza, a bola vai forte demais e o assistente marca que saiu em tiro de meta.

12' Robinho vem pelo meio, chuta de longe e manda à esquerda da meta.

11' Placar de 1 a 1 em Florianópolis. Jogo que segue e Figueira com a bola.

9' CARTÃO AMARELO! Carlinhos, do Internacional. Carrinho sobre Dudu.

7' IMPEDIMENTO! Ataque colorado flagrado em posição irregular. Bola ao Figueirense.

6' Pottker avança na direita, mas carimba a marcação. Segue em cima o Colorado.

5' Inter chove bola aérea na área, mas a defesa do Figueira está atenta para cortar.

3' JUNIO SALVA! Figueirense entrou tocando bola com Dudu, mas seu companheiro não recebe na área e Junio corta para escanteio.

1' Lançamento forte demais para Carlos e Thiago Rodrigues defende pelo Figueira.

0' Jorge Henrique cruza por baixo e a defesa colorada afasta para linha lateral.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

TROCA NO FIGUEIRENSE: Luidy no lugar de Pereira.

TROCA NO INTER: Juan no lugar de Brenner.

Inter abriu o placar com Victor Cuesta, o zagueiro argentino teve cabeçada certeira na área em escanteio da esquerda, aos 15 minutos. Não demorou muito para Dudu receber bom passe, chegar pelo lado direito e cruzar para Henan empatar a partida. Um gol para cada lado e primeiro tempo de equilíbrio no estádio Orlando Scarpelli. Equipes vão permanecendo no meio da tabela até aqui e necessitam da vitória.

Henan: "Inter nos surpreendeu, começou melhor, mas depois do nosso gol o time acordou", afirmou o atacante Henan, autor do gol do Figueira na etapa inicial.

Entrevistas na saída de campo.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! EMPATE POR 1 A 1!

45' Bola para área mais uma vez e Thiago Rodrigues defende firme após o bate-rebate.

43' O que dizer da tentativa de falta ensaiada do Inter? Meu amigo... Tiro de meta após o chute completamente errado.

42' CHANCE DO INTER! Roberson ronda a área, a defesa afasta, na sobra, ele é derrubado a um passo da área. Boa chance pela quina esquerda.

41 CARTÃO AMARELO! Ô, DUDU! Atacante não finaliza após dois dribles, perde a bola e interrompe contra-ataque colorado. Tudo errado, Dudu! Cartão para ele.

38' Inter com a bola nesse momento, procura espaços. Figueirense espera.

35' Inter cobra falta na área, a bola passa por todo mundo e o goleiro Thiago defende. Havia falta de ataque na jogada.

34' Agora quem comanda passes na defesa é o Inter.

32' Troca passes o Figueirense no Orlando Scarpelli.

28' PRA FORA! Juliano abre espaço pelo Figueirense, resolve chutar da intermediária e manda por cima.

27' QUE ISSO, CHARLES?! Volante colorado domina pelo meio, abre espaço e chuta muito longe da meta. Bola sai pela linha de fundo no limite da grande área.

25' IMPEDIMENTO! Juliano à frente da zaga colorada pela esquerda do campo de ataque.

24' Figueirense tenta a virada saindo para o campo de ataque e tocando a bola. Tenta aproveitar o momento.

Dudu recebe nas costas do lateral Carlinhos, cruza consciente para pequena área e Henan completa para as redes. 1 a 1.

22' GOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! HENAN EMPATA!

19' Juliano recebe bola esticada pela esquerda, invade a área para cruzar, bola desvia e Danilo Fernandes pega sem problema.

18' Robinho cobra a falta direto para fora. Sem perigo. Tiro de meta a Danilo Fernandes.

17' CARTÃO AMARELO! Saída errada do Inter e Carlos comete falta forte sobre adversário. Boa chance do Figueirense.

16' PRA FORAAAAAA! Roberson recebe pelo meio na tabela rápida e chuta por cima da meta!

Escanteio da esquerda e cabeçada de Victor Cuesta para abrir o placar no estádio Orlando Scarpelli.

15' GOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! VICTOR CUESTA DE CABEÇA!

14' ESCANTEIO! Cobrança da falta feita e o Inter ganha escanteio pela esquerda no corte da defesa.

14' CARTÃO AMARELO! Leandro Almeida, do Figueirense, por troca de puxões na camisa.

13' UUUUUH! Robinho chega no fundo pelo Figueirense pela esquerda, cruza rasteiro e a zaga rebate na pequena área!

11' Pottker no contra-ataque, pedala para cima da marcação, mas cruza em cima da defesa. Lateral ao Inter.

10' ESCANTEIO! Dudu consegue receber no fundo do campo, encara a marcação e tem escanteio o Figueirense.

9' Escanteio cobrado por Roberson, mas Inter não aproveita. Figueirense tenta sair de trás.

8' Lançamento longo do Inter e a bola sai pelo fundo de campo mais uma vez. Carlos não alcança.

7' Figueirense sai de trás pela primeira vez, mas Robinho erra feio no passe. Danilo Fernandes domina.

6' ISOLOU! Falta levantada, Inter escapa do impedimento, cria chance, bola é rolada na área, mas Danilo Silva chuta completamente longe da meta.

