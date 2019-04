Recordar é viver: há dez anos Fluminense conquistava título da Copa do Brasil

Segundo jogo da final da Copa do Brasil 2007, jogo realizado no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina (SC).

Há dez anos o Fluminense conquistava a Copa do Brasil 2007 ao bater o Figueirense por 1 a 0 com gol de Roger Machado. A conquista do inédito título nacional foi o início de uma reviravolta da história tricolor que conseguiu chegar à final da Libertadores no ano seguinte e conquistaria dois títulos brasileiro nos outros quatro anos seguintes.

No primeiro jogo realizado no Maracanã, lotado com 64 mil presentes, o Fluminense sofreu diante do Figueirense e empatou por 1 a 1, tendo saído atrás no placar e empatado o jogo com Adriano Magrão, após boa jogada individual de Thiago Neves, a dois minutos do fim do tempo regulamentar.

No segundo jogo, o Fluminense abriu o placar logo no começo com gol de Roger Machado, hoje treinador do Atlético-MG. Após, o Tricolor segurou a pressão e consagrou-se campeão da Copa do Brasil pela primeira vez na história.

O jogo do título

Invicto jogando em casa, a vantagem do empate sem gols durou apenas três minutos nas mãos do Figueirense. Após cruzamento da direita, Roger Machado dominou livre na grande área e bateu na saída do goleiro para abrir o placar e marcar o gol do título do Fluminense.

O gol logo no início mudou o panorama do jogo, tanto que o técnico Mário Sérgio fez duas substituições ainda no primeiro tempo e o Figueirense passou a dominar a partida, criando boas oportunidades e aproveitando a retranca do Fluminense.

No segundo tempo a partida ficou bastante nervosa. Com a vantagem, o Fluminense pouco ficou com a bola e deu muitos chutões, dando toda a posse de bola para o Figueirense. Na busca pelo empate e talvez a virada, o time catarinense pressionou muito, mas atacava de forma desorganizada e não conseguiu furar a defesa do time carioca.

A campanha

Durante a campanha do título, o Fluminense eliminou a ADESG na primeira fase, o América-RN na segunda fase, o Bahia nas oitavas de final, o Atlético-PR nas quartas de final e o Brasiliense na semifinal. A campanha começou com Joel Santana como o treinador e terminou com Renato Gaúcho no comando.

O destaque da campanha

O Fluminense tinha Carlos Alberto como o craque do time e Alex Dias como grande nome do ataque. No banco, Thiago Neves assumia o protagonismo e ainda tinha Rafael Moura. Mas após a chegada de Renato Gaúcho, brilhou a estrela de Adriano Magrão. O atacante foi o responsável pela classificação contra o Atlético-PR em plena Arena da Baixada e foi decisivo no primeiro jogo da final, no Maracanã, ao marcar o gol de empate que salvou o Flu.