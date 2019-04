Com gol no fim, Juventude bate Criciúma e assume liderança invicta da Série B

É líder! Na noite desta terça-feira (06), o Juventude ascendeu à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Vinícius, o time de Caxias bateu o Criciúma e seguiu invicto na competição.

Agora, o Jaconero é o primeiro colocado com 11 pontos ganhos, enquanto o Tigre segue na lanterna, com apenas um ponto. Na próxima rodada, o time recebe o CRB (10°), enquanto o Papo viaja até Varginha para encarar o Boa Esporte (15°)

Muita marcação e nenhum perigo

Nos primeiros minutos, a neblina que cobria o Alfredo Jaconi dissipou-se e o jogo pôde ser visto com mais clareza. Infelizmente, para o torcedor, a melhoria de visualização não ajudou os jogadores.

Marcando muito e controlando bem a partida, o Criciúma veio com uma clara proposta de jogo, baseada no grande conhecimento de Luís Carlos Winck acerca de seu oponente Gilmar Dal Pozzo e o time do Juventude.

Na única boa chance da primeira etapa, o centroavante Zé Roberto tocou de cabeça e a bola foi entrando aos poucos. O zagueiro Ruan chegou a tempo para salvar o Jaconero, e depois Matheus Cavichioli afastou o perigo.

Aos 37', Fahel tentou cruzamento e os mandantes reclamaram de toque de mão da defesa, mas nada foi dado. Foi o último lance de um monótono primeiro tempo de jogo.

Gol de cabeça e vitória no final

Já na segunda etapa, a partida melhorou. Logo aos dois minutos, Juninho recebeu na grande área e chutou cruzado, passando muito perto da meta.

Mesmo sofrendo ataques, os visitantes foram para cima, e Alex Maranhão quase marcou em bola defendida pelo arqueiro alviverde. Na sequência, veio a melhor chance da partida: Tiago Marques, sozinho, recebeu cruzamento de Juninho e cabeceou por cima da meta.

Minutos depois, Lucas também teve grande chance, mas recebeu livre e finalizou em cima de Caio Rangel. O Criciúma então diminuiu o ritmo do jogo com substituições e faltas, e, com bola rolando, tirava os cruzamentos do Jaconero.

Mas a resistência caiu por terra. Aos 41', Wallacer cobrou escanteio e ninguém estava junto com Vinícius. Erro fatal: o zagueiro do Juventude nem precisou sair do chão para marcar o gol que sacramentou a vitória e trouxe a liderança para coroar uma campanha até agora invicta.