Em rede social, Sassá indica acerto com Cruzeiro e provoca Atlético-MG

Após longa novela, Botafogo e Cruzeiro chegaram a um acordo pelo atacante Sassá nesta terça-feira (6). O jogador deixa General Severiano para reforçar a Raposa, que envolveu o meia-atacante Marcos Vinícius na negociação. A transação ainda foi oficializada pelos clubes, mas as partes já estão apalavradas, falando apenas a assinatura de contrato.

No Instagram, rede social para compartilhar fotos e vídeos, Sassá publicou uma foto provocando o arquirrival do Cruzeiro, Atlético-MG. O atleta faz o "seis" com os dedos, em alusão à goleada por 6 a 1 que o time celeste aplicou sobre o Galo, em 2011.

nemcavaloguenta Uma publicação compartilhada por Sassá (@99sassa) em Jun 6, 2017 às 10:23 PDT

Sassá, de 23 anos, deve chegar em Belo Horizonte nesta quarta-feira (7) para realizar os exames médicos e assinar o contrato até o fim de 2021. Marcos Vinícius, por sua vez, já foi aprovado nos exames médicos. Ele assinou vínculo de três temporadas com a agremiação carioca.

Botafogo e Cruzeiro devem permanecer com 50% dos diretos econômicos de cada atleta. Com isso, ambos os clubes lucrariam em uma eventual venda futura dos jogadores.

O novo atacante da Raposa estava encostado no Botafogo por comportamentos indisciplinares extra-campo. Com uma conduta fora das quatro linhas que por vezes desagradou à diretoria alvinegra, Sassá já não treinava junto à equipe profissional do Botafogo desde a metade do mês de maio.

O último jogo do atleta com a camisa botafoguense foi a derrota carioca para o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, jogo disputado na Copa Libertadores da América no dia 2 de maio. De lá para cá, o Botafogo fez três jogos, dois pelo Campeonato Brasileiro (derrota por 2 a 0 para o Grêmio e vitória pelo mesmo placar sobre a Ponte Preta) e um pela competição continental (triunfo por 1 a 0 diante do Atlético Nacional).

A incorporação de Sassá ao elenco cruzeirense acontece em um setor que tem Rafael Sóbis, atualmente tratando de lesão na coxa, Ramon Ábila, que assumiu a titularidade com a lesão de Sóbis), Rafael Marques, recém-contratado, e Raniel, jovem de 20 anos.

Já Marcos Vinícius, de 22 anos, não teve muitas oportunidades neste ano. Ele jogou em apenas duas oportunidades. O jogador se destacou em 2015, tornando-se titular da equipe no Campeonato Brasileiro. Na temporada seguinte, entretanto, sofreu com lesões e não conseguiu manter o ritmo.

No Botafogo, Marcos Vinícius vai disputar posição com Camilo, Montillo, João Paulo e Leandrinho.