5' Fabinho dá carrinho por baixo na bola, árbitro manda seguir, na sequência, ele sofre o carrinho semelhante e falta é marcada para o Inter.

4' Charles comete falta no campo de ataque. Bola ao Figueirense na defesa.

2' Está tudo bem com ele e vai voltar ao campo.

1' ATENDIMENTO MÉDICO! Volante Charles foi cabecear a bola e acabou atingido pelo companheiro de trabalho. Jogo parado.

0' Fabinho cobra uma falta lateralmente e, na tentativa do lançamento à frente, o Inter força demais e a bola sai no fundo de campo.

0' COMEÇA O JOGO! SAÍDA DE BOLA DO INTER!

Técnico Guto Ferreira: "Deixamos jogadores por várias razões, entre elas o desgaste. Temos que buscar sempre com o que a gente tem. Vamos juntos somando e buscando resultados", afirmou.

Técnico Márcio Goiano: "A nossa equipe está preparada. Vamos esperar aproveitar a vesatilidade dos atletas", e citou Juliano, Vieira como exemplos.

Hino nacional brasileiro no Orlando Scarpelli em Florianópolis.

Figueirense e Inter no gramado! Figueira vestido de preto e Inter de camisas vermelhas e calções brancos para o jogo desta noite.

Lado vermelho da arquibancada mais cheio até aqui. Torcedores vão chegando agasalhados nessa aproximação de inverno em Santa e Bela Catarina.

Duas derrotas consecutivas no campeonato. Será que o Figueirense se recupera? E o Internacional sem vencer há três rodadas, volta a vencer, fica entre os primeiros ou adia essa busca? Grande jogo para acompanharmos esta noite, fiquem conoscos pela VAVEL Brasil.

Mandaram o destino e a falta de comprometimento e planejamento dos clubes que o Internacional, 17º colocado de 2016, e o Figueirense, o 18º, jogassem a Série B de agora. Na temporada anterior, uma vitória para cada nos confrontos entre as equipes. Os mandantes levaram a melhor. Vamos descobrir se o Figueirense mantém essa condição ou o Inter se dá bem fora de casa.

A bola rola a partir das 20h30 no estádio Orlando Scarpelli. Expectativa é por um público de razoável para bom, tratando-se de duas equipes com forte histórico na Série A nacional. O Figueirense vinha jogando quase todas as edições, enquanto o Colorado inaugura suas participações na B, jamais havia sido rebaixado até então.

Figueirense escalado: Thiago, Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida e Iago; Pereira, Juliano, Dudu Vieira, Jorge Henrique e Robinho; Henan.

Internacional escalado: Danilo Fernandes, Junio, Danilo Silva, Victor Cuesta e Carlinhos; Charles, Fabinho, Roberson e Carlos; Pottker e Brenner.

Nesta terça-feira, às 20h30, Figueirense x Internacional ao vivo pelo jogo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, disputado no estádio Orlando Scarpelli em Florianópolis. A partida é crucial aos dois times na busca pelas primeiras posições do Brasileirão da segunda divisão. Siga o jogo ao vivo pela VAVEL Brasil.

Sem contar com os jogadores que ficaram em Porto Alegre, o Inter deve oportunizar a entrada de atletas como o jovem Charles e Roberson. Danilo Silva deve auxiliar Victor Cuesta na dupla de zagueiros colorados ao jogo do estádio Orlando Scarpelli.

É a primeira vez na história que Figueirense e Internacional se enfrentam pela Série B do Brasileirão.

Após mau Campeonato Catarinense, o Figueira passou por contratações para reforçar o elenco à Série B e quer voltar à primeira divisão do Brasil. Com muitos jogadores vindos do interior paulista, o alvinegro de Florianópolis trouxe de volta o técnico Márcio Goiano para alavancar a temporada. No ano anterior, o confronto entre Figueirens e Internacional acabou com vitória dos locais no Orlando Scarpelli. Com direito à virada na partida, o placar final foi de 3 a 2 para o Figueira.

Guto Ferreira busca a primeira vitória à frente do Inter neste confronto fora de casa aos gaúchos. Mesmo longe dos domínios, o torcedor rubro deve se fazer presente na cidade catarinense para equilibrar as forças nas arquibancadas.

O Inter não vive bom momento no ano. Após a eliminação na Copa do Brasil mesmo vencendo o Palmeiras no estádio Beira-Rio, os colorados enfrentaram o Juventude pela Série B e não conseguiram sair com os três pontos. Na estreia do novo técnico Guto Ferreira, o jogo acabou empatado em 1 a 1 em Porto Alegre e, com isso, o Colorado completou três rodadas sem obter vitórias na segunda divisão nacional. Está apenas no meio da tabela de classificação.

O trio de arbitragem é composto por: Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Daniel Luis Marques e Ricardo Pavanelli Lanutto (trio paulista).

O Internacional poupa titulares a esse compromisso. Muitos jogadores importantes do grupo colorado não viajaram a Floripa. O zagueiro Léo Ortiz, o volante Rodrigo Dourado, os meias Edenilson, Uendel e D'Alessandro estão fora do confronto. Outro desfalque é o atacante uruguaio Nico López, autor do gol colorado diante do Juventude pela 4ª rodada do certame.